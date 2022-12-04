Программа передач, ТВ программа на 4 декабря 2022



Программа передач телеканалов России на воскресенье 4 декабря 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 04.12.2022



Первый канал



03:25 Россия от края до края

05:15 Петровка, 38

06:00 Новости

06:10 Петровка, 38

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Жизнь других. Тель-Авив

11:10 «Повара на колесах«

12:00 Новости

12:15 «Обыкновенный гений». К 85-летию Эдуарда Артемьева

13:20 Свой среди чужих, чужой среди своих

15:15 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат России по прыжкам

18:05 Романовы. 8-я серия - «Александр III, Николай II«

19:10 Поем на кухне всей страной

21:00 Время

22:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр

23:45 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат России по прыжкам

01:15 Моя родословная

01:55 Наедине со всеми

02:40 Россия от края до края



Россия 1



03:50 Я его слепила

05:40 Несмешная любовь

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:50 Одно лето и вся жизнь

16:00 Вести

17:00 Песни от всей души

18:00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица». Сезон 9

19:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Век суда. 1-я серия

02:20 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Анатолий Вассерман

03:20 Несмешная любовь



ТВЦ



04:35 Дорогие товарищи. Дело Елисеевского гастронома

05:15 10 самых... Звезды с одной песней

05:40 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

05:50 Солдат Иван Бровкин

07:20 Иван Бровкин на целине

09:00 Здоровый смысл

09:30 Шесть дней из жизни маршала Рокоссовского

10:15 Битва за Москву. 1-я серия

11:30 События

11:45 Битва за Москву. 2-я серия

12:54 Битва за Москву. 3-я серия

14:30 Московская неделя

15:00 Битва за Москву. 4-я серия

17:35 Маменькин сынок. 1-я - 4-я серии

21:10 Улики из прошлого. Тайна картины Коровина. 1-я - 4-я серии

00:25 События

00:40 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

00:50 Адвокатъ Ардашевъ. Кровь на палубе. 1-я - 4-я серии

03:45 Крылья ангела. 1-я серия

04:37 Крылья ангела. 2-я серия



НТВ



05:00 Инспектор Купер 2. «Лед и пламень«, 1-я и 2-я серии

06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 «Суперстар! Возвращение». Новый сезон. Сезон 3

23:15 Звезды сошлись

00:45 Основано на реальных событиях

03:30 Профиль убийцы-2. «Потрошитель», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Смертельные объятия



Пятый канал



05:00 Ментовские войны 5. 1-я - 4-я части - «Голова медузы»

07:10 Условный мент-3. Бытовой конфликт

07:50 Условный мент-3. Смерть Тельцова

08:40 Условный мент-3. Агентство Алиби

09:35 Условный мент-3. Черная метка

10:25 Условный мент-3. Истинный облик

11:20 Условный мент-3. Борьба без правил

12:15 Условный мент-3. Товарищи по оружию

13:10 Условный мент-3. Добрый вечер, сударыня

14:05 Условный мент-3. Грабь награбленное

15:00 Условный мент-3. Три грации

15:55 Условный мент-3. Смертельный диагноз

16:45 Условный мент-3. Крутой поворот

17:40 Условный мент-3. Лежачий полицейский

18:35 Условный мент-3. Похищение века

19:30 След. Зубы на полке

20:15 След. Смерть после полудня

21:05 След. Ждём и наблюдаем

21:45 След. Запас прочности

22:55 Искупление

00:40 Тайсон. 1-я - 4-я серии

03:40 Чужое. 1-я серия

04:20 Чужое. 2-я серия



Домашний



03:35 Нотариус. 1-я - 3-я серии

06:00 6 кадров

06:30 6 кадров

06:50 Евдокия

08:55 Олюшка

10:55 Следуя за сердцем. 1-я - 4-я серии

14:45 Садовница. 1-я - 4-я серии

18:45 Пять ужинов

19:00 Ветреный. 65-я - 68-я серии

22:30 Призрак на двоих. 1-я и 2-я серии

00:20 Возмездие. 1-я - 4-я серии

03:30 Нотариус. 4-я - 7-я серии



ТНТ



04:25 Comedy Баттл. 17-я серия

05:15 Открытый микрофон. Сезон 4. 79-я серия

06:00 Открытый микрофон. Сезон 4. 80-я серия

06:50 Однажды в России. Спецдайджест. 37-я серия

07:00 Космический джем

08:35 Битлджус

10:30 Перезагрузка. 533-я серия

11:00 Жуки. Сезон 2. 26-я - 32-я серии

14:50 Форсаж

16:50 Двойной форсаж

19:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 42-я серия

21:00 Концерты. 6-я серия

22:00 Импровизация. Дайджест. Сезон 7. 224-я серия

23:00 Я тебе не верю. Сезон 2. 23-я серия

00:00 Новые танцы. Сезон 2. 37-я серия

01:55 Битва экстрасенсов. 253-я серия

03:05 Битва экстрасенсов. 254-я серия

04:20 Импровизация. Сезон 2. 39-я серия



СТС



05:00 6 кадров. Сезон 7. 1-я серия

05:20 6 кадров. Сезон 7. 2-я серия

05:30 Дора-Дора-помидора

05:40 Грибок-теремок

05:50 Ералаш. Сезон 1. 135-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 138-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 140-я серия

