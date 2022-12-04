Программа Россия 1 на 4 декабря. Во сколько шоу Синяя Птица

Телепрограмма Россия 1 на 4 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Россия 1 на 04.12.2022



03:50 Я его слепила

05:40 Несмешная любовь

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:50 Одно лето и вся жизнь

16:00 Вести

17:00 Песни от всей души

18:00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица». Сезон 9

19:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Век суда. 1-я серия

02:20 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Анатолий Вассерман

03:20 Несмешная любовь



В программе возможны изменения.