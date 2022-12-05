Программа передач канала ТВЦ на 5 декабря 2022, телепрограмма ТВЦ на весь день



Телепрограмма ТВЦ на 5 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТВЦ 05.12.2022



04:37 Крылья ангела. 2-я серия

05:30 Закон и порядок

06:00 Настроение

08:00 Жанна Прохоренко. Баллада о любви

09:05 Кабинет путешественника. 1-я и 2-я серии

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Московские тайны. Гостья из прошлого

13:40 Мой герой. Юрий Рост

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Смерть в объективе. «Мышеловка», 1-я и 2-я серии

16:55 Право на безопасность

17:35 Петровка, 38

17:50 События

18:10 Анатомия убийства. Танец смерти

20:00 Анатомия убийства. Обратная сторона любви

22:00 События

22:40 Специальный репортаж. Чувство тыла

23:05 Знак качества. Страсти на автомобильном рынке

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Следствие ведет КГБ. Чёрный крест Пеньковского

01:25 Анне Вески. Холод в груди

02:05 Юрий Андропов. Легенды и биография

02:45 Актёрские судьбы. Валентина Токарская и Евгений Весник

03:15 Смерть в объективе. «Мышеловка», 1-я и 2-я серии

04:40 Павел Кадочников. Затерянный герой



В программе возможны изменения.



















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