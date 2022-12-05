Программа 5 канал на 5 декабря. Во сколько сериал След

Телепрограмма 5 канала на 5 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 5 канал 05.12.2022



05:00 Известия

05:25 Чужое. 3-я серия

06:10 Чужое. 4-я серия

06:50 Трио

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Ментовские войны 6. 1-я - 4-я части - «Банда»

13:00 Известия

13:30 Ментовские войны 6. 4-я часть - «Банда»

13:45 Ментовские войны 6. 1-я - 4-я части - «Исполнитель желаний»

17:30 Известия

18:00 Ментовские войны 6. 1-я часть - «Честь мундира»

18:55 Ментовские войны 6. 2-я часть - «Честь мундира»

19:50 След. Демон в мобильном

20:40 След. Всеобщий любимец

21:30 След. Город грехов

22:25 Великолепная пятёрка-5. Фехтовальщица

23:10 Великолепная пятёрка-2. Смерть в морге

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Паровоз в страну грез

01:15 След. Поймай меня, если сможешь

01:50 След. Скрытое, включенное, спровоцированное

02:30 След. Холмс против Пуаро

03:05 Детективы. Лишний сын

03:40 Детективы. Соколиная охота

04:10 Детективы. Таксист

04:35 Детективы. Тот, кто тебя бережет



В программе возможны изменения.