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Программа передач канала ТВЦ на 6 декабря 2022, телепрограмма ТВЦ на весь день



Телепрограмма ТВЦ на 6 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач ТВЦ 06.12.2022

04:40 Павел Кадочников. Затерянный герой
05:20 Мой герой. Юрий Рост
06:00 Настроение
08:00 Право на безопасность
08:30 Доктор И... Постковидный синдром
09:05 Кабинет путешественника. 3-я и 4-я серии
10:55 Актёрские судьбы. Валентина Токарская и Евгений Весник
11:30 События
11:50 Московские тайны. Семь сестёр
13:40 Мой герой. Наталья Гвоздикова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Смерть в объективе. «Мышеловка», 3-я и 4-я серии
16:55 Право на безопасность
17:35 Петровка, 38
17:50 События
18:15 Анатомия убийства. Закон Сансары
22:00 События
22:35 Закон и порядок
23:10 Лидия Иванова. Секс и жареная картошка
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Голосуй или проиграешь!
01:25 Жизнь без любимого
02:05 Атака с неба
02:45 Актёрские судьбы. Людмила Хитяева и Николай Лебедев
03:15 Смерть в объективе. «Мышеловка», 3-я и 4-я серии
04:45 Олег Стриженов. Никаких компромиссов

В программе возможны изменения.









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