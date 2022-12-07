Программа передач, ТВ программа на 7 декабря 2022

Программа передач телеканалов России на среду 7 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 07.12.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Шифр». Новые серии. Памяти Сергея Пускепалиса. Сезон 3. 15-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Тайны следствия-22. «Легкая добыча», 1-я часть
22:20 Тайны следствия-22. «Легкая добыча», 2-я часть
23:25 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Василий Ливанов, 2-я часть
03:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Сати Спивакова
04:00 Личное дело. 17-я серия
ТВЦ
04:45 Олег Стриженов. Никаких компромиссов
05:25 Мой герой. Наталья Гвоздикова
06:00 Настроение
08:00 Право на безопасность
08:30 Доктор И... Лисьи глазки
08:55 Маменькин сынок. 1-я и 2-я серии
10:55 Актёрские судьбы. Людмила Хитяева и Николай Лебедев
11:30 События
11:50 Московские тайны. Опасный переплёт
13:40 Мой герой. Олег Штефанко
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Смерть в объективе. «Аура убийства», 1-я и 2-я серии
16:55 Право на безопасность
17:35 Петровка, 38
17:50 События
18:10 Полицейский роман
20:00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой эфир
22:00 События
22:35 Хватит слухов! 68-я серия
23:05 Прощание. Рудольф Нуриев
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Проклятые сокровища
01:25 Знак качества. Продукты для лишнего веса
02:05 Подслушай и хватай
02:45 Актёрские судьбы. Людмила Марченко и Валентин Зубков
03:10 Смерть в объективе. «Аура убийства», 1-я и 2-я серии
04:45 Последняя обида Евгения Леонова
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Пат
05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Засада
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Сосед», 1-я - 4-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Сосед», 1-я - 4-я серии
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Нашла сыну сестру?
19:00 Сегодня
20:00 Скорая помощь-5. 15-я и 16-я серии
22:10 Адмиралы района. 15-я и 16-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Адмиралы района. 15-я и 16-я серии
00:20 Англия - Россия. Коварство без любви. Сепаратизм с британским акцентом
01:40 Защита Красина. Сезон 1. 9-я - 12-я серии
04:35 Их нравы!
04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Семейные тайны
5 канал
05:00 Известия
05:30 Двое
06:55 Мой грех
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Сильнее огня. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Один против всех. 1-я - 5-я серии
17:30 Известия
18:00 Один против всех. 5-я - 6-я серии
19:45 След. Человечевка
20:40 След. Кольцо с турмалином
21:25 След. Спица
22:15 Великолепная пятёрка-5. Чёрный ход
23:10 Великолепная пятёрка-2. Стритрейсеры
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Кровавая история
01:15 След. Мстители Купидона
01:55 След. Эстафета
02:30 След. Тысячелистник
03:05 Детективы. Мама для мамонта
03:40 Детективы. Два билета на футбол
04:05 Детективы. Танец на краю
04:35 Старое ружье. 1-я серия
Домашний
04:30 Давай разведёмся!
05:20 По делам несовершеннолетних
08:45 Давай разведёмся!
09:50 Тест на отцовство
12:05 Понять. Простить. «Соседка», «Мать-одиночка»
13:10 Порча. Воронье перо
13:40 Знахарка
14:15 Верну любимого. Счастье любит тишину
14:50 Отпуск в сосновом лесу. 1-я - 4-я серии
19:00 Аквамарин. 1-я и 2-я серии
20:30 Шаг в карьеру
20:35 Аквамарин. 2-я - 4-я серии
23:00 Порча. «Писк». «Забери меня»
00:05 Знахарка
00:35 Верну любимого. Счастье любит тишину
01:05 Понять. Простить. «Соседка», «Мать-одиночка»
01:55 От ненависти до любви. 8-я серия
02:45 Тест на отцовство
04:25 Давай разведёмся!
ТНТ
04:00 Comedy Баттл. 22-я серия - «Финал»
05:30 Открытый микрофон. Сезон 4. 84-я серия
06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 51-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 70-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 72-я серия
09:00 Ольга. 1-я - 10-я серии
14:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 267-я - 274-я серии
18:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 29-я серия
19:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 30-я серия
20:00 Жуки. Сезон 3. 35-я серия
20:30 Жуки. Сезон 3. 36-я серия
21:00 Неличная жизнь. 5-я серия
21:30 Неличная жизнь. 6-я серия
22:00 Влюбись, если сможешь. 35-я серия
23:30 Игра на выживание-2. 18-я серия
00:30 Импровизация. Сезон 3. 46-я - 48-я серии
03:10 Comedy Баттл. 1-я серия
03:55 Comedy Баттл. 2-я серия
04:40 Открытый микрофон. Сезон 4. 85-я серия
СТС
5:00 6 кадров. Сезон 8. 19-я серия
05:25 6 кадров. Сезон 8. 20-я серия
05:40 Ералаш. Сезон 1. 176-я серия
05:45 Ералаш. Сезон 1. 162-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 164-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 251-я серия
06:10 Ералаш. Сезон 1. 253-я серия
06:20 Ералаш. Сезон 1. 255-я серия
06:30 Ералаш. Сезон 1. 257-я серия
06:40 Ералаш. Сезон 1. 258-я серия
06:50 Ералаш. Сезон 1. 260-я серия
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Гости из прошлого. Сезон 2. 10-я серия
08:30 Гости из прошлого. Сезон 2. 11-я серия
09:00 Маска. Танцы. Сезон 1. 2-я серия
11:35 Уральские пельмени. #поушивискусстве
11:50 Новый Человек-паук
14:40 Классная Катя. Сезон 1. 6-я - 12-я серии
18:30 Гости из прошлого. Сезон 2. 10-я - 12-я серии
20:00 Перси Джексон и море чудовищ
22:00 Новый Человек-паук: Высокое напряжение
00:55 Поймай меня, если сможешь
03:20 6 кадров. Сезон 8. 63-я серия
03:40 6 кадров. Сезон 8. 58-я серия
04:00 6 кадров. Сезон 8. 59-я серия
04:25 6 кадров. Сезон 8. 64-я серия
04:45 6 кадров. Сезон 8. 65-я серия
Матч ТВ
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Португалия - Швейцария
05:20 Смешанные единоборства. One FC. А. Малыхин - Р. де Риддер
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Португалия - Швейцария
11:15 Оазис футбола
12:15 Новости
12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор
12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Марокко - Испания
14:50 Новости
14:55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Португалия - Швейцария
16:55 Спортивная гимнастика. «Кубок олимпийского чемпиона Михаила Воронина». Прямой эфир
18:55 Катар-2022. Все на футбол!
