Программа МИР на 4 декабря. Во сколько сериал Баллада о Бомбере

Телепрограмма МИР на 4 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач МИР 04.12.2022
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:55 Мультфильмы
07:00 Осторожно, вирус!
07:45 Мультфильмы
08:00 Алые паруса
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Зита и Гита
12:50 Человек с бульвара Капуцинов
14:35 Баллада о Бомбере. 1-я и 2-я серии
16:00 Новости
16:20 Баллада о Бомбере. 2-я - 4-я серии
18:30 Вместе
19:30 Баллада о Бомбере. 4-я - 8-я серии
00:00 Вместе
01:00 Охота на Вервольфа. 1-я - 4-я серии
04:15 Мультфильмы
В программе возможны изменения.