Программа передач канала Культура на 5 декабря 2022

Телепрограмма канала Культура на 5 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Культура 05.12.2022
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва поэтическая
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Борис Голицын
07:30 Новости культуры
07:35 Черные дыры. Белые пятна
08:15 Цвет времени. Михаил Врубель
08:30 Новости культуры
08:35 Длинный день
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Песни Павла Аедоницкого». 1982
12:00 Забытое ремесло. Сваха
12:20 Тихий Дон. 10-я серия
13:10 Эпизоды. Владимир Костров
13:50 Первые в мире. Григорий Перельман. Максималист
14:05 Рубеж
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Агора
16:25 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
16:35 XXIII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Струнные инструменты
18:35 Короля делает свита: Генрих VIII и его окружение. 1-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:35 Биохакинг
21:30 Сати. Нескучная классика... С Мариной Лошак
22:15 Тихий Дон. 10-я серия
23:00 Рэгтайм, или Разорванное время. 1-я часть - «Та, что держится за кисть. Наталья Нестерова»
23:30 Новости культуры
23:50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 32-й Международный кинофестиваль «Послание к человеку»
00:30 ХX век. «Песни Павла Аедоницкого». 1982
01:20 Короля делает свита: Генрих VIII и его окружение. 1-я серия
02:15 Звезда жизни и смерти
03:00 Перерыв в вещании
В программе возможны изменения.