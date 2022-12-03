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Программа Пятница на 3 декабря. Во сколько шоу На ножах?



Телепрограмма канала Пятница на 3 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Пятница 03.12.2022

05:00 Кондитер. Сезон 5. 6-я серия - «Торт «Сумоист« для Дмитрия Красилова»
06:10 Пятница News. 219-я серия
06:40 Артур и война двух миров
08:30 Мамы Пятницы-4. Сезон 1. 12-я серия
09:00 Черный список. Сезон 3. 19-я серия - «Организация питания на свежем воздухе»
10:00 Пробный переезд. Сезон 1. 7-я серия - «Сочи»
11:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 5-я серия
12:10 На ножах. Сезон 7. 12-я серия - «Балаково. Карабас Баробас»
13:10 На ножах. Сезон 4. 13-я серия - «Тамбов. Лес»
14:20 На ножах. Сезон 6. 9-я серия - «Сочи. Ганс»
15:30 На ножах. Сезон 6. 22-я серия - «Мытищи. Караоке Б2»
16:30 На ножах. Сезон 7. 16-я серия - «Оренбург. Башня»
17:50 На ножах. Сезон 1. 19-я серия - «Москва. Берлога»
18:50 На ножах. Сезон 3. 7-я серия - «Подольск. Емеля»
20:00 На ножах. Сезон 6. 8-я серия - «Москва. Гнездо»
21:00 На ножах. Сезон 2. 19-я серия - «Щелково. Арабика»
22:00 На ножах. Сезон 4. 19-я серия - «Зеленоград. Креветка»
23:10 Я, Франкенштейн
00:50 Эон Флакс
02:20 Пятница News. 219-я серия
02:50 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы«
04:00 Черный список. Сезон 2. 10-я серия - «Новогодний выпуск. Повара и Деды Морозы»
04:30 Пятница News. 219-я серия

В программе возможны изменения.









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