ТНТ 9 декабря. Во сколько сериал Девушки с Макаровым?

Телепрограмма ТНТ на 9 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТНТ 09.12.2022



04:40 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 4. 87-я серия

05:25 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 4. 88-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 64-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 76-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 68-я серия

08:30 Звездная кухня. 13-я серия

09:00 Вызов. 8-я серия

10:00 Девушки с Макаровым. 1-я - 20-я серии

20:00 Однажды в России. Сезон 9. 235-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 763-я серия

22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 762-я серия

23:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 152-я серия

00:00 Волк с Уолл-стрит

03:05 Импровизация. Сезон 3. 52-я серия

03:55 Импровизация. Сезон 3. 53-я серия

04:40 Comedy Баттл. 5-я серия



В программе возможны изменения.