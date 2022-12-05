Программа передач, ТВ программа на 5 декабря 2022

Программа передач телеканалов России на понедельник 5 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 05.12.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Шифр». Новые серии. Памяти Сергея Пускепалиса». Сезон 3. 13-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов. Индийский пророк: специальный визит в Москву
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Тайны следствия-22. «Зелье», 1-я часть
22:25 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. 1-я часть - «Анастасия Мельникова»
02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. «Анастасия Мельникова», 2-я часть
03:00Личное дело. 15-я серия
04:00 Личное дело. 16-я серия
ТВЦ
04:37 Крылья ангела. 2-я серия
05:30 Закон и порядок
06:00 Настроение
08:00 Жанна Прохоренко. Баллада о любви
09:05 Кабинет путешественника. 1-я и 2-я серии
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Московские тайны. Гостья из прошлого
13:40 Мой герой. Юрий Рост
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Смерть в объективе. «Мышеловка», 1-я и 2-я серии
16:55 Право на безопасность
17:35 Петровка, 38
17:50 События
18:10 Анатомия убийства. Танец смерти
20:00 Анатомия убийства. Обратная сторона любви
22:00 События
22:40 Специальный репортаж. Чувство тыла
23:05 Знак качества. Страсти на автомобильном рынке
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Следствие ведет КГБ. Чёрный крест Пеньковского
01:25 Анне Вески. Холод в груди
02:05 Юрий Андропов. Легенды и биография
02:45 Актёрские судьбы. Валентина Токарская и Евгений Весник
03:15 Смерть в объективе. «Мышеловка», 1-я и 2-я серии
04:40 Павел Кадочников. Затерянный герой
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Смертельные объятия
05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Смерть для широкого зрителя
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Пистолет», 3-я и 4-я серии, «Виновник», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Пистолет», 3-я и 4-я серии, «Виновник», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. А был ли Валдис?
19:00 Сегодня
20:00 Скорая помощь-5. 11-я серия
21:05 Скорая помощь-5. 12-я серия
22:10 Адмиралы района. 11-я и 12-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Адмиралы района. 11-я и 12-я серии
00:45 Приговоренный
02:10 Защита Красина. Сезон 1. 1-я - 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Труба
5 канал
05:00 Известия
05:25 Чужое. 3-я серия
06:10 Чужое. 4-я серия
06:50 Трио
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Ментовские войны 6. 1-я - 4-я части - «Банда»
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны 6. 4-я часть - «Банда»
13:45 Ментовские войны 6. 1-я - 4-я части - «Исполнитель желаний»
17:30 Известия
18:00 Ментовские войны 6. 1-я часть - «Честь мундира»
18:55 Ментовские войны 6. 2-я часть - «Честь мундира»
19:50 След. Демон в мобильном
20:40 След. Всеобщий любимец
21:30 След. Город грехов
22:25 Великолепная пятёрка-5. Фехтовальщица
23:10 Великолепная пятёрка-2. Смерть в морге
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Паровоз в страну грез
01:15 След. Поймай меня, если сможешь
01:50 След. Скрытое, включенное, спровоцированное
02:30 След. Холмс против Пуаро
03:05 Детективы. Лишний сын
03:40 Детективы. Соколиная охота
04:10 Детективы. Таксист
04:35 Детективы. Тот, кто тебя бережет
Домашний
03:30 Нотариус. 4-я - 7-я серии
06:30 6 кадров
06:45 По делам несовершеннолетних
08:45 Давай разведёмся!
09:45 Тест на отцовство
12:00 Понять. Простить. «Лакомый кусочек». «Отчаянный шаг»
13:05 Порча. Найти и потерять
13:35 Знахарка
14:10 Верну любимого. Запасной аэродром
14:45 Чужая дочь. 1-я - 4-я серии
19:00 Отпуск в сосновом лесу. 1-я и 2-я серии
20:30 Шаг в карьеру
20:35 Отпуск в сосновом лесу. 2-я - 4-я серии
23:00 Порча. «Пригвождённый». «Овощи»
00:05 Знахарка
00:35 Верну любимого. Запасной аэродром
01:05 Понять. Простить. «Лакомый кусочек». «Отчаянный шаг»
02:00 От ненависти до любви. 6-я серия
02:50 Тест на отцовство
04:30 Давай разведёмся!
