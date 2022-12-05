Программа Пятница на 5 декабря. Во сколько шоу Битва шефов и На ножах

Телепрограмма канала Пятница на 5 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Пятница 05.12.2022



05:00 Зов крови. Сезон 2. 5-я серия - «Серафим Легков»

05:30 Пятница News. 219-я серия

05:50 Кондитер. Сезон 4. 6-я серия - «Регионы России»

07:00 Кондитер. Сезон 4. 9-я серия - «Сибирский ФО»

08:10 Комиссар Рекс. Сезон 7. 4-я серия

09:10 Комиссар Рекс. Сезон 7. 5-я серия

10:10 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 5-я серия - «Красноярск»

11:20 На ножах. Сезон 7. 13-я серия - «Москва. Территория»

12:40 На ножах. Сезон 2. 20-я серия - «Санкт-Петербург. Драма и комедия»

13:40 На ножах. Сезон 3. 9-я серия - «Анапа. Рай»

14:50 На ножах. Сезон 5. 4-я серия - «Ростов-на-Дону. Аладдин»

15:50 На ножах. Сезон 4. 2-я серия - «Нижний Новгород. Best Burger»

17:00 На ножах. Сезон 7. 15-я серия - «Краснодар. Пивной офис»

18:00 На ножах. Сезон 6. 11-я серия - «Краснодар. Детский клуб»

19:00 Битва шефов. Сезон 2. 3-я серия

21:10 Битва шефов. Сезон 2. 19-я серия

23:30 Пробный переезд. Сезон 1. 6-я серия - «Краснодар»

00:30 Рэмбо IV

01:50 Пятница News. 221-я серия

02:20 Сверхъестественное. Сезон 14. 15-я серия

03:00 Сверхъестественное. Сезон 14. 16-я серия

03:30 Пятница News. 220-я серия

04:00 Зов крови. Сезон 1. 7-я серия - «Елена и Сергей»



В программе возможны изменения.