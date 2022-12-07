Программа передач, ТВ программа на 7 декабря 2022



Программа передач телеканалов России на среду 7 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 07.12.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Шифр». Новые серии. Памяти Сергея Пускепалиса. Сезон 3. 15-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Тайны следствия-22. «Легкая добыча», 1-я часть

22:20 Тайны следствия-22. «Легкая добыча», 2-я часть

23:25 Вечер с Владимиром Соловьевым

02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Василий Ливанов, 2-я часть

03:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Сати Спивакова

04:00 Личное дело. 17-я серия



ТВЦ



04:45 Олег Стриженов. Никаких компромиссов

05:25 Мой герой. Наталья Гвоздикова

06:00 Настроение

08:00 Право на безопасность

08:30 Доктор И... Лисьи глазки

08:55 Маменькин сынок. 1-я и 2-я серии

10:55 Актёрские судьбы. Людмила Хитяева и Николай Лебедев

11:30 События

11:50 Московские тайны. Опасный переплёт

13:40 Мой герой. Олег Штефанко

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Смерть в объективе. «Аура убийства», 1-я и 2-я серии

16:55 Право на безопасность

17:35 Петровка, 38

17:50 События

18:10 Полицейский роман

20:00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой эфир

22:00 События

22:35 Хватит слухов! 68-я серия

23:05 Прощание. Рудольф Нуриев

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Проклятые сокровища

01:25 Знак качества. Продукты для лишнего веса

02:05 Подслушай и хватай

02:45 Актёрские судьбы. Людмила Марченко и Валентин Зубков

03:10 Смерть в объективе. «Аура убийства», 1-я и 2-я серии

04:45 Последняя обида Евгения Леонова



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Пат

05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Засада

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Сосед», 1-я - 4-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Сосед», 1-я - 4-я серии

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Нашла сыну сестру?

19:00 Сегодня

20:00 Скорая помощь-5. 15-я и 16-я серии

22:10 Адмиралы района. 15-я и 16-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Адмиралы района. 15-я и 16-я серии

00:20 Англия - Россия. Коварство без любви. Сепаратизм с британским акцентом

01:40 Защита Красина. Сезон 1. 9-я - 12-я серии

04:35 Их нравы!

04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Семейные тайны



5 канал



05:00 Известия

05:30 Двое

06:55 Мой грех

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Сильнее огня. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Один против всех. 1-я - 5-я серии

17:30 Известия

18:00 Один против всех. 5-я - 6-я серии

19:45 След. Человечевка

20:40 След. Кольцо с турмалином

21:25 След. Спица

22:15 Великолепная пятёрка-5. Чёрный ход

23:10 Великолепная пятёрка-2. Стритрейсеры

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Кровавая история

01:15 След. Мстители Купидона

01:55 След. Эстафета

02:30 След. Тысячелистник

03:05 Детективы. Мама для мамонта

03:40 Детективы. Два билета на футбол

04:05 Детективы. Танец на краю

04:35 Старое ружье. 1-я серия



Домашний



04:30 Давай разведёмся!

05:20 По делам несовершеннолетних

08:45 Давай разведёмся!

09:50 Тест на отцовство

12:05 Понять. Простить. «Соседка», «Мать-одиночка»

13:10 Порча. Воронье перо

13:40 Знахарка

14:15 Верну любимого. Счастье любит тишину

14:50 Отпуск в сосновом лесу. 1-я - 4-я серии

19:00 Аквамарин. 1-я и 2-я серии

20:30 Шаг в карьеру

20:35 Аквамарин. 2-я - 4-я серии

23:00 Порча. «Писк». «Забери меня»

00:05 Знахарка

00:35 Верну любимого. Счастье любит тишину

01:05 Понять. Простить. «Соседка», «Мать-одиночка»

01:55 От ненависти до любви. 8-я серия

02:45 Тест на отцовство

04:25 Давай разведёмся!



ТНТ



04:00 Comedy Баттл. 22-я серия - «Финал»

05:30 Открытый микрофон. Сезон 4. 84-я серия

06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 51-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 70-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 72-я серия

09:00 Ольга. 1-я - 10-я серии

14:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 267-я - 274-я серии

18:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 29-я серия

19:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 30-я серия

20:00 Жуки. Сезон 3. 35-я серия

20:30 Жуки. Сезон 3. 36-я серия

21:00 Неличная жизнь. 5-я серия

21:30 Неличная жизнь. 6-я серия

22:00 Влюбись, если сможешь. 35-я серия

23:30 Игра на выживание-2. 18-я серия

00:30 Импровизация. Сезон 3. 46-я - 48-я серии

03:10 Comedy Баттл. 1-я серия

03:55 Comedy Баттл. 2-я серия

04:40 Открытый микрофон. Сезон 4. 85-я серия



СТС



5:00 6 кадров. Сезон 8. 19-я серия

05:25 6 кадров. Сезон 8. 20-я серия

05:40 Ералаш. Сезон 1. 176-я серия

05:45 Ералаш. Сезон 1. 162-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 164-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 251-я серия

06:10 Ералаш. Сезон 1. 253-я серия

06:20 Ералаш. Сезон 1. 255-я серия

06:30 Ералаш. Сезон 1. 257-я серия

06:40 Ералаш. Сезон 1. 258-я серия

06:50 Ералаш. Сезон 1. 260-я серия

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Гости из прошлого. Сезон 2. 10-я серия

