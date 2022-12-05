Программа ТНТ на 5 декабря. Во сколько сериал Полицейский с Рублевки

Телепрограмма ТНТ на 5 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач ТНТ 05.12.2022
04:20 Импровизация. Сезон 2. 39-я серия
05:10 Comedy Баттл. 18-я серия
05:55 Открытый микрофон. Сезон 4. 81-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 46-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 62-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 65-я серия
09:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 42-я серия
11:00 Физрук. Сезон 3. 61-я - 66-я серии
14:00 Реальные пацаны. Сезон 8. 253-я - 260-я серии
18:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 25-я серия
19:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 26-я серия
20:00 Жуки. Сезон 3. 33-я серия
20:30 Жуки. Сезон 3. 34-я серия
21:00 Неличная жизнь. 1-я серия
21:30 Неличная жизнь. 2-я серия
22:00 Влюбись, если сможешь. 33-я серия
23:30 Игра на выживание-2. 16-я серия
00:30 Импровизация. Сезон 2. 40-я серия
01:30 Импровизация. 41-я серия
02:20 Импровизация. Сезон 3. 42-я серия
03:05 Comedy Баттл. 19-я серия
03:50 Comedy Баттл. 20-я серия
04:40 Открытый микрофон. Сезон 4. 82-я серия
В программе возможны изменения.