Программа передач канала МИР на 5 декабря 2022, телепрограмма МИР на весь день



Телепрограмма МИР на 5 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач МИР 05.12.2022



05:00 Мультфильмы

05:15 Азазель. 1-я - 4-я серии

08:45 Турецкий гамбит. 1-я и 2-я серии

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Турецкий гамбит. 2-я - 4-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Назад в будущее

22:40 Гаишники. 9-я - 11-я серии

01:30 Наше кино. История большой любви

02:15 Свинарка и пастух

03:40 Развод



В программе возможны изменения.



















Программа МИР на 3 декабря. Во сколько фильм Турецкий гамбит? МИР 2 декабря. Во сколько Человек с бульвара Капуцинов? Звезда 2 декабря. Во сколько сериал Команда? МИР 1 декабря



