Программа РЕН ТВ на 4 декабря. Во сколько фильмы Кибер и Кодекс киллера

Телепрограмма РЕН ТВ на 4 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач РЕН ТВ 04.12.2022



05:00 Тайны Чапман

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

13:00 Похищение

14:45 Неистовый

16:25 Средь бела дня

18:20 Кибер

21:00 Кодекс киллера

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы

04:20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



В программе возможны изменения.