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Программа 5 канал на 5 декабря. Во сколько сериал След



Телепрограмма 5 канала на 5 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач 5 канал 05.12.2022

05:00 Известия
05:25 Чужое. 3-я серия
06:10 Чужое. 4-я серия
06:50 Трио
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Ментовские войны 6. 1-я - 4-я части - «Банда»
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны 6. 4-я часть - «Банда»
13:45 Ментовские войны 6. 1-я - 4-я части - «Исполнитель желаний»
17:30 Известия
18:00 Ментовские войны 6. 1-я часть - «Честь мундира»
18:55 Ментовские войны 6. 2-я часть - «Честь мундира»
19:50 След. Демон в мобильном
20:40 След. Всеобщий любимец
21:30 След. Город грехов
22:25 Великолепная пятёрка-5. Фехтовальщица
23:10 Великолепная пятёрка-2. Смерть в морге
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Паровоз в страну грез
01:15 След. Поймай меня, если сможешь
01:50 След. Скрытое, включенное, спровоцированное
02:30 След. Холмс против Пуаро
03:05 Детективы. Лишний сын
03:40 Детективы. Соколиная охота
04:10 Детективы. Таксист
04:35 Детективы. Тот, кто тебя бережет

В программе возможны изменения.









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