Программа передач, ТВ программа на 10 декабря 2022

Программа передач телеканалов России на субботу 10 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 10.12.2022
1 канал
05:00 Россия от края до края
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «ПроУют»
11:10 «Поехали!»
12:00 Новости
12:15 «Бог войны. История русской артиллерии»
13:45 «Все, что успел». К 65-летию со дня рождения Михаила Евдокимова
14:25 Бег
18:00 Вечерние новости
18:20 «Снова вместе. Ледниковый период»
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером
23:40 «Нотр-Дам»
01:25 Великие династии. Пушкины
02:20 Моя родословная
03:00 Россия от края до края
03:35 Бег
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Воронежская область. Сыр «Российский»
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Доктор Мясников
12:35 Склифосовский. Сезон 7. 5-я - 8-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Душевные песни из любимых кинофильмов по вашим просьбам
20:00 Вести
21:00 Лекари душ
01:05 Вопреки всему
04:20 Когда цветет сирень
ТВЦ
04:50 Закон и порядок
05:25 Высоко над страхом
07:00 Православная энциклопедия. Не устарели ли заповеди? Путешествие в Киржач. История присоединения Крыма к
Российской империи. Продолжение беседы
07:25 «За шуткой в карман». Юмористический концерт
08:35 Правда
10:15 Над Тиссой
11:30 События
11:45 Над Тиссой
12:10 Однажды двадцать лет спустя
13:45 Заговор небес
14:30 События
14:45 Заговор небес
17:30 Смерть не танцует одна
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Политический мордобой
00:10 90-е. Компромат
00:50 Специальный репортаж. Чувство тыла
01:20 Хватит слухов! 68-я серия
01:45 Удар властью. Павел Грачев
02:25 Удар властью. Егор Гайдар
03:10 Дикие деньги. Герман Стерлигов
03:50 10 самых... Звёздные тяжбы
04:15 Петровка, 38
04:25 След тигра
НТВ
05:00 Спето в СССР
05:45 Инспектор Купер 2. «Последний заказ», 1-я и 2-я серии
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Секрет на миллион. Бари Алибасов
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Ты не поверишь!
21:25 Пять минут тишины. Симбирские морозы. Болото
22:25 Пять минут тишины. Симбирские морозы. Летчики
23:35 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:20 Квартирник НТВ у Маргулиса. Арт-проект Инны Желанной «Вилы»
01:45 Дачный ответ
02:35 Защита Красина-2. 7-я серия
03:15 Защита Красина-2. 8-я серия
04:00 Агентство скрытых камер. Пожар
04:30 Агентство скрытых камер. Бедный художник
5 канал
05:00 Великолепная пятёрка-5. Заговорённый кинжал
05:25 Великолепная пятёрка-2. Молот судьбы
06:10 Акватория. Все или ничего
06:50 Акватория. Порт
07:25 Акватория. Кукушонок
08:15 Акватория. Подводная охота на человека
09:00 Светская хроника
10:10 Они потрясли мир. Валентина Легкоступова. Лебединая песня
10:55 Провинциал. Случай на охоте
12:05 Провинциал. Я убил свою жену
13:10 Провинциал. Роковой шедевр
14:10 Провинциал. Жесткая подстава
15:15 Провинциал. Летающий покойник
16:20 Провинциал. Неудачное ограбление
17:20 Провинциал. Пиррова победа
18:25 Провинциал. Рыбный день
19:30 След. Последний подвиг
20:25 След. Школота
21:15 След. Челюсти
22:05 След. Дело - табак
23:05 След. Призрак красного колодца
00:00 Известия. Главное
01:05 Последний мент. 35-я - 39-я серии
Домашний
04:25 Давай разведёмся!
05:15 По делам несовершеннолетних
06:30 6 кадров
06:50 Чужая жизнь. 1-я - 4-я серии
10:30 Шаг в карьеру
10:35 Чужая жизнь. 4-я серия
11:00 Три сестры. 1-я - 8-я серии
19:00 Ветреный. 69-я - 72-я серии
22:30 Три истории любви. 1-я - 4-я серии
02:10 Три сестры. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:40 Comedy Баттл. 5-я серия
05:30 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 4. 89-я серия
06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 61-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 78-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 80-я серия
09:00 Модные игры. Сезон 2. 17-я серия
09:30 Звездная кухня. 14-я серия
10:00 Однажды в России. Сезон 8. 210-я серия
11:00 Однажды в России. Сезон 8. 212-я серия
12:00 Однажды в России. Сезон 9. 218-я серия
13:00 Однажды в России. Сезон 9. 219-я серия
14:00 Вызов. 9-я серия
14:50 Экстрасенсы ведут расследование. 83-я серия
16:10 Экстрасенсы ведут расследование. 86-я серия
17:50 Новая битва экстрасенсов. 13-я серия
19:30 Новая битва экстрасенсов. 14-я серия
21:00 Новые танцы. Сезон 2. 39-я серия
23:00 Женский Стендап. Сезон 4. 53-я серия
00:05 Битва экстрасенсов. 256-я серия
01:40 Битва экстрасенсов. 257-я серия
02:50 Импровизация. Сезон 3. 54-я серия
03:40 Импровизация. Сезон 3. 55-я серия
04:25 Comedy Баттл. 6-я серия
СТС
04:55 6 кадров. Сезон 7. 27-я серия
05:15 6 кадров. Сезон 7. 31-я серия
05:40 Ералаш. Сезон 1. 278-я серия
05:45 Ералаш. Сезон 1. 238-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 239-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 240-я серия
06:05 Фиксики
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота. Картинная галерея
06:50 Три кота. Урожай
06:55 Три кота. День рождения мамы
07:00 Три кота. Будь здоров
07:05 Три кота
07:10 Три кота. День черного кота
07:15 Три кота. В поисках кита
07:20 Три кота. Шахматы
07:25 Три кота. Железная дорога
07:30 Отель у овечек. Спортивные хлопоты
07:40 Отель у овечек. Сонный мишка
07:45 Отель у овечек. Репетиция
07:50 Отель у овечек. Первые гости
07:55 Отель у овечек. Волк среди овец
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Экстремальный отпуск
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Опасный пассажир
08:25 Уральские пельмени. Гидом буду
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 17-я серия
09:30 ПроСТО кухня
10:00 Уральские пельмени. Шубный приговор
10:05 Дамбо
12:25 Перси Джексон и похититель молний
14:55 Перси Джексон и море чудовищ
17:00 Веном
19:00 История игрушек-4
21:00 Соник в кино
22:55 Дедушка нелегкого поведения
00:45 Достать ножи
03:05 6 кадров. Сезон 7. 33-я серия
03:30 6 кадров. Сезон 7. 35-я серия
03:50 6 кадров. Сезон 7. 36-я серия
04:10 6 кадров. Сезон 7. 34-я серия
04:35 6 кадров. Сезон 7. 29-я серия
04:55 6 кадров. Сезон 7. 30-я серия
Матч ТВ
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Нидерланды - Аргентина
05:20 Дзюдо. Кубок России
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:50 Биатлон. Кубок России. Гонка преследования. Мужчины. Прямой эфир
09:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Хорватия - Бразилия
11:50 Биатлон. Кубок России. Гонка преследования. Женщины. Прямой эфир
12:40 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Нидерланды - Аргентина
14:45 Новости
14:50 Все на Матч!
