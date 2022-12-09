Домашний 9 декабря. Во сколько сериал Близко к сердцу?

Телепрограмма канала Домашний на 9 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Домашний 09.12.2022



04:25 Давай разведёмся!

05:15 По делам несовершеннолетних

08:45 Давай разведёмся!

09:50 Тест на отцовство

12:05 Понять. Простить. «Люби меня». «Любовь по буквам»

13:10 Порча. Злобник

13:40 Знахарка

14:15 Верну любимого. Я всё решу

14:50 Аквамарин. 1-я - 4-я серии

19:00 Близко к сердцу. 1-я и 2-я серии

20:30 Шаг в карьеру

20:35 Близко к сердцу. 2-я - 4-я серии

23:00 Порча. «Гниль». «Ходок»

00:05 Знахарка

00:35 Верну любимого. Я всё решу

01:05 Понять. Простить. «Люби меня». «Любовь по буквам»

01:55 От ненависти до любви. 10-я серия

02:45 Тест на отцовство

04:25 Давай разведёмся!



В программе возможны изменения.