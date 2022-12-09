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СТС 9 декабря. Во сколько сегодня Уральские пельмени?



Телепрограмма СТС на 9 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач СТС 09.12.2022

04:50 6 кадров. Сезон 7. 6-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 7. 7-я серия
05:30 6 кадров. Сезон 7. 8-я серия
05:40 Ералаш. Сезон 1. 277-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 235-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 236-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 283-я - 290-я серии
07:00 Приключения Вуди и его друзей
07:20 Приключения Вуди и его друзей
07:40 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Гости из прошлого. Сезон 2. 12-я серия
08:25 Гости из прошлого. Сезон 2. 13-я серия
09:00 Маска. Танцы. 9-я серия
10:45 Каратэ-пацан
13:35 Уральские пельмени. #многоженщинипродуктов
14:05 Уральские пельмени. #посемейнымобстоятельствам
15:00 Уральские пельмени. Шубный приговор
16:30 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «З»
18:05 Уральские пельмени. Гидом буду
19:30 Уральские пельмени. Бабье вето
21:00 Дедушка нелегкого поведения
23:00 Я иду искать
00:55 Последний рубеж
02:40 6 кадров. Сезон 5. 4-я серия
03:05 6 кадров. Сезон 7. 11-я серия
03:25 6 кадров. Сезон 7. 12-я серия
03:50 6 кадров. Сезон 7. 17-я серия
04:10 6 кадров. Сезон 7. 18-я серия
04:30 6 кадров. Сезон 7. 22-я серия
04:55 6 кадров. Сезон 7. 27-я серия

В программе возможны изменения.









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