06:05 Фиксики

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота. Молочный зуб

06:50 Три кота. Дайвинг

06:55 Три кота. Сны на заказ

07:00 Три кота

07:10 Три кота

07:15 Три кота. Супергерои

07:20 Три кота. Воздушные змеи

07:25 Три кота. Таинственный вор

07:30 Царевны. Полуночная магия

07:40 Царевны. Джинн

07:45 Царевны. Страж удачи

07:55 Уральские пельмени. «Хочу все ржать!», 3-я часть

09:00 Рогов+

10:00 Уральские пельмени. Галина красная

10:35 Трансформеры. Месть падших

13:40 Семейка Аддамс

15:25 Кунг-фу Панда

17:10 Кунг-фу Панда-2

18:55 Кунг-фу Панда-3

20:45 Мулан

23:00 Маска. Танцы

00:55 Поймай меня, если сможешь

03:20 6 кадров. Сезон 8. 56-я серия

03:45 6 кадров. Сезон 6. 2-я серия

04:05 6 кадров. Сезон 8. 60-я серия

04:25 6 кадров. Сезон 8. 68-я серия

04:50 6 кадров. Сезон 8. 69-я серия



Матч ТВ



03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Аргентина - Австралия

05:20 Фехтование. Международный турнир «Московская сабля-2022». Мужчины

06:00 Смешанные единоборства. UFC. С. Томпсон - К. Холланд. С. Павлович - Т. Туивас. Прямой эфир

08:30 Все на Матч!

08:50 Биатлон. Кубок России. Одиночная смешанная эстафета. Прямой эфир

09:50 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Аргентина - Австралия

11:55 Все на Матч!

12:20 Биатлон. Кубок России. Смешанная эстафета. Прямой эфир

13:30 Новости

13:35 Все на Матч!

14:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА. Прямой эфир

16:25 Новости

16:30 Катар-2022. Все на футбол!

17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Франция - Польша. Прямой эфир

20:00 Катар-2022. Все на футбол!

21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Англия - Сенегал. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Один день в Катаре

01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Франция - Польша

03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Англия - Сенегал



РЕН ТВ



05:00 Тайны Чапман

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

13:00 Похищение

14:45 Неистовый

16:25 Средь бела дня

18:20 Кибер

21:00 Кодекс киллера

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы

04:20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



04:45 Сицилианская защита

06:20 Кодовое название «Южный гром»

09:00 «Новости недели« с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №121

11:30 Код доступа. Вячеслав Трубников. Разведчик иностранных дел

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Александр Серебряков

13:15 Специальный репортаж

13:55 Точка взрыва. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:45 Битва ставок. Сражение за Москву

20:30 Легенды советского сыска

23:00 Фетисов

23:45 Дачная поездка сержанта Цыбули

01:20 Осторожно, бабушка!

02:45 Вторая мировая война. Вспоминая блокадный Ленинград

03:15 Не забывай. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Старший сын

08:50 Тайны старого чердака. Бытовой жанр

09:15 Диалоги о животных. 14-я серия - «Калининградский зоопарк»

10:00 Передача знаний. 13-я серия

10:50 Он, она и дети

12:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Борис Голицын

12:30 «Элементы» с Антоном Успенским«. Совсем разный реализм

13:00 Престольный праздник. Введение во храм Пресвятой Богородицы

13:40 100 лет российскому джазу. Легендарные исполнители. Анатолий Кролл, Лариса Долина, звезды программы «Джазовая панорама»

14:45 Брависсимо

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Опора меганауки на Дальнем Востоке

17:10 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»

17:20 Пешком... Москва золотая

17:50 Предки наших предков. Греки. Творцы красоты

18:35 Романтика романса. Вспоминая великих теноров ХХ века

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 «Монологи кинорежиссера». К 95-летию со дня рождения Владимира Наумова»

20:55 Тегеран-43

23:20 Шедевры мирового музыкального театра. Ольга Перетятько и Хуан Диего Флорес в опере Г.Доницетти «Лючия ди Ламмермур». Дирижёр Эвелино Пидо. Венская Государственная опера. 2019 год

01:55 Диалоги о животных. 14-я серия - «Калининградский зоопарк»

02:35 «Сундук». «Рыцарский роман»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Кондитер. Сезон 5. 16-я серия - «Дети. Торт «Ну погоди« для Ани Хилькевич»

06:10 Пятница News. 220-я серия

06:35 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 3-я серия - «Колизей»

06:40 Сэм: Песочный эльф

08:40 Мамы Пятницы-4. Сезон 1. 11-я серия

09:10 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 4-я серия - «Новосибирск»

10:20 Умный дом. Сезон 4. 5-я серия

10:50 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия

13:00 Битва шефов. Сезон 2. 18-я серия

15:30 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия

17:40 Битва шефов. Сезон 2. 19-я серия

20:00 Адский шеф. Сезон 1. 16-я серия

22:40 Теперь я Босс! Под прикрытием. Сезон 7. 3-я серия

00:00 Расплата

02:20 Пятница News. 220-я серия

02:40 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»

03:50 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»

04:30 Пятница News. 220-я серия



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:55 Мультфильмы

07:00 Осторожно, вирус!

07:45 Мультфильмы

08:00 Алые паруса

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Зита и Гита

12:50 Человек с бульвара Капуцинов

14:35 Баллада о Бомбере. 1-я и 2-я серии

16:00 Новости

16:20 Баллада о Бомбере. 2-я - 4-я серии

18:30 Вместе

19:30 Баллада о Бомбере. 4-я - 8-я серии

00:00 Вместе

01:00 Охота на Вервольфа. 1-я - 4-я серии

04:15 Мультфильмы



Время начала передач - московское.



















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