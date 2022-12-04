Программа ТВЦ на 4 декабря. Во сколько сериал Маменькин сынок

Телепрограмма ТВЦ на 4 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТВЦ 04.12.2022



04:35 Дорогие товарищи. Дело Елисеевского гастронома

05:15 10 самых... Звезды с одной песней

05:40 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

05:50 Солдат Иван Бровкин

07:20 Иван Бровкин на целине

09:00 Здоровый смысл

09:30 Шесть дней из жизни маршала Рокоссовского

10:15 Битва за Москву. 1-я серия

11:30 События

11:45 Битва за Москву. 2-я серия

12:54 Битва за Москву. 3-я серия

14:30 Московская неделя

15:00 Битва за Москву. 4-я серия

17:35 Маменькин сынок. 1-я - 4-я серии

21:10 Улики из прошлого. Тайна картины Коровина. 1-я - 4-я серии

00:25 События

00:40 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

00:50 Адвокатъ Ардашевъ. Кровь на палубе. 1-я - 4-я серии

03:45 Крылья ангела. 1-я серия

04:37 Крылья ангела. 2-я серия



В программе возможны изменения.