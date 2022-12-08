Программа передач, ТВ программа на 8 декабря 2022



Программа передач телеканалов России на четверг 8 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 08.12.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 Пусть говорят

21:00 Время

21:45 «Шифр». Новые серии. Памяти Сергея Пускепалиса. Сезон 3. 16-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Тайны следствия-22. «Звездная пыль», 1-я часть

22:20 Тайны следствия-22. «Звездная пыль», 2-я часть

23:25 Вечер с Владимиром Соловьевым

02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Василий Ливанов, 3-я часть

03:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Наталия Власова

04:00 Личное дело. 18-я серия



ТВЦ



04:45 Последняя обида Евгения Леонова

05:25 Мой герой. Олег Штефанко

06:00 Настроение

08:00 Право на безопасность

08:30 Доктор И... Как отвечать людям с деменцией

09:05 Маменькин сынок. 3-я и 4-я серии

10:55 Актёрские судьбы. Людмила Марченко и Валентин Зубков

11:30 События

11:50 Московские тайны. Графский парк

13:40 Мой герой. Элеонора Филина

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Смерть в объективе. «Аура убийства», 3-я и 4-я серии

16:55 Право на безопасность

17:35 Петровка, 38

17:50 События

18:10 Обратная сторона души

22:00 События

22:35 10 самых... Звёздные тяжбы

23:10 Закулисные войны. Спорт

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Актёрские судьбы. Любовь без правил

01:25 90-е. Тур для дур

02:05 Подлинная история всей королевской рати

02:45 Большое кино. Война и мир

03:15 Смерть в объективе. «Аура убийства«, 3-я и 4-я серии

04:45 Георгий Тараторкин. Человек, который был самим собой



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Семейные тайны

05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Фамильные ценности

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Защитница», 1-я - 4-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Защитница», 1-я - 4-я серии

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Скорая помощь-5. 17-я - 20-я серии

23:55 Сегодня в Москве

00:20 Поздняков

00:35 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука запретит минеральные удобрения

01:30 Защита Красина-2. 1-я - 4-я серии

04:25 Их нравы!

04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Третий лишний



5 канал



05:00 Известия

05:25 Старое ружье. 1-я - 4-я серии

08:30 День ангела

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Орден. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Один против всех. 6-я - 10-я серии

17:30 Известия

18:00 Один против всех. 10-я - 11-я серии

19:45 След. Чужой родственник

20:40 След. Игры разума

21:25 След. Не укрыться в чистом поле

22:15 Великолепная пятёрка-5. Заговорённый кинжал

23:10 Великолепная пятёрка-2. Молот судьбы

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Зубы на полке

01:15 След. Город грехов

01:55 След. Грубая сила

02:30 След. Завтрак для пираний

03:10 Детективы. Хорошая девочка

03:40 Детективы. Оборотень в спальном районе

04:05 Детективы. Таксист

04:30 Снайперы. Любовь под прицелом. 1-я серия



Домашний



04:25 Давай разведёмся!

05:15 По делам несовершеннолетних

08:25 Давай разведёмся!

09:30 Тест на отцовство

11:40 Понять. Простить. «Винтаж». «В кругу лжи»

12:45 Порча. Зуб

13:15 Знахарка

13:50 Верну любимого. Без памяти

14:25 Скажи только слово. 1-я - 4-я серии

18:45 Спасите мою кухню

19:00 В одну реку дважды. 1-я и 2-я серии

20:30 Шаг в карьеру

20:35 В одну реку дважды. 2-я - 4-я серии

23:00 Порча. «Огненное кольцо». «Тёмное прошлое»

00:05 Знахарка

00:35 Верну любимого. Без памяти

01:05 Понять. Простить. «Винтаж». «В кругу лжи»

01:55 От ненависти до любви. 9-я серия

02:45 Тест на отцовство

04:25 Давай разведёмся!



ТНТ



04:40 Открытый микрофон. Сезон 4. 85-я серия

05:30 Открытый микрофон. Сезон 4. 86-я серия - «Финал»

06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 55-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 75-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 67-я серия

08:30 Перезагрузка. 533-я серия

09:00 Ольга. 11-я - 20-я серии

14:00 Полицейский с Рублевки-5. 1-я - 8-я серии

18:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 31-я серия

19:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 32-я серия

20:00 Жуки. Сезон 3. 36-я серия

20:30 Жуки. Сезон 3. 37-я серия

21:00 Неличная жизнь. 7-я - 9-я серии

22:30 Влюбись, если сможешь. 36-я серия

00:00 Игра на выживание-2. 19-я серия

00:55 Игра на выживание-2. 20-я серия

01:30 Импровизация. Сезон 3. 49-я серия

02:20 Импровизация. Сезон 3. 50-я серия

03:05 Comedy Баттл. 3-я серия

03:50 Comedy Баттл. 4-я серия

04:40 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 4. 87-я серия



СТС



04:45 6 кадров. Сезон 8. 65-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 8. 66-я серия

05:30 6 кадров. Сезон 8. 71-я серия

05:40 Ералаш. Сезон 1. 276-я серия

05:45 Ералаш. Сезон 1. 225-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 232-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 262-я серия

