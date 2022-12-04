Программа Россия 1 на 4 декабря. Во сколько шоу Синяя Птица

Телепрограмма Россия 1 на 4 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Россия 1 на 04.12.2022
03:50 Я его слепила
05:40 Несмешная любовь
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:50 Одно лето и вся жизнь
16:00 Вести
17:00 Песни от всей души
18:00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица». Сезон 9
19:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Век суда. 1-я серия
02:20 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Анатолий Вассерман
03:20 Несмешная любовь
В программе возможны изменения.