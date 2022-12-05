Программа Домашний на 5 декабря. Во сколько русские сериалы на Домашнем

Телепрограмма канала Домашний на 5 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Домашний 05.12.2022
03:30 Нотариус. 4-я - 7-я серии
06:30 6 кадров
06:45 По делам несовершеннолетних
08:45 Давай разведёмся!
09:45 Тест на отцовство
12:00 Понять. Простить. «Лакомый кусочек». «Отчаянный шаг»
13:05 Порча. Найти и потерять
13:35 Знахарка
14:10 Верну любимого. Запасной аэродром
14:45 Чужая дочь. 1-я - 4-я серии
19:00 Отпуск в сосновом лесу. 1-я и 2-я серии
20:30 Шаг в карьеру
20:35 Отпуск в сосновом лесу. 2-я - 4-я серии
23:00 Порча. «Пригвождённый». «Овощи»
00:05 Знахарка
00:35 Верну любимого. Запасной аэродром
01:05 Понять. Простить. «Лакомый кусочек». «Отчаянный шаг»
02:00 От ненависти до любви. 6-я серия
02:50 Тест на отцовство
04:30 Давай разведёмся!
В программе возможны изменения.