08:30 Гости из прошлого. Сезон 2. 11-я серия

09:00 Маска. Танцы. Сезон 1. 2-я серия

11:35 Уральские пельмени. #поушивискусстве

11:50 Новый Человек-паук

14:40 Классная Катя. Сезон 1. 6-я - 12-я серии

18:30 Гости из прошлого. Сезон 2. 10-я - 12-я серии

20:00 Перси Джексон и море чудовищ

22:00 Новый Человек-паук: Высокое напряжение

00:55 Поймай меня, если сможешь

03:20 6 кадров. Сезон 8. 63-я серия

03:40 6 кадров. Сезон 8. 58-я серия

04:00 6 кадров. Сезон 8. 59-я серия

04:25 6 кадров. Сезон 8. 64-я серия

04:45 6 кадров. Сезон 8. 65-я серия



Матч ТВ



03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Португалия - Швейцария

05:20 Смешанные единоборства. One FC. А. Малыхин - Р. де Риддер

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Португалия - Швейцария

11:15 Оазис футбола

12:15 Новости

12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор

12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Марокко - Испания

14:50 Новости

14:55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Португалия - Швейцария

16:55 Спортивная гимнастика. «Кубок олимпийского чемпиона Михаила Воронина». Прямой эфир

18:55 Катар-2022. Все на футбол!

19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА (Москва) - «Астана« (Казахстан). Прямой эфир

21:20 Катар-2022. Все на футбол!

21:55 Новости

22:00 Все на Матч!

22:40 Футбол. Чемпионат мира-2022. Англия - Иран

00:45 Один день в Катаре

01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Аргентина - Саудовская Аравия

03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Франция - Австралия



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Кодекс киллера

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Дракула

02:10 Самые шокирующие гипотезы

02:55 Тайны Чапман

04:35 Документальный проект



Звезда



04:00 Внимание, говорит Москва! 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Фронт за линией фронта. 1-я серия

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Специальный репортаж

14:00 Батя. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Батя. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Придумано в окопах. Легендарные изобретения военных инженеров. 3-я серия

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Фронт за линией фронта. 1-я серия

01:10 Схватка

02:45 Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа

03:40 Сделано в СССР

03:55 Батя. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Крым серебряный

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Алла Ларионова

07:30 Новости культуры

07:35 Короля делает свита: Генрих VIII и его окружение. 2-я серия

08:30 Новости культуры

08:40 Цвет времени. Анатолий Зверев

08:50 Переходим к любви. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Одиссея Александра Вертинского». Фильм 1-й. 1990

12:10 Цвет времени. Камера-обскура

12:20 Тихий Дон. 12-я серия

13:10 Людмила Макарова. Надо жить, чтобы все пережить

13:35 Искусственный отбор

14:20 Сезар Франк: святой от музыки

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 Библейский сюжет. Григорий Сковорода «Сад Божественных песен»

15:50 Белая студия

16:35 XXIII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Фортепиано

18:35 Короля делает свита: Генрих VIII и его окружение. 3-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Абсолютный слух

21:30 Власть факта. Франко-прусская война

22:15 Тихий Дон. 12-я серия

23:00 Рэгтайм, или Разорванное время. История с фотографией. Немного о друзьях

23:30 Новости культуры

23:50 ХX век. «Одиссея Александра Вертинского». Фильм 1-й. 1990

00:50 Короля делает свита: Генрих VIII и его окружение. 3-я серия

01:40 Лебединый рай

02:25 Роман в камне. Казань. Дом Зинаиды Ушковой

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Пятница News. 221-я серия

05:20 Кондитер. Сезон 5. 2-я серия - «Торт «Панды« для Виктора Логинова и Марии Гуськовой»

06:30 Кондитер. Сезон 5. 4-я серия - «Торт для DAVA»

07:50 Комиссар Рекс. Сезон 7. 6-я серия

08:50 Комиссар Рекс. Сезон 7. 7-я серия

09:50 На ножах. Сезон 1. 15-я серия - «Ярославль. Хлебсоль»

11:00 На ножах. Сезон 2. 1-я серия - «Кленово. Маракеш»

12:00 Адский шеф. Сезон 1. 16-я серия

14:40 На ножах. Сезон 4. 7-я серия - «Боровск. Микадо»

15:50 На ножах. Сезон 7. 12-я серия - «Балаково. Карабас Баробас»

17:00 На ножах. Сезон 5. 9-я серия - «Тула. Brutal»

18:00 На ножах. Сезон 6. 12-я серия - «Краснодар. Bazar»

19:00 Адский шеф. Сезон 1. 17-я серия

21:00 Евгенич. Сезон 2. 1-я серия

22:00 Евгенич. Сезон 2. 2-я серия

23:10 Теперь я Босс! Сезон 8. 2-я серия

00:20 Расплата

02:30 Пятница News. 223-я серия

03:00 Сверхъестественное. Сезон 14. 19-я серия

03:40 Сверхъестественное. Сезон 14. 20-я серия

04:20 Пятница News. 222-я серия

04:40 Зов крови. Сезон 2. 8-я серия - «Ришат»



МИР



05:00 Развод

05:20 Баллада о Бомбере. 1-я - 5-я серии

10:00 Новости

10:10 Баллада о Бомбере. 6-я - 8-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Назад в будущее

22:40 Гаишники. 12-я - 14-я серии

01:25 Рожденные в СССР

01:55 Наше кино. История большой любви

02:35 Тахир и Зухра

04:00 Развод



Время начала передач - московское.



















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Расписание трансляций чемпионата мира ЧМ по футболу 2022 на ТВ



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