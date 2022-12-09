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Программа передач, ТВ программа на 9 декабря 2022



Программа передач телеканалов России на пятницу 9 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.

Телепрограмма на 09.12.2022

1 канал

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон« с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 «Голос. Дети» возвращается. 10-й юбилейный сезон
23:20 Аниматор
01:15 Судьба на выбор. 12-я серия - «Сюрприз для мамы»
02:10 Информационный канал

Россия 1

05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Дуэты. Сезон 2
23:45 Улыбка на ночь
00:50 Я не смогу тебя забыть
04:10 Личное дело. 19-я серия
04:57 Перерыв в вещании

ТВЦ

04:45 Георгий Тараторкин. Человек, который был самим собой
05:25 Мой герой. Элеонора Филина
06:00 Настроение
08:05 Право на безопасность
08:40 Гражданка Катерина
11:30 События
11:50 Гражданка Катерина
12:35 Женский приговор
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Женский приговор
16:55 Право на безопасность
17:35 Петровка, 38
17:50 События
18:10 Высоко над страхом
20:00 След тигра
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Хорошие песни. Песни большой страны
00:25 Русский рок. Виктор Цой
01:05 Приступить к ликвидации
03:15 Фанфан-тюльпан
04:50 Закон и порядок

НТВ

04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Третий лишний
05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Человек с ружьем
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3
09:25 Следствие вели...
10:00 Сегодня
10:35 Следствие вели...
11:00 «Запчасти для человека». Научное расследование Сергея Малозёмова
12:00 ДедСад
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Практикант-3
00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
02:05 Захар Прилепин. Уроки русского
02:30 Квартирный вопрос
03:20 Защита Красина-2. 5-я серия
03:55 Защита Красина-2. 6-я серия
04:50 Их нравы!

5 канал

05:00 Известия
05:25 Снайперы. Любовь под прицелом. 1-я - 5-я серии
09:00 Известия
09:30 Снайперы. Любовь под прицелом. 5-я - 8-я серии
13:00 Известия
13:30 Один против всех. 11-я - 15-я серии
17:30 Известия
18:00 Один против всех. 15-я серия
18:45 Один против всех. 16-я серия
19:45 След. Семеро тигрят
20:35 След. Монстр по соседству
21:25 След. Молния убивает дважды
22:15 След. Пропавшие
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Анастасия Волочкова. Разбитое сердце примы
00:55 Великолепная пятёрка-5. Фехтовальщица
01:35 Великолепная пятёрка-2. Смерть в морге
02:15 Великолепная пятёрка-5. Инопланетный гость
02:50 Великолепная пятёрка-2. Отель «Фонарики«
03:30 Великолепная пятёрка-5. Чёрный ход
04:10 Великолепная пятёрка-2. Стритрейсеры
04:50 Великолепная пятёрка-5. Заговорённый кинжал

Домашний

04:25 Давай разведёмся!
05:15 По делам несовершеннолетних
08:45 Давай разведёмся!
09:50 Тест на отцовство
12:05 Понять. Простить. «Люби меня». «Любовь по буквам»
13:10 Порча. Злобник
13:40 Знахарка
14:15 Верну любимого. Я всё решу
14:50 Аквамарин. 1-я - 4-я серии
19:00 Близко к сердцу. 1-я и 2-я серии
20:30 Шаг в карьеру
20:35 Близко к сердцу. 2-я - 4-я серии
23:00 Порча. «Гниль». «Ходок»
00:05 Знахарка
00:35 Верну любимого. Я всё решу
01:05 Понять. Простить. «Люби меня». «Любовь по буквам»
01:55 От ненависти до любви. 10-я серия
02:45 Тест на отцовство
04:25 Давай разведёмся!

ТНТ

04:40 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 4. 87-я серия
05:25 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 4. 88-я серия
06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 64-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 76-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 68-я серия
08:30 Звездная кухня. 13-я серия
09:00 Вызов. 8-я серия
10:00 Девушки с Макаровым. 1-я - 20-я серии
20:00 Однажды в России. Сезон 9. 235-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 763-я серия
22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 762-я серия
23:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 152-я серия
00:00 Волк с Уолл-стрит
03:05 Импровизация. Сезон 3. 52-я серия
03:55 Импровизация. Сезон 3. 53-я серия
04:40 Comedy Баттл. 5-я серия

