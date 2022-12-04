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Программа ТНТ на 4 декабря. Во сколько Звезды в Африке



Телепрограмма ТНТ на 4 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач ТНТ 04.12.2022

04:25 Comedy Баттл. 17-я серия
05:15 Открытый микрофон. Сезон 4. 79-я серия
06:00 Открытый микрофон. Сезон 4. 80-я серия
06:50 Однажды в России. Спецдайджест. 37-я серия
07:00 Космический джем
08:35 Битлджус
10:30 Перезагрузка. 533-я серия
11:00 Жуки. Сезон 2. 26-я - 32-я серии
14:50 Форсаж
16:50 Двойной форсаж
19:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 42-я серия
21:00 Концерты. 6-я серия
22:00 Импровизация. Дайджест. Сезон 7. 224-я серия
23:00 Я тебе не верю. Сезон 2. 23-я серия
00:00 Новые танцы. Сезон 2. 37-я серия
01:55 Битва экстрасенсов. 253-я серия
03:05 Битва экстрасенсов. 254-я серия
04:20 Импровизация. Сезон 2. 39-я серия

В программе возможны изменения.









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