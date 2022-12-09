Россия 1 9 декабря. Во сколько шоу Дуэты?

Телепрограмма Россия 1 на 9 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Россия 1 на 09.12.2022



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Дуэты. Сезон 2

23:45 Улыбка на ночь

00:50 Я не смогу тебя забыть

04:10 Личное дело. 19-я серия

04:57 Перерыв в вещании



В программе возможны изменения.