СТС

04:50 6 кадров. Сезон 7. 6-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 7. 7-я серия
05:30 6 кадров. Сезон 7. 8-я серия
05:40 Ералаш. Сезон 1. 277-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 235-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 236-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 283-я - 290-я серии
07:00 Приключения Вуди и его друзей
07:20 Приключения Вуди и его друзей
07:40 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Гости из прошлого. Сезон 2. 12-я серия
08:25 Гости из прошлого. Сезон 2. 13-я серия
09:00 Маска. Танцы. 9-я серия
10:45 Каратэ-пацан
13:35 Уральские пельмени. #многоженщинипродуктов
14:05 Уральские пельмени. #посемейнымобстоятельствам
15:00 Уральские пельмени. Шубный приговор
16:30 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «З»
18:05 Уральские пельмени. Гидом буду
19:30 Уральские пельмени. Бабье вето
21:00 Дедушка нелегкого поведения
23:00 Я иду искать
00:55 Последний рубеж
02:40 6 кадров. Сезон 5. 4-я серия
03:05 6 кадров. Сезон 7. 11-я серия
03:25 6 кадров. Сезон 7. 12-я серия
03:50 6 кадров. Сезон 7. 17-я серия
04:10 6 кадров. Сезон 7. 18-я серия
04:30 6 кадров. Сезон 7. 22-я серия
04:55 6 кадров. Сезон 7. 27-я серия

Матч ТВ

03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Южная Корея - Гана
05:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Енисей» (Красноярский край) - УНИКС (Казань)
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Япония - Испания
11:15 Оазис футбола
12:10 Новости
12:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Обзор
12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Коста-Рика - Германия
14:50 Новости
14:55 Футбол. Чемпионат мира-2022. Сербия - Швейцария
17:00 Новости
17:05 Катар-2022. Все на футбол!
17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Хорватия - Бразилия. Прямой эфир
20:00 Катар-2022. Все на футбол!
21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Нидерланды - Аргентина. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Один день в Катаре
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Хорватия - Бразилия
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Нидерланды - Аргентина

РЕН ТВ

05:00 Документальный проект
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Похищение
21:40 Коломбиана
23:45 Саботаж
01:45 Азиатский связной
03:10 Невероятно интересные истории

Звезда

05:00 Батя. 5-я и 8-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Фронт в тылу врага
13:00 Новости дня
13:20 Благословите женщину. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Благословите женщину. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:55 Легенды госбезопасности
19:55 Свой среди чужих, чужой среди своих
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
23:55 Фронт в тылу врага
02:45 Опасные тропы
03:45 Близнецы

Культура

03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва. Сретенский монастырь
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Лидия Смирнова
07:30 Новости культуры
07:35 Разгадка тайной любовной переписки Марии-Антуанетты
08:30 Новости культуры
08:35 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»
08:45 И это все о нем. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Шедевры старого кино. Жди меня
11:55 Открытая книга. Дмитрий Лиханов. «Звезда и крест»
12:25 Тихий Дон. 14-я серия
13:10 Первые в мире. Николай Бенардос. Русский Гефест
13:25 «Сохранить образы святости». К 75-летию Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва
14:05 Нерка. Рыба красная
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. Ловозеро (Мурманская область)
15:35 Энигма. Алексей Марков
16:15 Цвет времени. Караваджо
16:35 И это все о нем. 2-я серия
17:50 Была ли убийцей единственная женщина-император Китая?
18:45 Царская ложа
19:30 Новости культуры
19:45 Смехоностальгия. Взрослые и дети
20:10 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица»
21:15 Линия жизни. Елизавета Лихачева
22:15 Тихий Дон. 14-я серия
23:00 Новости культуры
23:20 2 Верник 2. Валерий Баринов
00:05 Ничего личного
01:45 Искатели. В кого целился «Джон Графтон»?
02:30 «Балерина на корабле». «Лев и Бык»
03:00 Перерыв в вещании

Пятница

05:00 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»
05:30 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»
06:20 Пятница News. 223-я серия
06:40 Кондитер. Сезон 5. 6-я серия - «Торт «Сумоист« для Дмитрия Красилова»
08:10 Комиссар Рекс. Сезон 7. 8-я серия
09:10 Комиссар Рекс. Сезон 7. 9-я серия
10:10 Комиссар Рекс. Сезон 7. 10-я серия
11:10 Новые Пацанки. Сезон 1. 12-я серия
14:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 39-я серия
15:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 27-я серия
17:30 Четыре свадьбы. Сезон 4. 8-я серия
19:30 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 5-я серия
22:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 40-я серия
00:00 Прочь
02:00 Пятница News. 225-я серия
02:20 Сверхъестественное. Сезон 15. 3-я - 5-я серии
04:20 Пятница News. 224-я серия
04:45 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 3-я серия - «Колизей»
04:50 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 4-я серия - «Везувий»

МИР

05:00 Развод
07:35 Дела судебные. Новые истории
10:00 Новости
10:10 В гостях у цифры
10:20 Дела судебные. Деньги верните
11:10 Дела судебные. Битва за будущее
12:10 Дела судебные. Новые истории
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:15 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Новые истории
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:40 Выйти замуж за капитана
21:25 Ты - мне, я - тебе
23:05 Ход конем
00:30 Деловые люди
01:50 Наше кино. История большой любви
02:15 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

Время начала передач - московское.









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