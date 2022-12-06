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Программа Матч ТВ на 6 декабря



Телепрограмма Матч ТВ на 6 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Матч ТВ 06.12.2022

03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Бразилия - Южная Корея
05:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «МИНСК» (Белоруссия) - «Пари НН» (Нижний Новгород)
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Бразилия - Южная Корея
11:15 Оазис футбола
12:15 Новости
12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор
12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Япония - Хорватия
14:50 Новости
14:55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Бразилия - Южная Корея
17:00 Новости
17:05 Катар-2022. Все на футбол!
17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Марокко - Испания. Прямой эфир
20:00 Катар-2022. Все на футбол!
21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Португалия - Швейцария. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Один день в Катаре
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Марокко - Испания
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Португалия - Швейцария

В программе возможны изменения.









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