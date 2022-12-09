Программа Матч ТВ 9 декабря. Во сколько Хорватия - Бразилия, Нидерланды - Аргентина

Телепрограмма Матч ТВ на 9 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Матч ТВ 09.12.2022
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Южная Корея - Гана
05:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Енисей» (Красноярский край) - УНИКС (Казань)
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Япония - Испания
11:15 Оазис футбола
12:10 Новости
12:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Обзор
12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Коста-Рика - Германия
14:50 Новости
14:55 Футбол. Чемпионат мира-2022. Сербия - Швейцария
17:00 Новости
17:05 Катар-2022. Все на футбол!
17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Хорватия - Бразилия. Прямой эфир
20:00 Катар-2022. Все на футбол!
21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Нидерланды - Аргентина. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Один день в Катаре
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Хорватия - Бразилия
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Нидерланды - Аргентина
В программе возможны изменения.