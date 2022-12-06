Программа передач канала ТВЦ на 6 декабря 2022, телепрограмма ТВЦ на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 6 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТВЦ 06.12.2022



04:40 Павел Кадочников. Затерянный герой

05:20 Мой герой. Юрий Рост

06:00 Настроение

08:00 Право на безопасность

08:30 Доктор И... Постковидный синдром

09:05 Кабинет путешественника. 3-я и 4-я серии

10:55 Актёрские судьбы. Валентина Токарская и Евгений Весник

11:30 События

11:50 Московские тайны. Семь сестёр

13:40 Мой герой. Наталья Гвоздикова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Смерть в объективе. «Мышеловка», 3-я и 4-я серии

16:55 Право на безопасность

17:35 Петровка, 38

17:50 События

18:15 Анатомия убийства. Закон Сансары

22:00 События

22:35 Закон и порядок

23:10 Лидия Иванова. Секс и жареная картошка

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. Голосуй или проиграешь!

01:25 Жизнь без любимого

02:05 Атака с неба

02:45 Актёрские судьбы. Людмила Хитяева и Николай Лебедев

03:15 Смерть в объективе. «Мышеловка», 3-я и 4-я серии

04:45 Олег Стриженов. Никаких компромиссов



В программе возможны изменения.