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Программа 5 канал на 4 декабря. Во сколько сериалы След и Условный мент



Телепрограмма 5 канала на 4 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач 5 канал 04.12.2022

05:00 Ментовские войны 5. 1-я - 4-я части - «Голова медузы»
07:10 Условный мент-3. Бытовой конфликт
07:50 Условный мент-3. Смерть Тельцова
08:40 Условный мент-3. Агентство Алиби
09:35 Условный мент-3. Черная метка
10:25 Условный мент-3. Истинный облик
11:20 Условный мент-3. Борьба без правил
12:15 Условный мент-3. Товарищи по оружию
13:10 Условный мент-3. Добрый вечер, сударыня
14:05 Условный мент-3. Грабь награбленное
15:00 Условный мент-3. Три грации
15:55 Условный мент-3. Смертельный диагноз
16:45 Условный мент-3. Крутой поворот
17:40 Условный мент-3. Лежачий полицейский
18:35 Условный мент-3. Похищение века
19:30 След. Зубы на полке
20:15 След. Смерть после полудня
21:05 След. Ждём и наблюдаем
21:45 След. Запас прочности
22:55 Искупление
00:40 Тайсон. 1-я - 4-я серии
03:40 Чужое. 1-я серия
04:20 Чужое. 2-я серия

В программе возможны изменения.









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