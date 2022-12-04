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Программа ТВЦ на 4 декабря. Во сколько сериал Маменькин сынок



Телепрограмма ТВЦ на 4 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач ТВЦ 04.12.2022

04:35 Дорогие товарищи. Дело Елисеевского гастронома
05:15 10 самых... Звезды с одной песней
05:40 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
05:50 Солдат Иван Бровкин
07:20 Иван Бровкин на целине
09:00 Здоровый смысл
09:30 Шесть дней из жизни маршала Рокоссовского
10:15 Битва за Москву. 1-я серия
11:30 События
11:45 Битва за Москву. 2-я серия
12:54 Битва за Москву. 3-я серия
14:30 Московская неделя
15:00 Битва за Москву. 4-я серия
17:35 Маменькин сынок. 1-я - 4-я серии
21:10 Улики из прошлого. Тайна картины Коровина. 1-я - 4-я серии
00:25 События
00:40 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
00:50 Адвокатъ Ардашевъ. Кровь на палубе. 1-я - 4-я серии
03:45 Крылья ангела. 1-я серия
04:37 Крылья ангела. 2-я серия

В программе возможны изменения.









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