ТНТ
04:20 Импровизация. Сезон 2. 39-я серия
05:10 Comedy Баттл. 18-я серия
05:55 Открытый микрофон. Сезон 4. 81-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 46-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 62-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 65-я серия
09:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 42-я серия
11:00 Физрук. Сезон 3. 61-я - 66-я серии
14:00 Реальные пацаны. Сезон 8. 253-я - 260-я серии
18:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 25-я серия
19:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 26-я серия
20:00 Жуки. Сезон 3. 33-я серия
20:30 Жуки. Сезон 3. 34-я серия
21:00 Неличная жизнь. 1-я серия
21:30 Неличная жизнь. 2-я серия
22:00 Влюбись, если сможешь. 33-я серия
23:30 Игра на выживание-2. 16-я серия
00:30 Импровизация. Сезон 2. 40-я серия
01:30 Импровизация. 41-я серия
02:20 Импровизация. Сезон 3. 42-я серия
03:05 Comedy Баттл. 19-я серия
03:50 Comedy Баттл. 20-я серия
04:40 Открытый микрофон. Сезон 4. 82-я серия
СТС
04:45 6 кадров. Сезон 8. 69-я серия
05:05 6 кадров. Сезон 8. 70-я серия
05:25 6 кадров. Сезон 8. 43-я серия
05:30 Мультфильмы
05:40 Катерок
05:50 Ералаш. Сезон 1. 141-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 144-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 152-я серия
06:05 Ералаш. Сезон 1. 161-я серия
06:15 Ералаш. Сезон 1. 166-я серия
06:25 Ералаш. Сезон 1. 167-я серия
06:30 Ералаш. Сезон 1. 168-я серия
06:40 Ералаш. Сезон 1. 169-я серия
06:45 Ералаш. Сезон 1. 171-я серия
06:55 Ералаш. Сезон 1. 173-я серия
07:00 Приключения Вуди и его друзей
09:55 100 мест, где поесть. 10-я серия
11:00 Подарок с характером
12:45 Артек. Большое путешествие
14:45 Гости из прошлого. Сезон 2. 1-я - 10-я серии
20:00 Веном
22:00 Седьмой сын
00:00 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 39-я серия
01:00 Воронины. Сезон 13. 14-я - 18-я серии
03:15 6 кадров. Сезон 8. 27-я серия
03:35 6 кадров. Сезон 8. 28-я серия
04:00 6 кадров. Сезон 8. 29-я серия
04:20 6 кадров. Сезон 8. 30-я серия
04:40 6 кадров. Сезон 8. 11-я серия
Матч ТВ
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Англия - Сенегал
05:20 Фехтование. Международный турнир «Московская сабля-2022». Команды
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Англия - Сенегал
11:15 Оазис футбола
12:15 Новости
12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор
12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Франция - Польша
14:50 Новости
14:55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Англия - Сенегал
17:00 Новости
17:05 Катар-2022. Все на футбол!
17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Япония - Хорватия. Прямой эфир
20:00 Катар-2022. Все на футбол!
21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Бразилия - Южная Корея. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Один день в Катаре
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Япония - Хорватия
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Бразилия - Южная Корея
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Король Артур
22:20 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 «Координаты «Цитадель»
02:10 Самые шокирующие гипотезы
02:55 Тайны Чапман
04:30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
03:15 Не забывай. 1-я и 2-я серии
06:05 Оружие Победы. Щит и меч Красной армии. Битва за Москву
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Фронт без флангов. 1-я серия
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Команда 8. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Команда 8. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Придумано в окопах. Легендарные изобретения военных инженеров. 1-я серия
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Иван Гончарук. Последний бандеровец в СССР
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Фронт без флангов. 1-я серия
01:10 В трудный час
02:50 Прекрасная Елена
04:20 Военные врачи. Военный врач Николай Пирогов. Тайный советник науки
04:55 Джокеръ
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва поэтическая
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Борис Голицын
07:30 Новости культуры
07:35 Черные дыры. Белые пятна
08:15 Цвет времени. Михаил Врубель
08:30 Новости культуры
08:35 Длинный день
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Песни Павла Аедоницкого». 1982
12:00 Забытое ремесло. Сваха
12:20 Тихий Дон. 10-я серия
13:10 Эпизоды. Владимир Костров
13:50 Первые в мире. Григорий Перельман. Максималист
14:05 Рубеж
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Агора
16:25 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
16:35 XXIII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Струнные инструменты
18:35 Короля делает свита: Генрих VIII и его окружение. 1-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:35 Биохакинг
21:30 Сати. Нескучная классика... С Мариной Лошак
22:15 Тихий Дон. 10-я серия
23:00 Рэгтайм, или Разорванное время. 1-я часть - «Та, что держится за кисть. Наталья Нестерова»
23:30 Новости культуры
23:50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 32-й Международный кинофестиваль «Послание к человеку»
00:30 ХX век. «Песни Павла Аедоницкого». 1982
01:20 Короля делает свита: Генрих VIII и его окружение. 1-я серия
02:15 Звезда жизни и смерти
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Зов крови. Сезон 2. 5-я серия - «Серафим Легков»
05:30 Пятница News. 219-я серия
05:50 Кондитер. Сезон 4. 6-я серия - «Регионы России»
07:00 Кондитер. Сезон 4. 9-я серия - «Сибирский ФО»
08:10 Комиссар Рекс. Сезон 7. 4-я серия
09:10 Комиссар Рекс. Сезон 7. 5-я серия
10:10 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 5-я серия - «Красноярск»
11:20 На ножах. Сезон 7. 13-я серия - «Москва. Территория»
12:40 На ножах. Сезон 2. 20-я серия - «Санкт-Петербург. Драма и комедия»
13:40 На ножах. Сезон 3. 9-я серия - «Анапа. Рай»
14:50 На ножах. Сезон 5. 4-я серия - «Ростов-на-Дону. Аладдин»
15:50 На ножах. Сезон 4. 2-я серия - «Нижний Новгород. Best Burger»
17:00 На ножах. Сезон 7. 15-я серия - «Краснодар. Пивной офис»
18:00 На ножах. Сезон 6. 11-я серия - «Краснодар. Детский клуб»
19:00 Битва шефов. Сезон 2. 3-я серия
21:10 Битва шефов. Сезон 2. 19-я серия
23:30 Пробный переезд. Сезон 1. 6-я серия - «Краснодар»
00:30 Рэмбо IV
01:50 Пятница News. 221-я серия
02:20 Сверхъестественное. Сезон 14. 15-я серия
03:00 Сверхъестественное. Сезон 14. 16-я серия
03:30 Пятница News. 220-я серия
04:00 Зов крови. Сезон 1. 7-я серия - «Елена и Сергей»
МИР
05:00 Мультфильмы
05:15 Азазель. 1-я - 4-я серии
08:45 Турецкий гамбит. 1-я и 2-я серии
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Турецкий гамбит. 2-я - 4-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Назад в будущее
22:40 Гаишники. 9-я - 11-я серии
01:30 Наше кино. История большой любви
02:15 Свинарка и пастух
03:40 Развод
Время начала передач - московское.