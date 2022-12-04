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Программа НТВ на 4 декабря. Во сколько Суперстар! и Следствие вели



Телепрограмма НТВ на 4 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач НТВ 04.12.2022

05:00 Инспектор Купер 2. «Лед и пламень«, 1-я и 2-я серии
06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 «Суперстар! Возвращение». Новый сезон. Сезон 3
23:15 Звезды сошлись
00:45 Основано на реальных событиях
03:30 Профиль убийцы-2. «Потрошитель», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Смертельные объятия

В программе возможны изменения.









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