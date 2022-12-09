НТВ 9 декабря. Во сколько шоу Жди меня?

Телепрограмма НТВ на 9 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач НТВ 09.12.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Третий лишний
05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Человек с ружьем
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3
09:25 Следствие вели...
10:00 Сегодня
10:35 Следствие вели...
11:00 «Запчасти для человека». Научное расследование Сергея Малозёмова
12:00 ДедСад
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Практикант-3
00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
02:05 Захар Прилепин. Уроки русского
02:30 Квартирный вопрос
03:20 Защита Красина-2. 5-я серия
03:55 Защита Красина-2. 6-я серия
04:50 Их нравы!
В программе возможны изменения.