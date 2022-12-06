Программа передач, ТВ программа на 6 декабря 2022



Программа передач телеканалов России на вторник 6 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 06.12.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Шифр». Новые серии. Памяти Сергея Пускепалиса». Сезон 3. 14-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Тайны следствия-22. «Зелье», 2-я часть

22:25 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. «Василий Ливанов», 1-я часть

02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Вячеслав Малежик

03:00 Личное дело. 17-я серия

04:00 Личное дело. 18-я серия



ТВЦ



04:40 Павел Кадочников. Затерянный герой

05:20 Мой герой. Юрий Рост

06:00 Настроение

08:00 Право на безопасность

08:30 Доктор И... Постковидный синдром

09:05 Кабинет путешественника. 3-я и 4-я серии

10:55 Актёрские судьбы. Валентина Токарская и Евгений Весник

11:30 События

11:50 Московские тайны. Семь сестёр

13:40 Мой герой. Наталья Гвоздикова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Смерть в объективе. «Мышеловка», 3-я и 4-я серии

16:55 Право на безопасность

17:35 Петровка, 38

17:50 События

18:15 Анатомия убийства. Закон Сансары

22:00 События

22:35 Закон и порядок

23:10 Лидия Иванова. Секс и жареная картошка

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. Голосуй или проиграешь!

01:25 Жизнь без любимого

02:05 Атака с неба

02:45 Актёрские судьбы. Людмила Хитяева и Николай Лебедев

03:15 Смерть в объективе. «Мышеловка», 3-я и 4-я серии

04:45 Олег Стриженов. Никаких компромиссов



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Труба

05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Гадюка

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Принц», 1-я и 2-я серии, «Вражда», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Принц», 1-я и 2-я серии, «Вражда», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Дети школьного романа?

19:00 Сегодня

20:00 Скорая помощь-5. 13-я серия

21:05 Скорая помощь-5. 14-я серия

22:10 Адмиралы района. 13-я и 14-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Адмиралы района. 13-я и 14-я серии

00:20 Англия - Россия. Коварство без любви. Битва за третий мир

01:40 Защита Красина. Сезон 1. 5-я - 7-я серии

03:30 Защита Красина. Сезон 1. 8-я серия

04:35 Их нравы!

04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Пат



5 канал



05:00 Известия

05:25 Искупление

06:50 Двое

08:30 Барсы. 1-я серия

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Барсы. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Ментовские войны 6. 3-я - 4-я части - «Честь мундира»

15:25 Ментовские войны 6. 1-я - 3-я части - «Русская рулетка»

17:30 Известия

18:00 Ментовские войны 6. 3-я - 4-я части - «Русская рулетка»

19:55 След. Тариф «Натуральный«

20:45 След. Короли шиномонтажа

21:35 След. Первый

22:25 Великолепная пятёрка-5. Инопланетный гость

23:10 Великолепная пятёрка-2. Отель «Фонарики«

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Инженер человеческих туш

01:15 След. И Я

01:50 След. Ход конем

02:30 След. Фея с пропеллером

03:05 Детективы. Ясные глаза

03:40 Детективы. Секретики

04:10 Детективы. Оборотень в спальном районе

04:35 Детективы. Пусть мама услышит



Домашний



04:30 Давай разведёмся!

05:20 По делам несовершеннолетних

08:45 Давай разведёмся!

09:45 Тест на отцовство

12:00 Понять. Простить. «Выгодная партия». «Неидеальная невестка»

13:05 Порча. Дурочка

13:35 Знахарка

14:10 Верну любимого. Адреналин

14:45 Чужая дочь. 5-я - 8-я серии

19:00 Скажи только слово. 1-я и 2-я серии

20:30 Шаг в карьеру

20:35 Скажи только слово. 2-я - 4-я серии

23:00 Порча. «Зов прошлого». «Маленькая принцесса»

00:05 Знахарка

00:35 Верну любимого. Адреналин

01:05 Понять. Простить. «Выгодная партия». «Неидеальная невестка»

02:00 От ненависти до любви. 7-я серия

02:50 Тест на отцовство

04:30 Давай разведёмся!



