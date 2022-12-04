Программа Пятница на 4 декабря. Во сколько шоу Битва шефов

Телепрограмма канала Пятница на 4 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Пятница 04.12.2022



05:00 Кондитер. Сезон 5. 16-я серия - «Дети. Торт «Ну погоди« для Ани Хилькевич»

06:10 Пятница News. 220-я серия

06:35 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 3-я серия - «Колизей»

06:40 Сэм: Песочный эльф

08:40 Мамы Пятницы-4. Сезон 1. 11-я серия

09:10 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 4-я серия - «Новосибирск»

10:20 Умный дом. Сезон 4. 5-я серия

10:50 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия

13:00 Битва шефов. Сезон 2. 18-я серия

15:30 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия

17:40 Битва шефов. Сезон 2. 19-я серия

20:00 Адский шеф. Сезон 1. 16-я серия

22:40 Теперь я Босс! Под прикрытием. Сезон 7. 3-я серия

00:00 Расплата

02:20 Пятница News. 220-я серия

02:40 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»

03:50 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»

04:30 Пятница News. 220-я серия



В программе возможны изменения.