Программа Домашний на 5 декабря. Во сколько русские сериалы на Домашнем

Телепрограмма канала Домашний на 5 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Домашний 05.12.2022



03:30 Нотариус. 4-я - 7-я серии

06:30 6 кадров

06:45 По делам несовершеннолетних

08:45 Давай разведёмся!

09:45 Тест на отцовство

12:00 Понять. Простить. «Лакомый кусочек». «Отчаянный шаг»

13:05 Порча. Найти и потерять

13:35 Знахарка

14:10 Верну любимого. Запасной аэродром

14:45 Чужая дочь. 1-я - 4-я серии

19:00 Отпуск в сосновом лесу. 1-я и 2-я серии

20:30 Шаг в карьеру

20:35 Отпуск в сосновом лесу. 2-я - 4-я серии

23:00 Порча. «Пригвождённый». «Овощи»

00:05 Знахарка

00:35 Верну любимого. Запасной аэродром

01:05 Понять. Простить. «Лакомый кусочек». «Отчаянный шаг»

02:00 От ненависти до любви. 6-я серия

02:50 Тест на отцовство

04:30 Давай разведёмся!



В программе возможны изменения.