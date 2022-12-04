Программа Культура на 4 декабря. Во сколько фильм Тегеран-43

Телепрограмма канала Культура на 4 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Культура 04.12.2022
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Старший сын
08:50 Тайны старого чердака. Бытовой жанр
09:15 Диалоги о животных. 14-я серия - «Калининградский зоопарк»
10:00 Передача знаний. 13-я серия
10:50 Он, она и дети
12:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Борис Голицын
12:30 «Элементы» с Антоном Успенским«. Совсем разный реализм
13:00 Престольный праздник. Введение во храм Пресвятой Богородицы
13:40 100 лет российскому джазу. Легендарные исполнители. Анатолий Кролл, Лариса Долина, звезды программы «Джазовая панорама»
14:45 Брависсимо
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Опора меганауки на Дальнем Востоке
17:10 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»
17:20 Пешком... Москва золотая
17:50 Предки наших предков. Греки. Творцы красоты
18:35 Романтика романса. Вспоминая великих теноров ХХ века
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 «Монологи кинорежиссера». К 95-летию со дня рождения Владимира Наумова»
20:55 Тегеран-43
23:20 Шедевры мирового музыкального театра. Ольга Перетятько и Хуан Диего Флорес в опере Г.Доницетти «Лючия ди Ламмермур». Дирижёр Эвелино Пидо. Венская Государственная опера. 2019 год
01:55 Диалоги о животных. 14-я серия - «Калининградский зоопарк»
02:35 «Сундук». «Рыцарский роман»
03:00 Перерыв в вещании
В программе возможны изменения.