Программа Культура на 4 декабря. Во сколько фильм Тегеран-43

Телепрограмма канала Культура на 4 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Культура 04.12.2022



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Старший сын

08:50 Тайны старого чердака. Бытовой жанр

09:15 Диалоги о животных. 14-я серия - «Калининградский зоопарк»

10:00 Передача знаний. 13-я серия

10:50 Он, она и дети

12:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Борис Голицын

12:30 «Элементы» с Антоном Успенским«. Совсем разный реализм

13:00 Престольный праздник. Введение во храм Пресвятой Богородицы

13:40 100 лет российскому джазу. Легендарные исполнители. Анатолий Кролл, Лариса Долина, звезды программы «Джазовая панорама»

14:45 Брависсимо

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Опора меганауки на Дальнем Востоке

17:10 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»

17:20 Пешком... Москва золотая

17:50 Предки наших предков. Греки. Творцы красоты

18:35 Романтика романса. Вспоминая великих теноров ХХ века

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 «Монологи кинорежиссера». К 95-летию со дня рождения Владимира Наумова»

20:55 Тегеран-43

23:20 Шедевры мирового музыкального театра. Ольга Перетятько и Хуан Диего Флорес в опере Г.Доницетти «Лючия ди Ламмермур». Дирижёр Эвелино Пидо. Венская Государственная опера. 2019 год

01:55 Диалоги о животных. 14-я серия - «Калининградский зоопарк»

02:35 «Сундук». «Рыцарский роман»

03:00 Перерыв в вещании



В программе возможны изменения.