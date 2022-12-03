Программа Пятница на 3 декабря. Во сколько шоу На ножах?

Телепрограмма канала Пятница на 3 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Пятница 03.12.2022



05:00 Кондитер. Сезон 5. 6-я серия - «Торт «Сумоист« для Дмитрия Красилова»

06:10 Пятница News. 219-я серия

06:40 Артур и война двух миров

08:30 Мамы Пятницы-4. Сезон 1. 12-я серия

09:00 Черный список. Сезон 3. 19-я серия - «Организация питания на свежем воздухе»

10:00 Пробный переезд. Сезон 1. 7-я серия - «Сочи»

11:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 5-я серия

12:10 На ножах. Сезон 7. 12-я серия - «Балаково. Карабас Баробас»

13:10 На ножах. Сезон 4. 13-я серия - «Тамбов. Лес»

14:20 На ножах. Сезон 6. 9-я серия - «Сочи. Ганс»

15:30 На ножах. Сезон 6. 22-я серия - «Мытищи. Караоке Б2»

16:30 На ножах. Сезон 7. 16-я серия - «Оренбург. Башня»

17:50 На ножах. Сезон 1. 19-я серия - «Москва. Берлога»

18:50 На ножах. Сезон 3. 7-я серия - «Подольск. Емеля»

20:00 На ножах. Сезон 6. 8-я серия - «Москва. Гнездо»

21:00 На ножах. Сезон 2. 19-я серия - «Щелково. Арабика»

22:00 На ножах. Сезон 4. 19-я серия - «Зеленоград. Креветка»

23:10 Я, Франкенштейн

00:50 Эон Флакс

02:20 Пятница News. 219-я серия

02:50 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы«

04:00 Черный список. Сезон 2. 10-я серия - «Новогодний выпуск. Повара и Деды Морозы»

04:30 Пятница News. 219-я серия



В программе возможны изменения.