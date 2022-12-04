Программа 1 канал на 4 декабря. Во сколько прыжковый турнир по фигурному катанию

Телепрограмма 1 канала на 4 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 1 канал 04.12.2022



03:25 Россия от края до края

05:15 Петровка, 38

06:00 Новости

06:10 Петровка, 38

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Жизнь других. Тель-Авив

11:10 «Повара на колесах«

12:00 Новости

12:15 «Обыкновенный гений». К 85-летию Эдуарда Артемьева

13:20 Свой среди чужих, чужой среди своих

15:15 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат России по прыжкам

18:05 Романовы. 8-я серия - «Александр III, Николай II«

19:10 Поем на кухне всей страной

21:00 Время

22:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр

23:45 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат России по прыжкам

01:15 Моя родословная

01:55 Наедине со всеми

02:40 Россия от края до края



В программе возможны изменения.