ТНТ



04:40 Открытый микрофон. Сезон 4. 82-я серия

05:25 Открытый микрофон. Сезон 4. 83-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 50-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 66-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 63-я серия

08:30 Модные игры. Сезон 2. 16-я серия

09:00 Физрук. Сезон 4. 67-я - 77-я серии

14:30 Реальные пацаны. Сезон 9. 261-я - 267-я серии

18:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 27-я серия

19:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 28-я серия

20:00 Жуки. Сезон 3. 34-я серия

20:30 Жуки. Сезон 3. 35-я серия

21:00 Неличная жизнь. 3-я серия

21:30 Неличная жизнь. 4-я серия

22:00 Влюбись, если сможешь. 34-я серия

23:30 Игра на выживание-2. 17-я серия

00:35 Импровизация. Сезон 3. 43-я - 45-я серии

03:10 Comedy Баттл. 21-я серия

04:00 Comedy Баттл. 22-я серия - «Финал»



СТС



04:40 6 кадров. Сезон 8. 11-я серия

05:05 6 кадров. Сезон 8. 12-я серия

05:25 6 кадров. Сезон 8. 13-я серия

05:40 Ералаш. Сезон 1. 175-я серия

05:45 Ералаш. Сезон 1. 153-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 160-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 180-я серия

06:05 Ералаш. Сезон 1. 192-я серия

06:15 Ералаш. Сезон 1. 212-я серия

06:25 Ералаш. Сезон 1. 220-я серия

06:30 Ералаш. Сезон 1. 234-я серия

06:40 Ералаш. Сезон 1. 237-я серия

06:45 Ералаш. Сезон 1. 249-я серия

06:55 Ералаш. Сезон 1. 250-я серия

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Гости из прошлого. Сезон 2. 9-я серия

08:25 Гости из прошлого. Сезон 2. 10-я серия

09:00 Маска. Танцы. Сезон 1. 1-я серия

11:20 Уральские пельмени. #вбольшойсемье

11:40 Детсадовский полицейский

14:00 Классная Катя. Сезон 1. 1-я - 8-я серии

18:30 Гости из прошлого. Сезон 2. 9-я - 11-я серии

20:00 Перси Джексон и похититель молний

22:25 Новый Человек-паук

01:05 Воронины. Сезон 13. 19-я - 23-я серии

03:15 6 кадров. Сезон 8. 14-я - 18-я серии



Матч ТВ



03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Бразилия - Южная Корея

05:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «МИНСК» (Белоруссия) - «Пари НН» (Нижний Новгород)

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Бразилия - Южная Корея

11:15 Оазис футбола

12:15 Новости

12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор

12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Япония - Хорватия

14:50 Новости

14:55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Бразилия - Южная Корея

17:00 Новости

17:05 Катар-2022. Все на футбол!

17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Марокко - Испания. Прямой эфир

20:00 Катар-2022. Все на футбол!

21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Португалия - Швейцария. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Один день в Катаре

01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Марокко - Испания

03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Португалия - Швейцария



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Ограбление в ураган

22:00 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Неистовый

02:05 Самые шокирующие гипотезы

02:55 Тайны Чапман

04:30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



04:55 Джокеръ

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Фронт без флангов. 2-я серия

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Специальный репортаж

14:00 Точка взрыва. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Точка взрыва. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Придумано в окопах. Легендарные изобретения военных инженеров. 2-я серия

19:40 Улика из прошлого. Смертоносная интрига Европы. Тайны победы Ивана Грозного

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Фронт без флангов. 2-я серия

01:10 Повесть о чекисте

02:40 Беспокойное хозяйство

04:00 Внимание, говорит Москва! 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Особняки московского купечества

