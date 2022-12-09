Домашний 9 декабря. Во сколько сериал Близко к сердцу?

Телепрограмма канала Домашний на 9 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Домашний 09.12.2022
04:25 Давай разведёмся!
05:15 По делам несовершеннолетних
08:45 Давай разведёмся!
09:50 Тест на отцовство
12:05 Понять. Простить. «Люби меня». «Любовь по буквам»
13:10 Порча. Злобник
13:40 Знахарка
14:15 Верну любимого. Я всё решу
14:50 Аквамарин. 1-я - 4-я серии
19:00 Близко к сердцу. 1-я и 2-я серии
20:30 Шаг в карьеру
20:35 Близко к сердцу. 2-я - 4-я серии
23:00 Порча. «Гниль». «Ходок»
00:05 Знахарка
00:35 Верну любимого. Я всё решу
01:05 Понять. Простить. «Люби меня». «Любовь по буквам»
01:55 От ненависти до любви. 10-я серия
02:45 Тест на отцовство
04:25 Давай разведёмся!
В программе возможны изменения.