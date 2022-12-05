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Программа Звезда на 5 декабря. Во сколько Открытый эфир



Телепрограмма канала Звезда на 5 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Звезда 05.12.2022

03:15 Не забывай. 1-я и 2-я серии
06:05 Оружие Победы. Щит и меч Красной армии. Битва за Москву
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Фронт без флангов. 1-я серия
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Команда 8. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Команда 8. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Придумано в окопах. Легендарные изобретения военных инженеров. 1-я серия
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Иван Гончарук. Последний бандеровец в СССР
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Фронт без флангов. 1-я серия
01:10 В трудный час
02:50 Прекрасная Елена
04:20 Военные врачи. Военный врач Николай Пирогов. Тайный советник науки
04:55 Джокеръ

В программе возможны изменения.









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