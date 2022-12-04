Программа СТС на 4 декабря. Во сколько фильмы Кунг-фу Панда

Телепрограмма СТС на 4 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач СТС 04.12.2022
05:00 6 кадров. Сезон 7. 1-я серия
05:20 6 кадров. Сезон 7. 2-я серия
05:30 Дора-Дора-помидора
05:40 Грибок-теремок
05:50 Ералаш. Сезон 1. 135-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 138-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 140-я серия
06:05 Фиксики
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота. Молочный зуб
06:50 Три кота. Дайвинг
06:55 Три кота. Сны на заказ
07:00 Три кота
07:10 Три кота
07:15 Три кота. Супергерои
07:20 Три кота. Воздушные змеи
07:25 Три кота. Таинственный вор
07:30 Царевны. Полуночная магия
07:40 Царевны. Джинн
07:45 Царевны. Страж удачи
07:55 Уральские пельмени. «Хочу все ржать!», 3-я часть
09:00 Рогов+
10:00 Уральские пельмени. Галина красная
10:35 Трансформеры. Месть падших
13:40 Семейка Аддамс
15:25 Кунг-фу Панда
17:10 Кунг-фу Панда-2
18:55 Кунг-фу Панда-3
20:45 Мулан
23:00 Маска. Танцы
00:55 Поймай меня, если сможешь
03:20 6 кадров. Сезон 8. 56-я серия
03:45 6 кадров. Сезон 6. 2-я серия
04:05 6 кадров. Сезон 8. 60-я серия
04:25 6 кадров. Сезон 8. 68-я серия
04:50 6 кадров. Сезон 8. 69-я серия
В программе возможны изменения.