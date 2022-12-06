Программа передач канала Россия 1 на 6 декабря 2022, телепрограмма Россия 1 на весь день

Телепрограмма Россия 1 на 6 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Россия 1 06.12.2022



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Тайны следствия-22. «Зелье», 2-я часть

22:25 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. «Василий Ливанов», 1-я часть

02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Вячеслав Малежик

03:00 Личное дело. 17-я серия

04:00 Личное дело. 18-я серия



В программе возможны изменения.