Программа МИР на 3 декабря. Во сколько фильм Турецкий гамбит?

Телепрограмма МИР на 3 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач МИР 03.12.2022
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
06:30 Гараж
08:10 Наше кино. История большой любви. Статский советник
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:05 Слабое звено
10:00 Погода в мире
10:10 Алые паруса
11:45 Азазель. 1-я - 4-я серии
15:30 Турецкий гамбит. 1-я серия
16:00 Новости
16:15 Турецкий гамбит. 1-я - 3-я серии
18:30 Новости
18:45 Турецкий гамбит. 3-я и 4-я серии
20:00 Статский советник. 1-я - 4-я серии
00:00 Чисто английское убийство
02:40 Наше кино. История большой любви
03:05 Семеро смелых
04:35 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
В программе возможны изменения.