Программа передач, ТВ программа на 6 декабря 2022

Программа передач телеканалов России на вторник 6 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 06.12.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Шифр». Новые серии. Памяти Сергея Пускепалиса». Сезон 3. 14-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Тайны следствия-22. «Зелье», 2-я часть
22:25 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. «Василий Ливанов», 1-я часть
02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Вячеслав Малежик
03:00 Личное дело. 17-я серия
04:00 Личное дело. 18-я серия
ТВЦ
04:40 Павел Кадочников. Затерянный герой
05:20 Мой герой. Юрий Рост
06:00 Настроение
08:00 Право на безопасность
08:30 Доктор И... Постковидный синдром
09:05 Кабинет путешественника. 3-я и 4-я серии
10:55 Актёрские судьбы. Валентина Токарская и Евгений Весник
11:30 События
11:50 Московские тайны. Семь сестёр
13:40 Мой герой. Наталья Гвоздикова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Смерть в объективе. «Мышеловка», 3-я и 4-я серии
16:55 Право на безопасность
17:35 Петровка, 38
17:50 События
18:15 Анатомия убийства. Закон Сансары
22:00 События
22:35 Закон и порядок
23:10 Лидия Иванова. Секс и жареная картошка
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Голосуй или проиграешь!
01:25 Жизнь без любимого
02:05 Атака с неба
02:45 Актёрские судьбы. Людмила Хитяева и Николай Лебедев
03:15 Смерть в объективе. «Мышеловка», 3-я и 4-я серии
04:45 Олег Стриженов. Никаких компромиссов
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Труба
05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Гадюка
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Принц», 1-я и 2-я серии, «Вражда», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Принц», 1-я и 2-я серии, «Вражда», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Дети школьного романа?
19:00 Сегодня
20:00 Скорая помощь-5. 13-я серия
21:05 Скорая помощь-5. 14-я серия
22:10 Адмиралы района. 13-я и 14-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Адмиралы района. 13-я и 14-я серии
00:20 Англия - Россия. Коварство без любви. Битва за третий мир
01:40 Защита Красина. Сезон 1. 5-я - 7-я серии
03:30 Защита Красина. Сезон 1. 8-я серия
04:35 Их нравы!
04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Пат
5 канал
05:00 Известия
05:25 Искупление
06:50 Двое
08:30 Барсы. 1-я серия
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Барсы. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны 6. 3-я - 4-я части - «Честь мундира»
15:25 Ментовские войны 6. 1-я - 3-я части - «Русская рулетка»
17:30 Известия
18:00 Ментовские войны 6. 3-я - 4-я части - «Русская рулетка»
19:55 След. Тариф «Натуральный«
20:45 След. Короли шиномонтажа
21:35 След. Первый
22:25 Великолепная пятёрка-5. Инопланетный гость
23:10 Великолепная пятёрка-2. Отель «Фонарики«
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Инженер человеческих туш
01:15 След. И Я
01:50 След. Ход конем
02:30 След. Фея с пропеллером
03:05 Детективы. Ясные глаза
03:40 Детективы. Секретики
04:10 Детективы. Оборотень в спальном районе
04:35 Детективы. Пусть мама услышит
Домашний
04:30 Давай разведёмся!
05:20 По делам несовершеннолетних
08:45 Давай разведёмся!
09:45 Тест на отцовство
12:00 Понять. Простить. «Выгодная партия». «Неидеальная невестка»
13:05 Порча. Дурочка
13:35 Знахарка
14:10 Верну любимого. Адреналин
14:45 Чужая дочь. 5-я - 8-я серии
19:00 Скажи только слово. 1-я и 2-я серии
20:30 Шаг в карьеру
20:35 Скажи только слово. 2-я - 4-я серии
23:00 Порча. «Зов прошлого». «Маленькая принцесса»
00:05 Знахарка
00:35 Верну любимого. Адреналин
01:05 Понять. Простить. «Выгодная партия». «Неидеальная невестка»
02:00 От ненависти до любви. 7-я серия
02:50 Тест на отцовство
04:30 Давай разведёмся!
ТНТ
04:40 Открытый микрофон. Сезон 4. 82-я серия
05:25 Открытый микрофон. Сезон 4. 83-я серия
06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 50-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 66-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 63-я серия
08:30 Модные игры. Сезон 2. 16-я серия
09:00 Физрук. Сезон 4. 67-я - 77-я серии
14:30 Реальные пацаны. Сезон 9. 261-я - 267-я серии
18:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 27-я серия
19:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 28-я серия
20:00 Жуки. Сезон 3. 34-я серия
20:30 Жуки. Сезон 3. 35-я серия
21:00 Неличная жизнь. 3-я серия
21:30 Неличная жизнь. 4-я серия
22:00 Влюбись, если сможешь. 34-я серия
23:30 Игра на выживание-2. 17-я серия
00:35 Импровизация. Сезон 3. 43-я - 45-я серии
03:10 Comedy Баттл. 21-я серия
04:00 Comedy Баттл. 22-я серия - «Финал»
СТС
04:40 6 кадров. Сезон 8. 11-я серия
05:05 6 кадров. Сезон 8. 12-я серия
05:25 6 кадров. Сезон 8. 13-я серия
05:40 Ералаш. Сезон 1. 175-я серия
05:45 Ералаш. Сезон 1. 153-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 160-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 180-я серия
06:05 Ералаш. Сезон 1. 192-я серия
06:15 Ералаш. Сезон 1. 212-я серия
06:25 Ералаш. Сезон 1. 220-я серия
06:30 Ералаш. Сезон 1. 234-я серия
06:40 Ералаш. Сезон 1. 237-я серия
06:45 Ералаш. Сезон 1. 249-я серия
06:55 Ералаш. Сезон 1. 250-я серия
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Гости из прошлого. Сезон 2. 9-я серия
08:25 Гости из прошлого. Сезон 2. 10-я серия
09:00 Маска. Танцы. Сезон 1. 1-я серия
11:20 Уральские пельмени. #вбольшойсемье
11:40 Детсадовский полицейский
14:00 Классная Катя. Сезон 1. 1-я - 8-я серии
18:30 Гости из прошлого. Сезон 2. 9-я - 11-я серии
20:00 Перси Джексон и похититель молний
22:25 Новый Человек-паук
01:05 Воронины. Сезон 13. 19-я - 23-я серии
03:15 6 кадров. Сезон 8. 14-я - 18-я серии
Матч ТВ
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Бразилия - Южная Корея
05:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «МИНСК» (Белоруссия) - «Пари НН» (Нижний Новгород)
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Бразилия - Южная Корея
11:15 Оазис футбола
12:15 Новости
12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор
12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Япония - Хорватия
14:50 Новости
14:55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Бразилия - Южная Корея
17:00 Новости
17:05 Катар-2022. Все на футбол!
