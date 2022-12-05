Программа передач канала Культура на 5 декабря 2022



Телепрограмма канала Культура на 5 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Культура 05.12.2022



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва поэтическая

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Борис Голицын

07:30 Новости культуры

07:35 Черные дыры. Белые пятна

08:15 Цвет времени. Михаил Врубель

08:30 Новости культуры

08:35 Длинный день

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Песни Павла Аедоницкого». 1982

12:00 Забытое ремесло. Сваха

12:20 Тихий Дон. 10-я серия

13:10 Эпизоды. Владимир Костров

13:50 Первые в мире. Григорий Перельман. Максималист

14:05 Рубеж

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. АРТ

15:20 Агора

16:25 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра

16:35 XXIII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Струнные инструменты

18:35 Короля делает свита: Генрих VIII и его окружение. 1-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:35 Биохакинг

21:30 Сати. Нескучная классика... С Мариной Лошак

22:15 Тихий Дон. 10-я серия

23:00 Рэгтайм, или Разорванное время. 1-я часть - «Та, что держится за кисть. Наталья Нестерова»

23:30 Новости культуры

23:50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 32-й Международный кинофестиваль «Послание к человеку»

00:30 ХX век. «Песни Павла Аедоницкого». 1982

01:20 Короля делает свита: Генрих VIII и его окружение. 1-я серия

02:15 Звезда жизни и смерти

03:00 Перерыв в вещании



В программе возможны изменения.



















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