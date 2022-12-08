Программа передач, ТВ программа на 8 декабря 2022

Программа передач телеканалов России на четверг 8 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 08.12.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 Пусть говорят
21:00 Время
21:45 «Шифр». Новые серии. Памяти Сергея Пускепалиса. Сезон 3. 16-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Тайны следствия-22. «Звездная пыль», 1-я часть
22:20 Тайны следствия-22. «Звездная пыль», 2-я часть
23:25 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Василий Ливанов, 3-я часть
03:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Наталия Власова
04:00 Личное дело. 18-я серия
ТВЦ
04:45 Последняя обида Евгения Леонова
05:25 Мой герой. Олег Штефанко
06:00 Настроение
08:00 Право на безопасность
08:30 Доктор И... Как отвечать людям с деменцией
09:05 Маменькин сынок. 3-я и 4-я серии
10:55 Актёрские судьбы. Людмила Марченко и Валентин Зубков
11:30 События
11:50 Московские тайны. Графский парк
13:40 Мой герой. Элеонора Филина
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Смерть в объективе. «Аура убийства», 3-я и 4-я серии
16:55 Право на безопасность
17:35 Петровка, 38
17:50 События
18:10 Обратная сторона души
22:00 События
22:35 10 самых... Звёздные тяжбы
23:10 Закулисные войны. Спорт
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Актёрские судьбы. Любовь без правил
01:25 90-е. Тур для дур
02:05 Подлинная история всей королевской рати
02:45 Большое кино. Война и мир
03:15 Смерть в объективе. «Аура убийства«, 3-я и 4-я серии
04:45 Георгий Тараторкин. Человек, который был самим собой
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Семейные тайны
05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Фамильные ценности
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Защитница», 1-я - 4-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Защитница», 1-я - 4-я серии
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Скорая помощь-5. 17-я - 20-я серии
23:55 Сегодня в Москве
00:20 Поздняков
00:35 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука запретит минеральные удобрения
01:30 Защита Красина-2. 1-я - 4-я серии
04:25 Их нравы!
04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Третий лишний
5 канал
05:00 Известия
05:25 Старое ружье. 1-я - 4-я серии
08:30 День ангела
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Орден. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Один против всех. 6-я - 10-я серии
17:30 Известия
18:00 Один против всех. 10-я - 11-я серии
19:45 След. Чужой родственник
20:40 След. Игры разума
21:25 След. Не укрыться в чистом поле
22:15 Великолепная пятёрка-5. Заговорённый кинжал
23:10 Великолепная пятёрка-2. Молот судьбы
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Зубы на полке
01:15 След. Город грехов
01:55 След. Грубая сила
02:30 След. Завтрак для пираний
03:10 Детективы. Хорошая девочка
03:40 Детективы. Оборотень в спальном районе
04:05 Детективы. Таксист
04:30 Снайперы. Любовь под прицелом. 1-я серия
Домашний
04:25 Давай разведёмся!
05:15 По делам несовершеннолетних
08:25 Давай разведёмся!
09:30 Тест на отцовство
11:40 Понять. Простить. «Винтаж». «В кругу лжи»
12:45 Порча. Зуб
13:15 Знахарка
13:50 Верну любимого. Без памяти
14:25 Скажи только слово. 1-я - 4-я серии
18:45 Спасите мою кухню
19:00 В одну реку дважды. 1-я и 2-я серии
20:30 Шаг в карьеру
20:35 В одну реку дважды. 2-я - 4-я серии
23:00 Порча. «Огненное кольцо». «Тёмное прошлое»
00:05 Знахарка
00:35 Верну любимого. Без памяти
01:05 Понять. Простить. «Винтаж». «В кругу лжи»
01:55 От ненависти до любви. 9-я серия
02:45 Тест на отцовство
04:25 Давай разведёмся!
ТНТ
04:40 Открытый микрофон. Сезон 4. 85-я серия
05:30 Открытый микрофон. Сезон 4. 86-я серия - «Финал»
06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 55-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 75-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 67-я серия
08:30 Перезагрузка. 533-я серия
09:00 Ольга. 11-я - 20-я серии
14:00 Полицейский с Рублевки-5. 1-я - 8-я серии
18:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 31-я серия
19:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 32-я серия
20:00 Жуки. Сезон 3. 36-я серия
20:30 Жуки. Сезон 3. 37-я серия
21:00 Неличная жизнь. 7-я - 9-я серии
22:30 Влюбись, если сможешь. 36-я серия
00:00 Игра на выживание-2. 19-я серия
00:55 Игра на выживание-2. 20-я серия
01:30 Импровизация. Сезон 3. 49-я серия
02:20 Импровизация. Сезон 3. 50-я серия
03:05 Comedy Баттл. 3-я серия
03:50 Comedy Баттл. 4-я серия
04:40 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 4. 87-я серия
СТС
04:45 6 кадров. Сезон 8. 65-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 8. 66-я серия
05:30 6 кадров. Сезон 8. 71-я серия
05:40 Ералаш. Сезон 1. 276-я серия
05:45 Ералаш. Сезон 1. 225-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 232-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 262-я серия
06:10 Ералаш. Сезон 1. 263-я серия
06:20 Ералаш. Сезон 1. 270-я серия
06:25 Ералаш. Сезон 1. 271-я серия
06:30 Ералаш. Сезон 1. 272-я серия
06:40 Ералаш. Сезон 1. 274-я серия
06:50 Ералаш. Сезон 1. 275-я серия
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Гости из прошлого. Сезон 2. 11-я серия
08:25 Гости из прошлого. Сезон 2. 12-я серия
09:00 Маска. Танцы. Сезон 1. 3-я серия
11:35 Уральские пельмени. #мужскойподход
11:40 Новый Человек-паук: Высокое напряжение
14:25 Классная Катя. Сезон 1. 11-я - 17-я серии
18:30 Гости из прошлого. Сезон 2. 11-я - 13-я серии
20:00 Каратэ-пацан
22:50 Последний рубеж
00:45 Гладиатор
03:45 6 кадров. Сезон 7. 3-я - 6-я серии
Матч ТВ
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Франция - Австралия
05:20 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Факел» (Новый Уренгой) - «Локомотив» (Новосибирск)
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:50 Биатлон. Кубок России. Спринт. Мужчины. Прямой эфир
10:15 Вид сверху
10:45 Оазис футбола
11:45 Новости
11:50 Биатлон. Кубок России. Спринт. Женщины. Прямой эфир
13:05 Футбол. Чемпионат мира-2022. Испания - Коста-Рика
15:10 Новости
15:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Обзор
15:45 Все на Матч!