17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Марокко - Испания. Прямой эфир
20:00 Катар-2022. Все на футбол!
21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Португалия - Швейцария. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Один день в Катаре
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Марокко - Испания
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Португалия - Швейцария
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Ограбление в ураган
22:00 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Неистовый
02:05 Самые шокирующие гипотезы
02:55 Тайны Чапман
04:30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
04:55 Джокеръ
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Фронт без флангов. 2-я серия
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Специальный репортаж
14:00 Точка взрыва. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Точка взрыва. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Придумано в окопах. Легендарные изобретения военных инженеров. 2-я серия
19:40 Улика из прошлого. Смертоносная интрига Европы. Тайны победы Ивана Грозного
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Фронт без флангов. 2-я серия
01:10 Повесть о чекисте
02:40 Беспокойное хозяйство
04:00 Внимание, говорит Москва! 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Особняки московского купечества
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Юрий Белов
07:30 Новости культуры
07:35 Короля делает свита: Генрих VIII и его окружение. 1-я серия
08:30 Новости культуры
08:35 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»
08:50 Переходим к любви. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Театральные встречи. Забавный случай». 1992
12:20 Тихий Дон. 11-я серия
13:10 Забытое ремесло. Коробейник
13:30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Самуил Маршак. Стихотворения для детей
14:10 «Монологи кинорежиссера». 95 лет со дня рождения Владимира Наумова
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Эрмитаж. Египтология
15:50 Сати. Нескучная классика... С Филиппом Ноделем, Алексеем Сканави и Артемом Варгафтиком
16:35 XXIII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Духовые и ударные инструменты
18:35 Короля делает свита: Генрих VIII и его окружение. 2-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Искусственный отбор
21:30 Белая студия
22:15 Тихий Дон. 11-я серия
23:00 Рэгтайм, или Разорванное время. 2-я часть - «Та, что держится за кисть. Наталья Нестерова»
23:30 Новости культуры
23:50 ХX век. «Театральные встречи. Забавный случай». 1992
00:55 Короля делает свита: Генрих VIII и его окружение. 2-я серия
01:45 Вода. Голубое спокойствие
02:30 Роман в камне. Одинцово. Васильевский замок
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Зов крови. Сезон 2. 6-я серия - «Лера Москвина»
05:20 Пятница News. 220-я серия
05:50 Кондитер. Сезон 4. 13-я серия - «Спецвыпуск»
06:30 Кондитер. Сезон 5. 12-я серия - «Торт «Робот» для сыновей Марии Погребняк»
07:50 Комиссар Рекс. Сезон 7. 5-я серия
08:50 Комиссар Рекс. Сезон 7. 6-я серия
09:50 На ножах. Сезон 3. 10-я серия - «Солнечногорск. Царский»
10:50 На ножах. Сезон 4. 5-я серия - «Москва. Валисоти»
11:50 На ножах. Сезон 5. 5-я серия - «Зеленоград. Батчер`с»
13:00 Король десертов. Сезон 1. 6-я серия - «Безе»
14:30 Битва шефов. Сезон 2. 9-я серия
16:40 Битва шефов. Сезон 2. 15-я серия
19:00 Король десертов. Сезон 1. 7-я серия - «Эклеры»
20:30 Вундеркинды-3. Сезон 1. 7-я серия - «Нонна Гришаева и Сергей Белоголовцев»
22:00 Вундеркинды-3. Сезон 1. 5-я серия - «Роза Сябитова и Отар Кушанашвили»
23:20 Умный дом. Сезон 4. 5-я серия
00:00 Неудержимый
01:40 Пятница News. 222-я серия
02:10 Сверхъестественное. Сезон 14. 17-я серия
02:50 Сверхъестественное. Сезон 14. 18-я серия
03:30 Сверхъестественное. Сезон 14. 19-я серия
04:10 Пятница News. 221-я серия
04:40 Зов крови. Сезон 2. 7-я серия - «Денис Гробовец»
МИР
05:00 Развод
05:10 Охота на Вервольфа. 1-я - 4-я серии
08:30 Наше кино. История большой любви
09:00 Статский советник. 1-я серия
10:00 Новости
10:10 Статский советник. 2-я - 4-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Назад в будущее
22:40 Гаишники. 11-я - 13-я серии
01:30 Наше кино. История большой любви
01:55 Василиса Прекрасная
03:05 Развод
Время начала передач - московское.