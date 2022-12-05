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Программа передач канала МИР на 5 декабря 2022, телепрограмма МИР на весь день



Телепрограмма МИР на 5 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач МИР 05.12.2022

05:00 Мультфильмы
05:15 Азазель. 1-я - 4-я серии
08:45 Турецкий гамбит. 1-я и 2-я серии
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Турецкий гамбит. 2-я - 4-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Назад в будущее
22:40 Гаишники. 9-я - 11-я серии
01:30 Наше кино. История большой любви
02:15 Свинарка и пастух
03:40 Развод

В программе возможны изменения.









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