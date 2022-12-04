Программа РЕН ТВ на 4 декабря. Во сколько фильмы Кибер и Кодекс киллера

Телепрограмма РЕН ТВ на 4 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач РЕН ТВ 04.12.2022
05:00 Тайны Чапман
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
13:00 Похищение
14:45 Неистовый
16:25 Средь бела дня
18:20 Кибер
21:00 Кодекс киллера
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
04:20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
В программе возможны изменения.