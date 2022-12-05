Программа передач, ТВ программа на 5 декабря 2022



Программа передач телеканалов России на понедельник 5 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 05.12.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Шифр». Новые серии. Памяти Сергея Пускепалиса». Сезон 3. 13-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов. Индийский пророк: специальный визит в Москву

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Тайны следствия-22. «Зелье», 1-я часть

22:25 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. 1-я часть - «Анастасия Мельникова»

02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. «Анастасия Мельникова», 2-я часть

03:00Личное дело. 15-я серия

04:00 Личное дело. 16-я серия



ТВЦ



04:37 Крылья ангела. 2-я серия

05:30 Закон и порядок

06:00 Настроение

08:00 Жанна Прохоренко. Баллада о любви

09:05 Кабинет путешественника. 1-я и 2-я серии

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Московские тайны. Гостья из прошлого

13:40 Мой герой. Юрий Рост

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Смерть в объективе. «Мышеловка», 1-я и 2-я серии

16:55 Право на безопасность

17:35 Петровка, 38

17:50 События

18:10 Анатомия убийства. Танец смерти

20:00 Анатомия убийства. Обратная сторона любви

22:00 События

22:40 Специальный репортаж. Чувство тыла

23:05 Знак качества. Страсти на автомобильном рынке

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Следствие ведет КГБ. Чёрный крест Пеньковского

01:25 Анне Вески. Холод в груди

02:05 Юрий Андропов. Легенды и биография

02:45 Актёрские судьбы. Валентина Токарская и Евгений Весник

03:15 Смерть в объективе. «Мышеловка», 1-я и 2-я серии

04:40 Павел Кадочников. Затерянный герой



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Смертельные объятия

05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Смерть для широкого зрителя

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Пистолет», 3-я и 4-я серии, «Виновник», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Пистолет», 3-я и 4-я серии, «Виновник», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. А был ли Валдис?

19:00 Сегодня

20:00 Скорая помощь-5. 11-я серия

21:05 Скорая помощь-5. 12-я серия

22:10 Адмиралы района. 11-я и 12-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Адмиралы района. 11-я и 12-я серии

00:45 Приговоренный

02:10 Защита Красина. Сезон 1. 1-я - 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Труба



5 канал



05:00 Известия

05:25 Чужое. 3-я серия

06:10 Чужое. 4-я серия

06:50 Трио

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Ментовские войны 6. 1-я - 4-я части - «Банда»

13:00 Известия

13:30 Ментовские войны 6. 4-я часть - «Банда»

13:45 Ментовские войны 6. 1-я - 4-я части - «Исполнитель желаний»

17:30 Известия

18:00 Ментовские войны 6. 1-я часть - «Честь мундира»

18:55 Ментовские войны 6. 2-я часть - «Честь мундира»

19:50 След. Демон в мобильном

20:40 След. Всеобщий любимец

21:30 След. Город грехов

22:25 Великолепная пятёрка-5. Фехтовальщица

23:10 Великолепная пятёрка-2. Смерть в морге

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Паровоз в страну грез

01:15 След. Поймай меня, если сможешь

01:50 След. Скрытое, включенное, спровоцированное

02:30 След. Холмс против Пуаро

03:05 Детективы. Лишний сын

03:40 Детективы. Соколиная охота

04:10 Детективы. Таксист

04:35 Детективы. Тот, кто тебя бережет



Домашний



03:30 Нотариус. 4-я - 7-я серии

06:30 6 кадров

06:45 По делам несовершеннолетних

08:45 Давай разведёмся!

