Программа МИР на 4 декабря. Во сколько сериал Баллада о Бомбере

Телепрограмма МИР на 4 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач МИР 04.12.2022



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:55 Мультфильмы

07:00 Осторожно, вирус!

07:45 Мультфильмы

08:00 Алые паруса

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Зита и Гита

12:50 Человек с бульвара Капуцинов

14:35 Баллада о Бомбере. 1-я и 2-я серии

16:00 Новости

16:20 Баллада о Бомбере. 2-я - 4-я серии

18:30 Вместе

19:30 Баллада о Бомбере. 4-я - 8-я серии

00:00 Вместе

01:00 Охота на Вервольфа. 1-я - 4-я серии

04:15 Мультфильмы



В программе возможны изменения.