16:25 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Ак Барс» (Казань). Прямой эфир
18:50 Катар-2022. Все на футбол!
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «ПАРМА-ПАРИ» (Пермский край). Прямой эфир
21:55 Новости
22:00 Все на Матч!
22:40 Футбол. Чемпионат мира-2022. Португалия - Гана
00:45 Один день в Катаре
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Камерун - Сербия
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Южная Корея - Гана
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Кибер
22:30 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Красотка на взводе
02:00 Самые шокирующие гипотезы
02:50 Тайны Чапман
04:25 Документальный проект
Звезда
03:55 Батя. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Фронт за линией фронта. 2-я серия
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Специальный репортаж
14:00 Батя. 5-я - 8-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Батя. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Придумано в окопах. Легендарные изобретения военных инженеров. 4-я серия
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Фронт за линией фронта. 2-я серия
01:15 Опасные тропы
02:15 Взятки гладки
04:00 Военные врачи. Военный врач Валентин Войно-Ясенецкий. Святитель-хирург
04:40 Москва - фронту
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва Бове
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Александр Демьяненко
07:30 Новости культуры
07:35 Короля делает свита: Генрих VIII и его окружение. 3-я серия
08:30 Новости культуры
08:35 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
08:45 И это все о нем. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Одиссея Александра Вертинского». Фильм 2-й. 1991
12:20 Тихий Дон. 13-я серия
13:10 «Проповедники». К 85-летию со дня рождения Сергея Аверинцева
13:35 Абсолютный слух
14:15 Лебединый рай
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! Кимры - столица сапожного царства
15:45 2 Верник 2. Наталия Вдовина и Александр Шумский
16:35 И это все о нем. 1-я серия
17:50 Разгадка тайной любовной переписки Марии-Антуанетты
18:45 Новости культуры
19:00 Торжественное закрытие XXIII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Прямая трансляция из КЗЧ
21:00 Открытая книга. Дмитрий Лиханов. «Звезда и крест»
21:30 Энигма. Алексей Марков
22:15 Тихий Дон. 13-я серия
23:00 Рэгтайм, или Разорванное время. Свет очей моих. Елена Саксонова
23:30 Новости культуры
23:50 ХX век. «Одиссея Александра Вертинского». Фильм 2-й. 1991
00:55 Разгадка тайной любовной переписки Марии-Антуанетты
01:45 Нерка. Рыба красная
02:45 Первые в мире. Двигатель капитана Костовича
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»
06:10 Пятница News. 222-я серия
06:40 Кондитер. Сезон 5. 1-я серия - «Торт «Чужой« для Сергея Жукова»
08:10 Комиссар Рекс. Сезон 7. 7-я серия
09:10 Комиссар Рекс. Сезон 7. 8-я серия
10:10 Новые Пацанки. Сезон 1. 11-я серия
13:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 1-я серия
15:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 33-я серия
17:00 Четыре свадьбы. Сезон 4. 4-я серия
19:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 12-я серия
21:40 Тревел-баттл. Сезон 1. 2-я серия
22:40 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 4-я серия
01:00 13-й район: Ультиматум
02:30 Пятница News. 224-я серия
03:00 Сверхъестественное. Сезон 15. 1-я серия
03:40 Сверхъестественное. Сезон 15. 2-я серия
04:20 Пятница News. 223-я серия
04:40 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 1-я серия - «Пустыня Вади-Рам»
04:45 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»
МИР
05:00 Развод
07:50 Дела судебные. Новые истории
10:00 Новости
10:10 Дела судебные. Деньги верните
11:00 Дела судебные. Битва за будущее
12:15 Дела судебные. Новые истории
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Назад в будущее
22:40 Гаишники. 14-я - 16-я серии
01:30 Наше кино. История большой любви
02:20 Музыкальная история
03:40 Развод
Время начала передач - московское.