Программа 5 канал на 4 декабря. Во сколько сериалы След и Условный мент

Телепрограмма 5 канала на 4 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 5 канал 04.12.2022



05:00 Ментовские войны 5. 1-я - 4-я части - «Голова медузы»

07:10 Условный мент-3. Бытовой конфликт

07:50 Условный мент-3. Смерть Тельцова

08:40 Условный мент-3. Агентство Алиби

09:35 Условный мент-3. Черная метка

10:25 Условный мент-3. Истинный облик

11:20 Условный мент-3. Борьба без правил

12:15 Условный мент-3. Товарищи по оружию

13:10 Условный мент-3. Добрый вечер, сударыня

14:05 Условный мент-3. Грабь награбленное

15:00 Условный мент-3. Три грации

15:55 Условный мент-3. Смертельный диагноз

16:45 Условный мент-3. Крутой поворот

17:40 Условный мент-3. Лежачий полицейский

18:35 Условный мент-3. Похищение века

19:30 След. Зубы на полке

20:15 След. Смерть после полудня

21:05 След. Ждём и наблюдаем

21:45 След. Запас прочности

22:55 Искупление

00:40 Тайсон. 1-я - 4-я серии

03:40 Чужое. 1-я серия

04:20 Чужое. 2-я серия



В программе возможны изменения.