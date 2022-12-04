Программа Матч ТВ на 4 декабря. Расписание плей-офф ЧМ-2022 по футболу

Телепрограмма Матч ТВ на 4 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Матч ТВ 04.12.2022
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Аргентина - Австралия
05:20 Фехтование. Международный турнир «Московская сабля-2022». Мужчины
06:00 Смешанные единоборства. UFC. С. Томпсон - К. Холланд. С. Павлович - Т. Туивас. Прямой эфир
08:30 Все на Матч!
08:50 Биатлон. Кубок России. Одиночная смешанная эстафета. Прямой эфир
09:50 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Аргентина - Австралия
11:55 Все на Матч!
12:20 Биатлон. Кубок России. Смешанная эстафета. Прямой эфир
13:30 Новости
13:35 Все на Матч!
14:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА. Прямой эфир
16:25 Новости
16:30 Катар-2022. Все на футбол!
17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Франция - Польша. Прямой эфир
20:00 Катар-2022. Все на футбол!
21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Англия - Сенегал. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Один день в Катаре
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Франция - Польша
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Англия - Сенегал
В программе возможны изменения.