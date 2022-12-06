Программа передач канала Домашний на 6 декабря 2022, телепрограмма Домашний на весь день

Телепрограмма Домашний на 6 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Домашний 06.12.2022
04:30 Давай разведёмся!
05:20 По делам несовершеннолетних
08:45 Давай разведёмся!
09:45 Тест на отцовство
12:00 Понять. Простить. «Выгодная партия». «Неидеальная невестка»
13:05 Порча. Дурочка
13:35 Знахарка
14:10 Верну любимого. Адреналин
14:45 Чужая дочь. 5-я - 8-я серии
19:00 Скажи только слово. 1-я и 2-я серии
20:30 Шаг в карьеру
20:35 Скажи только слово. 2-я - 4-я серии
23:00 Порча. «Зов прошлого». «Маленькая принцесса»
00:05 Знахарка
00:35 Верну любимого. Адреналин
01:05 Понять. Простить. «Выгодная партия». «Неидеальная невестка»
02:00 От ненависти до любви. 7-я серия
02:50 Тест на отцовство
04:30 Давай разведёмся!
В программе возможны изменения.