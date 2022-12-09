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ТНТ 9 декабря. Во сколько сериал Девушки с Макаровым?



Телепрограмма ТНТ на 9 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач ТНТ 09.12.2022

04:40 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 4. 87-я серия
05:25 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 4. 88-я серия
06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 64-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 76-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 68-я серия
08:30 Звездная кухня. 13-я серия
09:00 Вызов. 8-я серия
10:00 Девушки с Макаровым. 1-я - 20-я серии
20:00 Однажды в России. Сезон 9. 235-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 763-я серия
22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 762-я серия
23:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 152-я серия
00:00 Волк с Уолл-стрит
03:05 Импровизация. Сезон 3. 52-я серия
03:55 Импровизация. Сезон 3. 53-я серия
04:40 Comedy Баттл. 5-я серия

В программе возможны изменения.









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