Программа Домашний на 4 декабря. Во сколько сериал Ветреный

Телепрограмма канала Домашний на 4 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Домашний 04.12.2022
03:35 Нотариус. 1-я - 3-я серии
06:00 6 кадров
06:30 6 кадров
06:50 Евдокия
08:55 Олюшка
10:55 Следуя за сердцем. 1-я - 4-я серии
14:45 Садовница. 1-я - 4-я серии
18:45 Пять ужинов
19:00 Ветреный. 65-я - 68-я серии
22:30 Призрак на двоих. 1-я и 2-я серии
00:20 Возмездие. 1-я - 4-я серии
03:30 Нотариус. 4-я - 7-я серии
В программе возможны изменения.