Программа Матч ТВ на 5 декабря. Расписание чемпионата мира по футболу 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 5 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Матч ТВ 05.12.2022
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Англия - Сенегал
05:20 Фехтование. Международный турнир «Московская сабля-2022». Команды
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Англия - Сенегал
11:15 Оазис футбола
12:15 Новости
12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор
12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Франция - Польша
14:50 Новости
14:55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Англия - Сенегал
17:00 Новости
17:05 Катар-2022. Все на футбол!
17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Япония - Хорватия. Прямой эфир
20:00 Катар-2022. Все на футбол!
21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Бразилия - Южная Корея. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Один день в Катаре
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Япония - Хорватия
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Бразилия - Южная Корея
В программе возможны изменения.