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА (Москва) - «Астана« (Казахстан). Прямой эфир
21:20 Катар-2022. Все на футбол!
21:55 Новости
22:00 Все на Матч!
22:40 Футбол. Чемпионат мира-2022. Англия - Иран
00:45 Один день в Катаре
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Аргентина - Саудовская Аравия
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Франция - Австралия
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Кодекс киллера
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Дракула
02:10 Самые шокирующие гипотезы
02:55 Тайны Чапман
04:35 Документальный проект
Звезда
04:00 Внимание, говорит Москва! 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Фронт за линией фронта. 1-я серия
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Специальный репортаж
14:00 Батя. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Батя. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Придумано в окопах. Легендарные изобретения военных инженеров. 3-я серия
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Фронт за линией фронта. 1-я серия
01:10 Схватка
02:45 Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа
03:40 Сделано в СССР
03:55 Батя. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Крым серебряный
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Алла Ларионова
07:30 Новости культуры
07:35 Короля делает свита: Генрих VIII и его окружение. 2-я серия
08:30 Новости культуры
08:40 Цвет времени. Анатолий Зверев
08:50 Переходим к любви. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Одиссея Александра Вертинского». Фильм 1-й. 1990
12:10 Цвет времени. Камера-обскура
12:20 Тихий Дон. 12-я серия
13:10 Людмила Макарова. Надо жить, чтобы все пережить
13:35 Искусственный отбор
14:20 Сезар Франк: святой от музыки
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Библейский сюжет. Григорий Сковорода «Сад Божественных песен»
15:50 Белая студия
16:35 XXIII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Фортепиано
18:35 Короля делает свита: Генрих VIII и его окружение. 3-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Абсолютный слух
21:30 Власть факта. Франко-прусская война
22:15 Тихий Дон. 12-я серия
23:00 Рэгтайм, или Разорванное время. История с фотографией. Немного о друзьях
23:30 Новости культуры
23:50 ХX век. «Одиссея Александра Вертинского». Фильм 1-й. 1990
00:50 Короля делает свита: Генрих VIII и его окружение. 3-я серия
01:40 Лебединый рай
02:25 Роман в камне. Казань. Дом Зинаиды Ушковой
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Пятница News. 221-я серия
05:20 Кондитер. Сезон 5. 2-я серия - «Торт «Панды« для Виктора Логинова и Марии Гуськовой»
06:30 Кондитер. Сезон 5. 4-я серия - «Торт для DAVA»
07:50 Комиссар Рекс. Сезон 7. 6-я серия
08:50 Комиссар Рекс. Сезон 7. 7-я серия
09:50 На ножах. Сезон 1. 15-я серия - «Ярославль. Хлебсоль»
11:00 На ножах. Сезон 2. 1-я серия - «Кленово. Маракеш»
12:00 Адский шеф. Сезон 1. 16-я серия
14:40 На ножах. Сезон 4. 7-я серия - «Боровск. Микадо»
15:50 На ножах. Сезон 7. 12-я серия - «Балаково. Карабас Баробас»
17:00 На ножах. Сезон 5. 9-я серия - «Тула. Brutal»
18:00 На ножах. Сезон 6. 12-я серия - «Краснодар. Bazar»
19:00 Адский шеф. Сезон 1. 17-я серия
21:00 Евгенич. Сезон 2. 1-я серия
22:00 Евгенич. Сезон 2. 2-я серия
23:10 Теперь я Босс! Сезон 8. 2-я серия
00:20 Расплата
02:30 Пятница News. 223-я серия
03:00 Сверхъестественное. Сезон 14. 19-я серия
03:40 Сверхъестественное. Сезон 14. 20-я серия
04:20 Пятница News. 222-я серия
04:40 Зов крови. Сезон 2. 8-я серия - «Ришат»
МИР
05:00 Развод
05:20 Баллада о Бомбере. 1-я - 5-я серии
10:00 Новости
10:10 Баллада о Бомбере. 6-я - 8-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Назад в будущее
22:40 Гаишники. 12-я - 14-я серии
01:25 Рожденные в СССР
01:55 Наше кино. История большой любви
02:35 Тахир и Зухра
04:00 Развод
Время начала передач - московское.