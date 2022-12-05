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Программа передач канала ТВЦ на 5 декабря 2022, телепрограмма ТВЦ на весь день



Телепрограмма ТВЦ на 5 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач ТВЦ 05.12.2022

04:37 Крылья ангела. 2-я серия
05:30 Закон и порядок
06:00 Настроение
08:00 Жанна Прохоренко. Баллада о любви
09:05 Кабинет путешественника. 1-я и 2-я серии
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Московские тайны. Гостья из прошлого
13:40 Мой герой. Юрий Рост
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Смерть в объективе. «Мышеловка», 1-я и 2-я серии
16:55 Право на безопасность
17:35 Петровка, 38
17:50 События
18:10 Анатомия убийства. Танец смерти
20:00 Анатомия убийства. Обратная сторона любви
22:00 События
22:40 Специальный репортаж. Чувство тыла
23:05 Знак качества. Страсти на автомобильном рынке
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Следствие ведет КГБ. Чёрный крест Пеньковского
01:25 Анне Вески. Холод в груди
02:05 Юрий Андропов. Легенды и биография
02:45 Актёрские судьбы. Валентина Токарская и Евгений Весник
03:15 Смерть в объективе. «Мышеловка», 1-я и 2-я серии
04:40 Павел Кадочников. Затерянный герой

В программе возможны изменения.









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