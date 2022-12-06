Программа передач 5 канала на 6 декабря 2022, телепрограмма 5 канал на весь день

Телепрограмма 5 канала на 6 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач 5 канал 06.12.2022
05:00 Известия
05:25 Искупление
06:50 Двое
08:30 Барсы. 1-я серия
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Барсы. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны 6. 3-я - 4-я части - «Честь мундира»
15:25 Ментовские войны 6. 1-я - 3-я части - «Русская рулетка»
17:30 Известия
18:00 Ментовские войны 6. 3-я - 4-я части - «Русская рулетка»
19:55 След. Тариф «Натуральный«
20:45 След. Короли шиномонтажа
21:35 След. Первый
22:25 Великолепная пятёрка-5. Инопланетный гость
23:10 Великолепная пятёрка-2. Отель «Фонарики«
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Инженер человеческих туш
01:15 След. И Я
01:50 След. Ход конем
02:30 След. Фея с пропеллером
03:05 Детективы. Ясные глаза
03:40 Детективы. Секретики
04:10 Детективы. Оборотень в спальном районе
04:35 Детективы. Пусть мама услышит
В программе возможны изменения.