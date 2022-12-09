СТС 9 декабря. Во сколько сегодня Уральские пельмени?

Телепрограмма СТС на 9 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач СТС 09.12.2022



04:50 6 кадров. Сезон 7. 6-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 7. 7-я серия

05:30 6 кадров. Сезон 7. 8-я серия

05:40 Ералаш. Сезон 1. 277-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 235-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 236-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 283-я - 290-я серии

07:00 Приключения Вуди и его друзей

07:20 Приключения Вуди и его друзей

07:40 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Гости из прошлого. Сезон 2. 12-я серия

08:25 Гости из прошлого. Сезон 2. 13-я серия

09:00 Маска. Танцы. 9-я серия

10:45 Каратэ-пацан

13:35 Уральские пельмени. #многоженщинипродуктов

14:05 Уральские пельмени. #посемейнымобстоятельствам

15:00 Уральские пельмени. Шубный приговор

16:30 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «З»

18:05 Уральские пельмени. Гидом буду

19:30 Уральские пельмени. Бабье вето

21:00 Дедушка нелегкого поведения

23:00 Я иду искать

00:55 Последний рубеж

02:40 6 кадров. Сезон 5. 4-я серия

03:05 6 кадров. Сезон 7. 11-я серия

03:25 6 кадров. Сезон 7. 12-я серия

03:50 6 кадров. Сезон 7. 17-я серия

04:10 6 кадров. Сезон 7. 18-я серия

04:30 6 кадров. Сезон 7. 22-я серия

04:55 6 кадров. Сезон 7. 27-я серия



В программе возможны изменения.