06:10 Ералаш. Сезон 1. 263-я серия

06:20 Ералаш. Сезон 1. 270-я серия

06:25 Ералаш. Сезон 1. 271-я серия

06:30 Ералаш. Сезон 1. 272-я серия

06:40 Ералаш. Сезон 1. 274-я серия

06:50 Ералаш. Сезон 1. 275-я серия

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Гости из прошлого. Сезон 2. 11-я серия

08:25 Гости из прошлого. Сезон 2. 12-я серия

09:00 Маска. Танцы. Сезон 1. 3-я серия

11:35 Уральские пельмени. #мужскойподход

11:40 Новый Человек-паук: Высокое напряжение

14:25 Классная Катя. Сезон 1. 11-я - 17-я серии

18:30 Гости из прошлого. Сезон 2. 11-я - 13-я серии

20:00 Каратэ-пацан

22:50 Последний рубеж

00:45 Гладиатор

03:45 6 кадров. Сезон 7. 3-я - 6-я серии



Матч ТВ



03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Франция - Австралия

05:20 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Факел» (Новый Уренгой) - «Локомотив» (Новосибирск)

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:50 Биатлон. Кубок России. Спринт. Мужчины. Прямой эфир

10:15 Вид сверху

10:45 Оазис футбола

11:45 Новости

11:50 Биатлон. Кубок России. Спринт. Женщины. Прямой эфир

13:05 Футбол. Чемпионат мира-2022. Испания - Коста-Рика

15:10 Новости

15:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Обзор

15:45 Все на Матч!

16:25 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Ак Барс» (Казань). Прямой эфир

18:50 Катар-2022. Все на футбол!

19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «ПАРМА-ПАРИ» (Пермский край). Прямой эфир

21:55 Новости

22:00 Все на Матч!

22:40 Футбол. Чемпионат мира-2022. Португалия - Гана

00:45 Один день в Катаре

01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Камерун - Сербия

03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Южная Корея - Гана



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Кибер

22:30 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Красотка на взводе

02:00 Самые шокирующие гипотезы

02:50 Тайны Чапман

04:25 Документальный проект



Звезда



03:55 Батя. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Фронт за линией фронта. 2-я серия

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Специальный репортаж

14:00 Батя. 5-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Батя. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Придумано в окопах. Легендарные изобретения военных инженеров. 4-я серия

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Фронт за линией фронта. 2-я серия

01:15 Опасные тропы

02:15 Взятки гладки

04:00 Военные врачи. Военный врач Валентин Войно-Ясенецкий. Святитель-хирург

04:40 Москва - фронту



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва Бове

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Александр Демьяненко

07:30 Новости культуры

07:35 Короля делает свита: Генрих VIII и его окружение. 3-я серия

08:30 Новости культуры

08:35 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»

08:45 И это все о нем. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Одиссея Александра Вертинского». Фильм 2-й. 1991

12:20 Тихий Дон. 13-я серия

13:10 «Проповедники». К 85-летию со дня рождения Сергея Аверинцева

13:35 Абсолютный слух

14:15 Лебединый рай

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Театр

15:20 Моя любовь - Россия! Кимры - столица сапожного царства

15:45 2 Верник 2. Наталия Вдовина и Александр Шумский

16:35 И это все о нем. 1-я серия

17:50 Разгадка тайной любовной переписки Марии-Антуанетты

18:45 Новости культуры

19:00 Торжественное закрытие XXIII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Прямая трансляция из КЗЧ

21:00 Открытая книга. Дмитрий Лиханов. «Звезда и крест»

21:30 Энигма. Алексей Марков

22:15 Тихий Дон. 13-я серия

23:00 Рэгтайм, или Разорванное время. Свет очей моих. Елена Саксонова

23:30 Новости культуры

23:50 ХX век. «Одиссея Александра Вертинского». Фильм 2-й. 1991

00:55 Разгадка тайной любовной переписки Марии-Антуанетты

01:45 Нерка. Рыба красная

02:45 Первые в мире. Двигатель капитана Костовича

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»

06:10 Пятница News. 222-я серия

06:40 Кондитер. Сезон 5. 1-я серия - «Торт «Чужой« для Сергея Жукова»

08:10 Комиссар Рекс. Сезон 7. 7-я серия

09:10 Комиссар Рекс. Сезон 7. 8-я серия

10:10 Новые Пацанки. Сезон 1. 11-я серия

13:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 1-я серия

15:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 33-я серия

17:00 Четыре свадьбы. Сезон 4. 4-я серия

19:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 12-я серия

21:40 Тревел-баттл. Сезон 1. 2-я серия

22:40 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 4-я серия

01:00 13-й район: Ультиматум

02:30 Пятница News. 224-я серия

03:00 Сверхъестественное. Сезон 15. 1-я серия

03:40 Сверхъестественное. Сезон 15. 2-я серия

04:20 Пятница News. 223-я серия

04:40 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 1-я серия - «Пустыня Вади-Рам»

04:45 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»



МИР



05:00 Развод

07:50 Дела судебные. Новые истории

10:00 Новости

10:10 Дела судебные. Деньги верните

11:00 Дела судебные. Битва за будущее

12:15 Дела судебные. Новые истории

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Назад в будущее

22:40 Гаишники. 14-я - 16-я серии

01:30 Наше кино. История большой любви

02:20 Музыкальная история

03:40 Развод



Время начала передач - московское.



















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