Программа передач, ТВ программа на 9 декабря 2022



Программа передач телеканалов России на пятницу 9 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 09.12.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон« с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 «Голос. Дети» возвращается. 10-й юбилейный сезон

23:20 Аниматор

01:15 Судьба на выбор. 12-я серия - «Сюрприз для мамы»

02:10 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Дуэты. Сезон 2

23:45 Улыбка на ночь

00:50 Я не смогу тебя забыть

04:10 Личное дело. 19-я серия

04:57 Перерыв в вещании



ТВЦ



04:45 Георгий Тараторкин. Человек, который был самим собой

05:25 Мой герой. Элеонора Филина

06:00 Настроение

08:05 Право на безопасность

08:40 Гражданка Катерина

11:30 События

11:50 Гражданка Катерина

12:35 Женский приговор

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Женский приговор

16:55 Право на безопасность

17:35 Петровка, 38

17:50 События

18:10 Высоко над страхом

20:00 След тигра

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Хорошие песни. Песни большой страны

00:25 Русский рок. Виктор Цой

01:05 Приступить к ликвидации

03:15 Фанфан-тюльпан

04:50 Закон и порядок



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Третий лишний

05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Человек с ружьем

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3

09:25 Следствие вели...

10:00 Сегодня

10:35 Следствие вели...

11:00 «Запчасти для человека». Научное расследование Сергея Малозёмова

12:00 ДедСад

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Практикант-3

00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном

02:05 Захар Прилепин. Уроки русского

02:30 Квартирный вопрос

03:20 Защита Красина-2. 5-я серия

03:55 Защита Красина-2. 6-я серия

04:50 Их нравы!



5 канал



05:00 Известия

05:25 Снайперы. Любовь под прицелом. 1-я - 5-я серии

09:00 Известия

09:30 Снайперы. Любовь под прицелом. 5-я - 8-я серии

13:00 Известия

13:30 Один против всех. 11-я - 15-я серии

17:30 Известия

18:00 Один против всех. 15-я серия

18:45 Один против всех. 16-я серия

19:45 След. Семеро тигрят

20:35 След. Монстр по соседству

21:25 След. Молния убивает дважды

22:15 След. Пропавшие

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Анастасия Волочкова. Разбитое сердце примы

00:55 Великолепная пятёрка-5. Фехтовальщица

01:35 Великолепная пятёрка-2. Смерть в морге

02:15 Великолепная пятёрка-5. Инопланетный гость

02:50 Великолепная пятёрка-2. Отель «Фонарики«

03:30 Великолепная пятёрка-5. Чёрный ход

04:10 Великолепная пятёрка-2. Стритрейсеры

04:50 Великолепная пятёрка-5. Заговорённый кинжал



Домашний



04:25 Давай разведёмся!

05:15 По делам несовершеннолетних

08:45 Давай разведёмся!

09:50 Тест на отцовство

12:05 Понять. Простить. «Люби меня». «Любовь по буквам»

13:10 Порча. Злобник

13:40 Знахарка

14:15 Верну любимого. Я всё решу

14:50 Аквамарин. 1-я - 4-я серии

19:00 Близко к сердцу. 1-я и 2-я серии

20:30 Шаг в карьеру

20:35 Близко к сердцу. 2-я - 4-я серии

23:00 Порча. «Гниль». «Ходок»

00:05 Знахарка

00:35 Верну любимого. Я всё решу

01:05 Понять. Простить. «Люби меня». «Любовь по буквам»

01:55 От ненависти до любви. 10-я серия

02:45 Тест на отцовство

04:25 Давай разведёмся!



ТНТ



04:40 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 4. 87-я серия

05:25 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 4. 88-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 64-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 76-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 68-я серия

08:30 Звездная кухня. 13-я серия

09:00 Вызов. 8-я серия

10:00 Девушки с Макаровым. 1-я - 20-я серии

20:00 Однажды в России. Сезон 9. 235-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 763-я серия

22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 762-я серия

23:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 152-я серия

00:00 Волк с Уолл-стрит

03:05 Импровизация. Сезон 3. 52-я серия

03:55 Импровизация. Сезон 3. 53-я серия

04:40 Comedy Баттл. 5-я серия



СТС



04:50 6 кадров. Сезон 7. 6-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 7. 7-я серия

05:30 6 кадров. Сезон 7. 8-я серия

05:40 Ералаш. Сезон 1. 277-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 235-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 236-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 283-я - 290-я серии

07:00 Приключения Вуди и его друзей

07:20 Приключения Вуди и его друзей

07:40 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Гости из прошлого. Сезон 2. 12-я серия