15:25 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - ЦСКА. Прямой эфир
17:00 Новости
17:05 Катар-2022. Все на футбол!
17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Марокко - Португалия. Прямой эфир
20:00 Катар-2022. Все на футбол!
21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Англия - Франция. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Один день в Катаре
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Марокко - Португалия
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Англия - Франция
РЕН ТВ
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Украина: адские машины
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Демилитаризация Украины: 7 главных целей
18:00 Хороший, плохой, коп
20:00 Падение ангела
22:20 Падение Олимпа
00:35 Падение Лондона
02:20 Тачка на миллион
04:00 Тайны Чапман
Звезда
03:45 Близнецы
05:05 Военные врачи. Военный врач Александр Сахаров. Вера длиною в жизнь
05:40 Доживем до понедельника
07:30 «10 декабря - День образования ФГАУ «Патриот»
08:00 Новости дня
08:20 Волшебная лампа Аладдина
10:00 Неподдающиеся
11:45 Легенды музыки. Маргарита Суханкина
12:10 Легенды телевидения. Олег Марусев
13:00 Новости дня
13:15 Время героев
13:35 Главный день. США против Рудольфа Абеля
14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным»
15:10 Не факт
15:35 Война миров
16:25 Случай в квадрате 36-80
18:00 Новости дня
18:30 Высота 89
21:00 Легендарные матчи
00:00 Свой среди чужих, чужой среди своих
01:35 Неподдающиеся
02:55 Право на выстрел
04:15 Сделано в СССР
04:25 Волшебная лампа Аладдина
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Сергей Аверинцев «Благовещение»
07:05 Приключения капитана Врунгеля
07:55 Вот такая история
09:35 Обыкновенный концерт
10:00 Семейное счастье
11:30 Эрмитаж. Михаил Пиотровский. Мой Египет
11:55 Черные дыры. Белые пятна
12:40 Эффект бабочки. Энциклопедия. «Не бойся знать»
13:05 Дикая природа Уругвая
14:05 Рассказы из русской истории
15:10 Отсекая лишнее. Сергей Конёнков. Разрывающий узы
15:55 Искатели. Сибирский поход Александра Македонского
16:40 На войне как на войне
18:10 Репортажи из будущего. Битва за воду
18:50 Без антракта. Елена Щербакова
19:50 Одинокая женщина желает познакомиться
21:15 Эстрада, которую нельзя забыть. Фильм 8-й
22:00 Агора
23:00 Три цвета: Белый
00:35 Дикая природа Уругвая
01:30 Искатели. Сибирский поход Александра Македонского
02:20 Мультфильмы. «Контакт». «Охота». «Парадоксы в стиле рок». «Это совсем не про это»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
04:50 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 4-я серия - «Везувий»
05:20 Три мушкетера
06:40 Сэм: Песочный эльф
08:40 Черный список. Сезон 3. 7-я серия - «Уход за животными»
09:30 Черный список. Сезон 3. 12-я серия - «Фуд-блогеры»
10:00 Пробный переезд. Сезон 1. 8-я серия
11:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 6-я серия
12:10 Тревел-баттл. Сезон 1. 2-я серия
13:10 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 5-я серия
15:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 39-я серия
17:40 Четыре свадьбы. Сезон 4. 2-я серия
19:40 Четыре свадьбы. Сезон 4. 4-я серия
21:40 Четыре свадьбы. Сезон 4. 5-я серия
23:40 Заклятие
01:40 Присяжная
03:20 Пятница News. 224-я серия
03:50 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»
04:30 Пятница News. 223-я серия
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:50 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
06:45 Деловые люди
08:10 Наше кино. История большой любви. К юбилею В. Наумова
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:05 Слабое звено
10:00 Погода в мире
10:10 Выйти замуж за капитана
11:45 Сын отца народов. 1-я - 5-я серии
16:00 Новости
16:15 Сын отца народов. 5-я - 7-я серии
18:30 Новости
18:45 Сын отца народов. 7-я - 12-я серии
00:20 Исчезнувшая империя
02:05 Любимые актеры 2.0
02:30 Подкидыш
03:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.