Программа МИР на 3 декабря. Во сколько фильм Турецкий гамбит?

Телепрограмма МИР на 3 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач МИР 03.12.2022



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

06:30 Гараж

08:10 Наше кино. История большой любви. Статский советник

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:05 Слабое звено

10:00 Погода в мире

10:10 Алые паруса

11:45 Азазель. 1-я - 4-я серии

15:30 Турецкий гамбит. 1-я серия

16:00 Новости

16:15 Турецкий гамбит. 1-я - 3-я серии

18:30 Новости

18:45 Турецкий гамбит. 3-я и 4-я серии

20:00 Статский советник. 1-я - 4-я серии

00:00 Чисто английское убийство

02:40 Наше кино. История большой любви

03:05 Семеро смелых

04:35 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



В программе возможны изменения.