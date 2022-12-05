Программа НТВ на 5 декабря. Во сколько сериал Скорая помощь



Телепрограмма НТВ на 5 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач НТВ 05.12.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Смертельные объятия

05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Смерть для широкого зрителя

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Пистолет», 3-я и 4-я серии, «Виновник», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Пистолет», 3-я и 4-я серии, «Виновник», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. А был ли Валдис?

19:00 Сегодня

20:00 Скорая помощь-5. 11-я серия

21:05 Скорая помощь-5. 12-я серия

22:10 Адмиралы района. 11-я и 12-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Адмиралы района. 11-я и 12-я серии

00:45 Приговоренный

02:10 Защита Красина. Сезон 1. 1-я - 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Труба



В программе возможны изменения.



















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