09:45 Тест на отцовство

12:00 Понять. Простить. «Лакомый кусочек». «Отчаянный шаг»

13:05 Порча. Найти и потерять

13:35 Знахарка

14:10 Верну любимого. Запасной аэродром

14:45 Чужая дочь. 1-я - 4-я серии

19:00 Отпуск в сосновом лесу. 1-я и 2-я серии

20:30 Шаг в карьеру

20:35 Отпуск в сосновом лесу. 2-я - 4-я серии

23:00 Порча. «Пригвождённый». «Овощи»

00:05 Знахарка

00:35 Верну любимого. Запасной аэродром

01:05 Понять. Простить. «Лакомый кусочек». «Отчаянный шаг»

02:00 От ненависти до любви. 6-я серия

02:50 Тест на отцовство

04:30 Давай разведёмся!



ТНТ



04:20 Импровизация. Сезон 2. 39-я серия

05:10 Comedy Баттл. 18-я серия

05:55 Открытый микрофон. Сезон 4. 81-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 46-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 62-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 65-я серия

09:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 42-я серия

11:00 Физрук. Сезон 3. 61-я - 66-я серии

14:00 Реальные пацаны. Сезон 8. 253-я - 260-я серии

18:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 25-я серия

19:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 26-я серия

20:00 Жуки. Сезон 3. 33-я серия

20:30 Жуки. Сезон 3. 34-я серия

21:00 Неличная жизнь. 1-я серия

21:30 Неличная жизнь. 2-я серия

22:00 Влюбись, если сможешь. 33-я серия

23:30 Игра на выживание-2. 16-я серия

00:30 Импровизация. Сезон 2. 40-я серия

01:30 Импровизация. 41-я серия

02:20 Импровизация. Сезон 3. 42-я серия

03:05 Comedy Баттл. 19-я серия

03:50 Comedy Баттл. 20-я серия

04:40 Открытый микрофон. Сезон 4. 82-я серия



СТС



04:45 6 кадров. Сезон 8. 69-я серия

05:05 6 кадров. Сезон 8. 70-я серия

05:25 6 кадров. Сезон 8. 43-я серия

05:30 Мультфильмы

05:40 Катерок

05:50 Ералаш. Сезон 1. 141-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 144-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 152-я серия

06:05 Ералаш. Сезон 1. 161-я серия

06:15 Ералаш. Сезон 1. 166-я серия

06:25 Ералаш. Сезон 1. 167-я серия

06:30 Ералаш. Сезон 1. 168-я серия

06:40 Ералаш. Сезон 1. 169-я серия

06:45 Ералаш. Сезон 1. 171-я серия

06:55 Ералаш. Сезон 1. 173-я серия

07:00 Приключения Вуди и его друзей

09:55 100 мест, где поесть. 10-я серия

11:00 Подарок с характером

12:45 Артек. Большое путешествие

14:45 Гости из прошлого. Сезон 2. 1-я - 10-я серии

20:00 Веном

22:00 Седьмой сын

00:00 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 39-я серия

01:00 Воронины. Сезон 13. 14-я - 18-я серии

03:15 6 кадров. Сезон 8. 27-я серия

03:35 6 кадров. Сезон 8. 28-я серия

04:00 6 кадров. Сезон 8. 29-я серия

04:20 6 кадров. Сезон 8. 30-я серия

04:40 6 кадров. Сезон 8. 11-я серия



Матч ТВ



03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Англия - Сенегал

05:20 Фехтование. Международный турнир «Московская сабля-2022». Команды

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Англия - Сенегал

11:15 Оазис футбола

12:15 Новости

12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор

12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Франция - Польша

14:50 Новости

14:55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Англия - Сенегал

17:00 Новости

17:05 Катар-2022. Все на футбол!

17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Япония - Хорватия. Прямой эфир

20:00 Катар-2022. Все на футбол!

