Программа Матч ТВ на 4 декабря



Телепрограмма Матч ТВ на 4 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Матч ТВ 04.12.2022



03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Аргентина - Австралия

05:20 Фехтование. Международный турнир «Московская сабля-2022». Мужчины

06:00 Смешанные единоборства. UFC. С. Томпсон - К. Холланд. С. Павлович - Т. Туивас. Прямой эфир

08:30 Все на Матч!

08:50 Биатлон. Кубок России. Одиночная смешанная эстафета. Прямой эфир

09:50 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Аргентина - Австралия

11:55 Все на Матч!

12:20 Биатлон. Кубок России. Смешанная эстафета. Прямой эфир

13:30 Новости

13:35 Все на Матч!

14:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА. Прямой эфир

16:25 Новости

16:30 Катар-2022. Все на футбол!

17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Франция - Польша. Прямой эфир

20:00 Катар-2022. Все на футбол!

21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Англия - Сенегал. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Один день в Катаре

01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Франция - Польша

03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Англия - Сенегал



В программе возможны изменения.



















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