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Юрий Белов

07:30 Новости культуры

07:35 Короля делает свита: Генрих VIII и его окружение. 1-я серия

08:30 Новости культуры

08:35 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»

08:50 Переходим к любви. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Театральные встречи. Забавный случай». 1992

12:20 Тихий Дон. 11-я серия

13:10 Забытое ремесло. Коробейник

13:30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Самуил Маршак. Стихотворения для детей

14:10 «Монологи кинорежиссера». 95 лет со дня рождения Владимира Наумова

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 Эрмитаж. Египтология

15:50 Сати. Нескучная классика... С Филиппом Ноделем, Алексеем Сканави и Артемом Варгафтиком

16:35 XXIII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Духовые и ударные инструменты

18:35 Короля делает свита: Генрих VIII и его окружение. 2-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Искусственный отбор

21:30 Белая студия

22:15 Тихий Дон. 11-я серия

23:00 Рэгтайм, или Разорванное время. 2-я часть - «Та, что держится за кисть. Наталья Нестерова»

23:30 Новости культуры

23:50 ХX век. «Театральные встречи. Забавный случай». 1992

00:55 Короля делает свита: Генрих VIII и его окружение. 2-я серия

01:45 Вода. Голубое спокойствие

02:30 Роман в камне. Одинцово. Васильевский замок

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Зов крови. Сезон 2. 6-я серия - «Лера Москвина»

05:20 Пятница News. 220-я серия

05:50 Кондитер. Сезон 4. 13-я серия - «Спецвыпуск»

06:30 Кондитер. Сезон 5. 12-я серия - «Торт «Робот» для сыновей Марии Погребняк»

07:50 Комиссар Рекс. Сезон 7. 5-я серия

08:50 Комиссар Рекс. Сезон 7. 6-я серия

09:50 На ножах. Сезон 3. 10-я серия - «Солнечногорск. Царский»

10:50 На ножах. Сезон 4. 5-я серия - «Москва. Валисоти»

11:50 На ножах. Сезон 5. 5-я серия - «Зеленоград. Батчер`с»

13:00 Король десертов. Сезон 1. 6-я серия - «Безе»

14:30 Битва шефов. Сезон 2. 9-я серия

16:40 Битва шефов. Сезон 2. 15-я серия

19:00 Король десертов. Сезон 1. 7-я серия - «Эклеры»

20:30 Вундеркинды-3. Сезон 1. 7-я серия - «Нонна Гришаева и Сергей Белоголовцев»

22:00 Вундеркинды-3. Сезон 1. 5-я серия - «Роза Сябитова и Отар Кушанашвили»

23:20 Умный дом. Сезон 4. 5-я серия

00:00 Неудержимый

01:40 Пятница News. 222-я серия

02:10 Сверхъестественное. Сезон 14. 17-я серия

02:50 Сверхъестественное. Сезон 14. 18-я серия

03:30 Сверхъестественное. Сезон 14. 19-я серия

04:10 Пятница News. 221-я серия

04:40 Зов крови. Сезон 2. 7-я серия - «Денис Гробовец»



МИР



05:00 Развод

05:10 Охота на Вервольфа. 1-я - 4-я серии

08:30 Наше кино. История большой любви

09:00 Статский советник. 1-я серия

10:00 Новости

10:10 Статский советник. 2-я - 4-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Назад в будущее

22:40 Гаишники. 11-я - 13-я серии

01:30 Наше кино. История большой любви

01:55 Василиса Прекрасная

03:05 Развод



Время начала передач - московское.



















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Расписание матчей 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2022



На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022 по футболу, который проводится под эгидой ФИФА и время начала игр чемпионата мира в Катаре. КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь игр, где смотреть прямые трансляции 5 декабря



Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ. Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 5 декабря



Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею. Расписание трансляций ЧМ 2022 по футболу на ТВ



Прямые телетрансляции с чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре ведет федеральный канал Матч ТВ. Букмекерские конторы с фрибетом без депозита при регистрации на fribety.ru



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