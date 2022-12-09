Программа Матч ТВ 9 декабря. Во сколько Хорватия - Бразилия, Нидерланды - Аргентина

Телепрограмма Матч ТВ на 9 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Матч ТВ 09.12.2022



03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Южная Корея - Гана

05:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Енисей» (Красноярский край) - УНИКС (Казань)

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Япония - Испания

11:15 Оазис футбола

12:10 Новости

12:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Обзор

12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Коста-Рика - Германия

14:50 Новости

14:55 Футбол. Чемпионат мира-2022. Сербия - Швейцария

17:00 Новости

17:05 Катар-2022. Все на футбол!

17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Хорватия - Бразилия. Прямой эфир

20:00 Катар-2022. Все на футбол!

21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Нидерланды - Аргентина. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Один день в Катаре

01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Хорватия - Бразилия

03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Нидерланды - Аргентина



В программе возможны изменения.