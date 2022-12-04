Программа передач, ТВ программа на 4 декабря 2022

Программа передач телеканалов России на воскресенье 4 декабря 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 04.12.2022
Первый канал
03:25 Россия от края до края
05:15 Петровка, 38
06:00 Новости
06:10 Петровка, 38
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Жизнь других. Тель-Авив
11:10 «Повара на колесах«
12:00 Новости
12:15 «Обыкновенный гений». К 85-летию Эдуарда Артемьева
13:20 Свой среди чужих, чужой среди своих
15:15 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат России по прыжкам
18:05 Романовы. 8-я серия - «Александр III, Николай II«
19:10 Поем на кухне всей страной
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр
23:45 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат России по прыжкам
01:15 Моя родословная
01:55 Наедине со всеми
02:40 Россия от края до края
Россия 1
03:50 Я его слепила
05:40 Несмешная любовь
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:50 Одно лето и вся жизнь
16:00 Вести
17:00 Песни от всей души
18:00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица». Сезон 9
19:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Век суда. 1-я серия
02:20 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Анатолий Вассерман
03:20 Несмешная любовь
ТВЦ
04:35 Дорогие товарищи. Дело Елисеевского гастронома
05:15 10 самых... Звезды с одной песней
05:40 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
05:50 Солдат Иван Бровкин
07:20 Иван Бровкин на целине
09:00 Здоровый смысл
09:30 Шесть дней из жизни маршала Рокоссовского
10:15 Битва за Москву. 1-я серия
11:30 События
11:45 Битва за Москву. 2-я серия
12:54 Битва за Москву. 3-я серия
14:30 Московская неделя
15:00 Битва за Москву. 4-я серия
17:35 Маменькин сынок. 1-я - 4-я серии
21:10 Улики из прошлого. Тайна картины Коровина. 1-я - 4-я серии
00:25 События
00:40 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
00:50 Адвокатъ Ардашевъ. Кровь на палубе. 1-я - 4-я серии
03:45 Крылья ангела. 1-я серия
04:37 Крылья ангела. 2-я серия
НТВ
05:00 Инспектор Купер 2. «Лед и пламень«, 1-я и 2-я серии
06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 «Суперстар! Возвращение». Новый сезон. Сезон 3
23:15 Звезды сошлись
00:45 Основано на реальных событиях
03:30 Профиль убийцы-2. «Потрошитель», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Смертельные объятия
Пятый канал
05:00 Ментовские войны 5. 1-я - 4-я части - «Голова медузы»
07:10 Условный мент-3. Бытовой конфликт
07:50 Условный мент-3. Смерть Тельцова
08:40 Условный мент-3. Агентство Алиби
09:35 Условный мент-3. Черная метка
10:25 Условный мент-3. Истинный облик
11:20 Условный мент-3. Борьба без правил
12:15 Условный мент-3. Товарищи по оружию
13:10 Условный мент-3. Добрый вечер, сударыня
14:05 Условный мент-3. Грабь награбленное
15:00 Условный мент-3. Три грации
15:55 Условный мент-3. Смертельный диагноз
16:45 Условный мент-3. Крутой поворот
17:40 Условный мент-3. Лежачий полицейский
18:35 Условный мент-3. Похищение века
19:30 След. Зубы на полке
20:15 След. Смерть после полудня
21:05 След. Ждём и наблюдаем
21:45 След. Запас прочности
22:55 Искупление
00:40 Тайсон. 1-я - 4-я серии
03:40 Чужое. 1-я серия
04:20 Чужое. 2-я серия
Домашний
03:35 Нотариус. 1-я - 3-я серии
06:00 6 кадров
06:30 6 кадров
06:50 Евдокия
08:55 Олюшка
10:55 Следуя за сердцем. 1-я - 4-я серии
14:45 Садовница. 1-я - 4-я серии
18:45 Пять ужинов
19:00 Ветреный. 65-я - 68-я серии
22:30 Призрак на двоих. 1-я и 2-я серии
00:20 Возмездие. 1-я - 4-я серии
03:30 Нотариус. 4-я - 7-я серии
ТНТ
04:25 Comedy Баттл. 17-я серия
05:15 Открытый микрофон. Сезон 4. 79-я серия
06:00 Открытый микрофон. Сезон 4. 80-я серия
06:50 Однажды в России. Спецдайджест. 37-я серия
07:00 Космический джем
08:35 Битлджус
10:30 Перезагрузка. 533-я серия
11:00 Жуки. Сезон 2. 26-я - 32-я серии
14:50 Форсаж
16:50 Двойной форсаж
19:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 42-я серия
21:00 Концерты. 6-я серия
22:00 Импровизация. Дайджест. Сезон 7. 224-я серия
23:00 Я тебе не верю. Сезон 2. 23-я серия
00:00 Новые танцы. Сезон 2. 37-я серия
01:55 Битва экстрасенсов. 253-я серия
03:05 Битва экстрасенсов. 254-я серия
04:20 Импровизация. Сезон 2. 39-я серия
СТС
05:00 6 кадров. Сезон 7. 1-я серия
05:20 6 кадров. Сезон 7. 2-я серия
05:30 Дора-Дора-помидора
05:40 Грибок-теремок
05:50 Ералаш. Сезон 1. 135-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 138-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 140-я серия
06:05 Фиксики
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота. Молочный зуб
06:50 Три кота. Дайвинг
06:55 Три кота. Сны на заказ
07:00 Три кота
07:10 Три кота
07:15 Три кота. Супергерои
07:20 Три кота. Воздушные змеи
07:25 Три кота. Таинственный вор
07:30 Царевны. Полуночная магия
07:40 Царевны. Джинн
07:45 Царевны. Страж удачи
07:55 Уральские пельмени. «Хочу все ржать!», 3-я часть
09:00 Рогов+
10:00 Уральские пельмени. Галина красная
10:35 Трансформеры. Месть падших
13:40 Семейка Аддамс
15:25 Кунг-фу Панда
17:10 Кунг-фу Панда-2
18:55 Кунг-фу Панда-3
20:45 Мулан
23:00 Маска. Танцы
00:55 Поймай меня, если сможешь
03:20 6 кадров. Сезон 8. 56-я серия
03:45 6 кадров. Сезон 6. 2-я серия
04:05 6 кадров. Сезон 8. 60-я серия
04:25 6 кадров. Сезон 8. 68-я серия
04:50 6 кадров. Сезон 8. 69-я серия
Матч ТВ
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Аргентина - Австралия
05:20 Фехтование. Международный турнир «Московская сабля-2022». Мужчины
06:00 Смешанные единоборства. UFC. С. Томпсон - К. Холланд. С. Павлович - Т. Туивас. Прямой эфир
08:30 Все на Матч!