08:25 Гости из прошлого. Сезон 2. 13-я серия

09:00 Маска. Танцы. 9-я серия

10:45 Каратэ-пацан

13:35 Уральские пельмени. #многоженщинипродуктов

14:05 Уральские пельмени. #посемейнымобстоятельствам

15:00 Уральские пельмени. Шубный приговор

16:30 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «З»

18:05 Уральские пельмени. Гидом буду

19:30 Уральские пельмени. Бабье вето

21:00 Дедушка нелегкого поведения

23:00 Я иду искать

00:55 Последний рубеж

02:40 6 кадров. Сезон 5. 4-я серия

03:05 6 кадров. Сезон 7. 11-я серия

03:25 6 кадров. Сезон 7. 12-я серия

03:50 6 кадров. Сезон 7. 17-я серия

04:10 6 кадров. Сезон 7. 18-я серия

04:30 6 кадров. Сезон 7. 22-я серия

04:55 6 кадров. Сезон 7. 27-я серия



Матч ТВ



03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Южная Корея - Гана

05:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Енисей» (Красноярский край) - УНИКС (Казань)

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Япония - Испания

11:15 Оазис футбола

12:10 Новости

12:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Обзор

12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Коста-Рика - Германия

14:50 Новости

14:55 Футбол. Чемпионат мира-2022. Сербия - Швейцария

17:00 Новости

17:05 Катар-2022. Все на футбол!

17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Хорватия - Бразилия. Прямой эфир

20:00 Катар-2022. Все на футбол!

21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Нидерланды - Аргентина. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Один день в Катаре

01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Хорватия - Бразилия

03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Нидерланды - Аргентина



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Похищение

21:40 Коломбиана

23:45 Саботаж

01:45 Азиатский связной

03:10 Невероятно интересные истории



Звезда



05:00 Батя. 5-я и 8-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Фронт в тылу врага

13:00 Новости дня

13:20 Благословите женщину. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Благословите женщину. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:55 Легенды госбезопасности

19:55 Свой среди чужих, чужой среди своих

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

23:55 Фронт в тылу врага

02:45 Опасные тропы

03:45 Близнецы



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва. Сретенский монастырь

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Лидия Смирнова

07:30 Новости культуры

07:35 Разгадка тайной любовной переписки Марии-Антуанетты

08:30 Новости культуры

08:35 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»

08:45 И это все о нем. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Шедевры старого кино. Жди меня

11:55 Открытая книга. Дмитрий Лиханов. «Звезда и крест»

12:25 Тихий Дон. 14-я серия

13:10 Первые в мире. Николай Бенардос. Русский Гефест

13:25 «Сохранить образы святости». К 75-летию Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва

14:05 Нерка. Рыба красная

15:00 Новости культуры

15:05 Письма из провинции. Ловозеро (Мурманская область)

15:35 Энигма. Алексей Марков

16:15 Цвет времени. Караваджо

16:35 И это все о нем. 2-я серия

17:50 Была ли убийцей единственная женщина-император Китая?

18:45 Царская ложа

19:30 Новости культуры

19:45 Смехоностальгия. Взрослые и дети

20:10 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица»

21:15 Линия жизни. Елизавета Лихачева

22:15 Тихий Дон. 14-я серия

23:00 Новости культуры

23:20 2 Верник 2. Валерий Баринов

00:05 Ничего личного

01:45 Искатели. В кого целился «Джон Графтон»?

02:30 «Балерина на корабле». «Лев и Бык»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»

05:30 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»

06:20 Пятница News. 223-я серия

06:40 Кондитер. Сезон 5. 6-я серия - «Торт «Сумоист« для Дмитрия Красилова»

08:10 Комиссар Рекс. Сезон 7. 8-я серия

09:10 Комиссар Рекс. Сезон 7. 9-я серия

10:10 Комиссар Рекс. Сезон 7. 10-я серия

11:10 Новые Пацанки. Сезон 1. 12-я серия

14:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 39-я серия

15:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 27-я серия

17:30 Четыре свадьбы. Сезон 4. 8-я серия

19:30 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 5-я серия

22:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 40-я серия

00:00 Прочь

02:00 Пятница News. 225-я серия

02:20 Сверхъестественное. Сезон 15. 3-я - 5-я серии

04:20 Пятница News. 224-я серия

04:45 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 3-я серия - «Колизей»

04:50 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 4-я серия - «Везувий»



МИР



05:00 Развод

07:35 Дела судебные. Новые истории

10:00 Новости

10:10 В гостях у цифры

10:20 Дела судебные. Деньги верните

11:10 Дела судебные. Битва за будущее

12:10 Дела судебные. Новые истории

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:15 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Новые истории

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:40 Выйти замуж за капитана

21:25 Ты - мне, я - тебе

23:05 Ход конем

00:30 Деловые люди

01:50 Наше кино. История большой любви

02:15 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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