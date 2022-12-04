Программа Домашний на 4 декабря. Во сколько сериалы Ветреный и Садовница

Телепрограмма канала Домашний на 4 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Домашний 04.12.2022



03:35 Нотариус. 1-я - 3-я серии

06:00 6 кадров

06:30 6 кадров

06:50 Евдокия

08:55 Олюшка

10:55 Следуя за сердцем. 1-я - 4-я серии

14:45 Садовница. 1-я - 4-я серии

18:45 Пять ужинов

19:00 Ветреный. 65-я - 68-я серии

22:30 Призрак на двоих. 1-я и 2-я серии

00:20 Возмездие. 1-я - 4-я серии

03:30 Нотариус. 4-я - 7-я серии



В программе возможны изменения.