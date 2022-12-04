Программа СТС на 4 декабря. Во сколько фильмы Кунг-фу Панда

Телепрограмма СТС на 4 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач СТС 04.12.2022



05:00 6 кадров. Сезон 7. 1-я серия

05:20 6 кадров. Сезон 7. 2-я серия

05:30 Дора-Дора-помидора

05:40 Грибок-теремок

05:50 Ералаш. Сезон 1. 135-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 138-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 140-я серия

06:05 Фиксики

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота. Молочный зуб

06:50 Три кота. Дайвинг

06:55 Три кота. Сны на заказ

07:00 Три кота

07:10 Три кота

07:15 Три кота. Супергерои

07:20 Три кота. Воздушные змеи

07:25 Три кота. Таинственный вор

07:30 Царевны. Полуночная магия

07:40 Царевны. Джинн

07:45 Царевны. Страж удачи

07:55 Уральские пельмени. «Хочу все ржать!», 3-я часть

09:00 Рогов+

10:00 Уральские пельмени. Галина красная

10:35 Трансформеры. Месть падших

13:40 Семейка Аддамс

15:25 Кунг-фу Панда

17:10 Кунг-фу Панда-2

18:55 Кунг-фу Панда-3

20:45 Мулан

23:00 Маска. Танцы

00:55 Поймай меня, если сможешь

03:20 6 кадров. Сезон 8. 56-я серия

03:45 6 кадров. Сезон 6. 2-я серия

04:05 6 кадров. Сезон 8. 60-я серия

04:25 6 кадров. Сезон 8. 68-я серия

04:50 6 кадров. Сезон 8. 69-я серия



В программе возможны изменения.