Программа Звезда на 4 декабря. Во сколько Главное с Ольгой Беловой

Телепрограмма канала Звезда на 4 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Звезда 04.12.2022



04:45 Сицилианская защита

06:20 Кодовое название «Южный гром»

09:00 «Новости недели« с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №121

11:30 Код доступа. Вячеслав Трубников. Разведчик иностранных дел

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Александр Серебряков

13:15 Специальный репортаж

13:55 Точка взрыва. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:45 Битва ставок. Сражение за Москву

20:30 Легенды советского сыска

23:00 Фетисов

23:45 Дачная поездка сержанта Цыбули

01:20 Осторожно, бабушка!

02:45 Вторая мировая война. Вспоминая блокадный Ленинград

03:15 Не забывай. 1-я и 2-я серии



В программе возможны изменения.