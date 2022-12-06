Программа передач канала Домашний на 6 декабря 2022, телепрограмма Домашний на весь день

Телепрограмма Домашний на 6 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Домашний 06.12.2022



04:30 Давай разведёмся!

05:20 По делам несовершеннолетних

08:45 Давай разведёмся!

09:45 Тест на отцовство

12:00 Понять. Простить. «Выгодная партия». «Неидеальная невестка»

13:05 Порча. Дурочка

13:35 Знахарка

14:10 Верну любимого. Адреналин

14:45 Чужая дочь. 5-я - 8-я серии

19:00 Скажи только слово. 1-я и 2-я серии

20:30 Шаг в карьеру

20:35 Скажи только слово. 2-я - 4-я серии

23:00 Порча. «Зов прошлого». «Маленькая принцесса»

00:05 Знахарка

00:35 Верну любимого. Адреналин

01:05 Понять. Простить. «Выгодная партия». «Неидеальная невестка»

02:00 От ненависти до любви. 7-я серия

02:50 Тест на отцовство

04:30 Давай разведёмся!



В программе возможны изменения.