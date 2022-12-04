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Программа Звезда на 4 декабря. Во сколько Главное с Ольгой Беловой



Телепрограмма канала Звезда на 4 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Звезда 04.12.2022

04:45 Сицилианская защита
06:20 Кодовое название «Южный гром»
09:00 «Новости недели« с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №121
11:30 Код доступа. Вячеслав Трубников. Разведчик иностранных дел
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Александр Серебряков
13:15 Специальный репортаж
13:55 Точка взрыва. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 Битва ставок. Сражение за Москву
20:30 Легенды советского сыска
23:00 Фетисов
23:45 Дачная поездка сержанта Цыбули
01:20 Осторожно, бабушка!
02:45 Вторая мировая война. Вспоминая блокадный Ленинград
03:15 Не забывай. 1-я и 2-я серии

В программе возможны изменения.









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