08:50 Биатлон. Кубок России. Одиночная смешанная эстафета. Прямой эфир
09:50 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Аргентина - Австралия
11:55 Все на Матч!
12:20 Биатлон. Кубок России. Смешанная эстафета. Прямой эфир
13:30 Новости
13:35 Все на Матч!
14:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА. Прямой эфир
16:25 Новости
16:30 Катар-2022. Все на футбол!
17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Франция - Польша. Прямой эфир
20:00 Катар-2022. Все на футбол!
21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Англия - Сенегал. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Один день в Катаре
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Франция - Польша
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Англия - Сенегал
РЕН ТВ
05:00 Тайны Чапман
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
13:00 Похищение
14:45 Неистовый
16:25 Средь бела дня
18:20 Кибер
21:00 Кодекс киллера
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
04:20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
04:45 Сицилианская защита
06:20 Кодовое название «Южный гром»
09:00 «Новости недели« с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №121
11:30 Код доступа. Вячеслав Трубников. Разведчик иностранных дел
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Александр Серебряков
13:15 Специальный репортаж
13:55 Точка взрыва. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 Битва ставок. Сражение за Москву
20:30 Легенды советского сыска
23:00 Фетисов
23:45 Дачная поездка сержанта Цыбули
01:20 Осторожно, бабушка!
02:45 Вторая мировая война. Вспоминая блокадный Ленинград
03:15 Не забывай. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Старший сын
08:50 Тайны старого чердака. Бытовой жанр
09:15 Диалоги о животных. 14-я серия - «Калининградский зоопарк»
10:00 Передача знаний. 13-я серия
10:50 Он, она и дети
12:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Борис Голицын
12:30 «Элементы» с Антоном Успенским«. Совсем разный реализм
13:00 Престольный праздник. Введение во храм Пресвятой Богородицы
13:40 100 лет российскому джазу. Легендарные исполнители. Анатолий Кролл, Лариса Долина, звезды программы «Джазовая панорама»
14:45 Брависсимо
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Опора меганауки на Дальнем Востоке
17:10 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»
17:20 Пешком... Москва золотая
17:50 Предки наших предков. Греки. Творцы красоты
18:35 Романтика романса. Вспоминая великих теноров ХХ века
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 «Монологи кинорежиссера». К 95-летию со дня рождения Владимира Наумова»
20:55 Тегеран-43
23:20 Шедевры мирового музыкального театра. Ольга Перетятько и Хуан Диего Флорес в опере Г.Доницетти «Лючия ди Ламмермур». Дирижёр Эвелино Пидо. Венская Государственная опера. 2019 год
01:55 Диалоги о животных. 14-я серия - «Калининградский зоопарк»
02:35 «Сундук». «Рыцарский роман»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Кондитер. Сезон 5. 16-я серия - «Дети. Торт «Ну погоди« для Ани Хилькевич»
06:10 Пятница News. 220-я серия
06:35 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 3-я серия - «Колизей»
06:40 Сэм: Песочный эльф
08:40 Мамы Пятницы-4. Сезон 1. 11-я серия
09:10 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 4-я серия - «Новосибирск»
10:20 Умный дом. Сезон 4. 5-я серия
10:50 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия
13:00 Битва шефов. Сезон 2. 18-я серия
15:30 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия
17:40 Битва шефов. Сезон 2. 19-я серия
20:00 Адский шеф. Сезон 1. 16-я серия
22:40 Теперь я Босс! Под прикрытием. Сезон 7. 3-я серия
00:00 Расплата
02:20 Пятница News. 220-я серия
02:40 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»
03:50 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»
04:30 Пятница News. 220-я серия
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:55 Мультфильмы
07:00 Осторожно, вирус!
07:45 Мультфильмы
08:00 Алые паруса
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Зита и Гита
12:50 Человек с бульвара Капуцинов
14:35 Баллада о Бомбере. 1-я и 2-я серии
16:00 Новости
16:20 Баллада о Бомбере. 2-я - 4-я серии
18:30 Вместе
19:30 Баллада о Бомбере. 4-я - 8-я серии
00:00 Вместе
01:00 Охота на Вервольфа. 1-я - 4-я серии
04:15 Мультфильмы
Время начала передач - московское.