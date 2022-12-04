Программа 1 канал на 4 декабря. Во сколько прыжковый турнир по фигурному катанию

Телепрограмма 1 канала на 4 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач 1 канал 04.12.2022
03:25 Россия от края до края
05:15 Петровка, 38
06:00 Новости
06:10 Петровка, 38
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Жизнь других. Тель-Авив
11:10 «Повара на колесах«
12:00 Новости
12:15 «Обыкновенный гений». К 85-летию Эдуарда Артемьева
13:20 Свой среди чужих, чужой среди своих
15:15 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат России по прыжкам
18:05 Романовы. 8-я серия - «Александр III, Николай II«
19:10 Поем на кухне всей страной
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр
23:45 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат России по прыжкам
01:15 Моя родословная
01:55 Наедине со всеми
02:40 Россия от края до края
В программе возможны изменения.