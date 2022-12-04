Программа ТНТ на 4 декабря. Во сколько Звезды в Африке

Телепрограмма ТНТ на 4 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТНТ 04.12.2022



04:25 Comedy Баттл. 17-я серия

05:15 Открытый микрофон. Сезон 4. 79-я серия

06:00 Открытый микрофон. Сезон 4. 80-я серия

06:50 Однажды в России. Спецдайджест. 37-я серия

07:00 Космический джем

08:35 Битлджус

10:30 Перезагрузка. 533-я серия

11:00 Жуки. Сезон 2. 26-я - 32-я серии

14:50 Форсаж

16:50 Двойной форсаж

19:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 42-я серия

21:00 Концерты. 6-я серия

22:00 Импровизация. Дайджест. Сезон 7. 224-я серия

23:00 Я тебе не верю. Сезон 2. 23-я серия

00:00 Новые танцы. Сезон 2. 37-я серия

01:55 Битва экстрасенсов. 253-я серия

03:05 Битва экстрасенсов. 254-я серия

04:20 Импровизация. Сезон 2. 39-я серия



В программе возможны изменения.