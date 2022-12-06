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Программа передач канала Россия 1 на 6 декабря 2022, телепрограмма Россия 1 на весь день



Телепрограмма Россия 1 на 6 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Россия 1 06.12.2022

05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Тайны следствия-22. «Зелье», 2-я часть
22:25 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. «Василий Ливанов», 1-я часть
02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Вячеслав Малежик
03:00 Личное дело. 17-я серия
04:00 Личное дело. 18-я серия

В программе возможны изменения.









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