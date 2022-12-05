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Программа РЕН ТВ на 5 декабря. Во сколько фильм Король Артур



Телепрограмма РЕН ТВ на 5 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач РЕН ТВ 05.12.2022

05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Король Артур
22:20 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 «Координаты «Цитадель»
02:10 Самые шокирующие гипотезы
02:55 Тайны Чапман
04:30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

В программе возможны изменения.









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