21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Бразилия - Южная Корея. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Один день в Катаре

01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Япония - Хорватия

03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Бразилия - Южная Корея



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Король Артур

22:20 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 «Координаты «Цитадель»

02:10 Самые шокирующие гипотезы

02:55 Тайны Чапман

04:30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



03:15 Не забывай. 1-я и 2-я серии

06:05 Оружие Победы. Щит и меч Красной армии. Битва за Москву

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Фронт без флангов. 1-я серия

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Команда 8. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Команда 8. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Придумано в окопах. Легендарные изобретения военных инженеров. 1-я серия

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Иван Гончарук. Последний бандеровец в СССР

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Фронт без флангов. 1-я серия

01:10 В трудный час

02:50 Прекрасная Елена

04:20 Военные врачи. Военный врач Николай Пирогов. Тайный советник науки

04:55 Джокеръ



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва поэтическая

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Борис Голицын

07:30 Новости культуры

07:35 Черные дыры. Белые пятна

08:15 Цвет времени. Михаил Врубель

08:30 Новости культуры

08:35 Длинный день

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Песни Павла Аедоницкого». 1982

12:00 Забытое ремесло. Сваха

12:20 Тихий Дон. 10-я серия

13:10 Эпизоды. Владимир Костров

13:50 Первые в мире. Григорий Перельман. Максималист

14:05 Рубеж

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. АРТ

15:20 Агора

16:25 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра

16:35 XXIII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Струнные инструменты

18:35 Короля делает свита: Генрих VIII и его окружение. 1-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:35 Биохакинг

21:30 Сати. Нескучная классика... С Мариной Лошак

22:15 Тихий Дон. 10-я серия

23:00 Рэгтайм, или Разорванное время. 1-я часть - «Та, что держится за кисть. Наталья Нестерова»

23:30 Новости культуры

23:50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 32-й Международный кинофестиваль «Послание к человеку»

00:30 ХX век. «Песни Павла Аедоницкого». 1982

01:20 Короля делает свита: Генрих VIII и его окружение. 1-я серия

02:15 Звезда жизни и смерти

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Зов крови. Сезон 2. 5-я серия - «Серафим Легков»

05:30 Пятница News. 219-я серия

05:50 Кондитер. Сезон 4. 6-я серия - «Регионы России»

07:00 Кондитер. Сезон 4. 9-я серия - «Сибирский ФО»

08:10 Комиссар Рекс. Сезон 7. 4-я серия

09:10 Комиссар Рекс. Сезон 7. 5-я серия

10:10 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 5-я серия - «Красноярск»

11:20 На ножах. Сезон 7. 13-я серия - «Москва. Территория»

12:40 На ножах. Сезон 2. 20-я серия - «Санкт-Петербург. Драма и комедия»

13:40 На ножах. Сезон 3. 9-я серия - «Анапа. Рай»

14:50 На ножах. Сезон 5. 4-я серия - «Ростов-на-Дону. Аладдин»

15:50 На ножах. Сезон 4. 2-я серия - «Нижний Новгород. Best Burger»

17:00 На ножах. Сезон 7. 15-я серия - «Краснодар. Пивной офис»

18:00 На ножах. Сезон 6. 11-я серия - «Краснодар. Детский клуб»

19:00 Битва шефов. Сезон 2. 3-я серия

21:10 Битва шефов. Сезон 2. 19-я серия

23:30 Пробный переезд. Сезон 1. 6-я серия - «Краснодар»

00:30 Рэмбо IV

01:50 Пятница News. 221-я серия

02:20 Сверхъестественное. Сезон 14. 15-я серия

03:00 Сверхъестественное. Сезон 14. 16-я серия

03:30 Пятница News. 220-я серия

04:00 Зов крови. Сезон 1. 7-я серия - «Елена и Сергей»



МИР



05:00 Мультфильмы

05:15 Азазель. 1-я - 4-я серии

08:45 Турецкий гамбит. 1-я и 2-я серии

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Турецкий гамбит. 2-я - 4-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Назад в будущее

22:40 Гаишники. 9-я - 11-я серии

01:30 Наше кино. История большой любви

02:15 Свинарка и пастух

03:40 Развод



Время начала передач - московское.



















СТС 1 декабря ТНТ 1 декабря









КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь игр, где смотреть прямые трансляции 4 декабря



Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ. Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 4 декабря



Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею. Расписание трансляций ЧМ 2022 по футболу на ТВ



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