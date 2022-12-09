НТВ 9 декабря. Во сколько шоу Жди меня?

Телепрограмма НТВ на 9 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач НТВ 09.12.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Третий лишний

05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Человек с ружьем

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3

09:25 Следствие вели...

10:00 Сегодня

10:35 Следствие вели...

11:00 «Запчасти для человека». Научное расследование Сергея Малозёмова

12:00 ДедСад

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Практикант-3

00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном

02:05 Захар Прилепин. Уроки русского

02:30 Квартирный вопрос

03:20 Защита Красина-2. 5-я серия

03:55 Защита Красина-2. 6-я серия

04:50 Их нравы!



В программе возможны изменения.