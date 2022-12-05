Программа НТВ на 5 декабря. Во сколько сериал Скорая помощь

Телепрограмма НТВ на 5 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач НТВ 05.12.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Смертельные объятия
05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Смерть для широкого зрителя
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Пистолет», 3-я и 4-я серии, «Виновник», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Пистолет», 3-я и 4-я серии, «Виновник», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. А был ли Валдис?
19:00 Сегодня
20:00 Скорая помощь-5. 11-я серия
21:05 Скорая помощь-5. 12-я серия
22:10 Адмиралы района. 11-я и 12-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Адмиралы района. 11-я и 12-я серии
00:45 Приговоренный
02:10 Защита Красина. Сезон 1. 1-я - 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Труба
В программе возможны изменения.