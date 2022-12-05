Программа Звезда на 5 декабря. Во сколько Открытый эфир



Телепрограмма канала Звезда на 5 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Звезда 05.12.2022



03:15 Не забывай. 1-я и 2-я серии

06:05 Оружие Победы. Щит и меч Красной армии. Битва за Москву

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Фронт без флангов. 1-я серия

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Команда 8. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Команда 8. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Придумано в окопах. Легендарные изобретения военных инженеров. 1-я серия

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Иван Гончарук. Последний бандеровец в СССР

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Фронт без флангов. 1-я серия

01:10 В трудный час

02:50 Прекрасная Елена

04:20 Военные врачи. Военный врач Николай Пирогов. Тайный советник науки

04:55 Джокеръ



В программе возможны изменения.



















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