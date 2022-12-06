Программа передач 5 канала на 6 декабря 2022, телепрограмма 5 канал на весь день

Телепрограмма 5 канала на 6 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 5 канал 06.12.2022



05:00 Известия

05:25 Искупление

06:50 Двое

08:30 Барсы. 1-я серия

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Барсы. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Ментовские войны 6. 3-я - 4-я части - «Честь мундира»

15:25 Ментовские войны 6. 1-я - 3-я части - «Русская рулетка»

17:30 Известия

18:00 Ментовские войны 6. 3-я - 4-я части - «Русская рулетка»

19:55 След. Тариф «Натуральный«

20:45 След. Короли шиномонтажа

21:35 След. Первый

22:25 Великолепная пятёрка-5. Инопланетный гость

23:10 Великолепная пятёрка-2. Отель «Фонарики«

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Инженер человеческих туш

01:15 След. И Я

01:50 След. Ход конем

02:30 След. Фея с пропеллером

03:05 Детективы. Ясные глаза

03:40 Детективы. Секретики

04:10 Детективы. Оборотень в спальном районе

04:35 Детективы. Пусть мама услышит



В программе возможны изменения.