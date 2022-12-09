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1 канал 9 декабря. Во сколько шоу Голос Дети?



Телепрограмма 1 канала на 9 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач 1 канал 09.12.2022

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон« с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 «Голос. Дети» возвращается. 10-й юбилейный сезон
23:20 Аниматор
01:15 Судьба на выбор. 12-я серия - «Сюрприз для мамы»
02:10 Информационный канал

В программе возможны изменения.









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