Программа Матч ТВ на 6 декабря. Расписание матчей ЧМ-2022 по футболу

Телепрограмма Матч ТВ на 6 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Матч ТВ 06.12.2022



03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Бразилия - Южная Корея

05:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «МИНСК» (Белоруссия) - «Пари НН» (Нижний Новгород)

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Бразилия - Южная Корея

11:15 Оазис футбола

12:15 Новости

12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор

12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Япония - Хорватия

14:50 Новости

14:55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Бразилия - Южная Корея

17:00 Новости

17:05 Катар-2022. Все на футбол!

17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Марокко - Испания. Прямой эфир

20:00 Катар-2022. Все на футбол!

21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Португалия - Швейцария. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Один день в Катаре

01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Марокко - Испания

03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Португалия - Швейцария



В программе возможны изменения.