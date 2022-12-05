Программа ТНТ на 5 декабря. Во сколько сериал Полицейский с Рублевки

Телепрограмма ТНТ на 5 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТНТ 05.12.2022



04:20 Импровизация. Сезон 2. 39-я серия

05:10 Comedy Баттл. 18-я серия

05:55 Открытый микрофон. Сезон 4. 81-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 46-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 62-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 65-я серия

09:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 42-я серия

11:00 Физрук. Сезон 3. 61-я - 66-я серии

14:00 Реальные пацаны. Сезон 8. 253-я - 260-я серии

18:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 25-я серия

19:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 26-я серия

20:00 Жуки. Сезон 3. 33-я серия

20:30 Жуки. Сезон 3. 34-я серия

21:00 Неличная жизнь. 1-я серия

21:30 Неличная жизнь. 2-я серия

22:00 Влюбись, если сможешь. 33-я серия

23:30 Игра на выживание-2. 16-я серия

00:30 Импровизация. Сезон 2. 40-я серия

01:30 Импровизация. 41-я серия

02:20 Импровизация. Сезон 3. 42-я серия

03:05 Comedy Баттл. 19-я серия

03:50 Comedy Баттл. 20-я серия

04:40 Открытый микрофон. Сезон 4. 82-я серия



В программе возможны изменения.