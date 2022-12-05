Программа Пятница на 5 декабря. Во сколько шоу Битва шефов и На ножах

Телепрограмма канала Пятница на 5 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Пятница 05.12.2022
05:00 Зов крови. Сезон 2. 5-я серия - «Серафим Легков»
05:30 Пятница News. 219-я серия
05:50 Кондитер. Сезон 4. 6-я серия - «Регионы России»
07:00 Кондитер. Сезон 4. 9-я серия - «Сибирский ФО»
08:10 Комиссар Рекс. Сезон 7. 4-я серия
09:10 Комиссар Рекс. Сезон 7. 5-я серия
10:10 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 5-я серия - «Красноярск»
11:20 На ножах. Сезон 7. 13-я серия - «Москва. Территория»
12:40 На ножах. Сезон 2. 20-я серия - «Санкт-Петербург. Драма и комедия»
13:40 На ножах. Сезон 3. 9-я серия - «Анапа. Рай»
14:50 На ножах. Сезон 5. 4-я серия - «Ростов-на-Дону. Аладдин»
15:50 На ножах. Сезон 4. 2-я серия - «Нижний Новгород. Best Burger»
17:00 На ножах. Сезон 7. 15-я серия - «Краснодар. Пивной офис»
18:00 На ножах. Сезон 6. 11-я серия - «Краснодар. Детский клуб»
19:00 Битва шефов. Сезон 2. 3-я серия
21:10 Битва шефов. Сезон 2. 19-я серия
23:30 Пробный переезд. Сезон 1. 6-я серия - «Краснодар»
00:30 Рэмбо IV
01:50 Пятница News. 221-я серия
02:20 Сверхъестественное. Сезон 14. 15-я серия
03:00 Сверхъестественное. Сезон 14. 16-я серия
03:30 Пятница News. 220-я серия
04:00 Зов крови. Сезон 1. 7-я серия - «Елена и Сергей»
В программе возможны изменения.