Программа передач, ТВ программа на 10 декабря 2022



Программа передач телеканалов России на субботу 10 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 10.12.2022



1 канал



05:00 Россия от края до края

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «ПроУют»

11:10 «Поехали!»

12:00 Новости

12:15 «Бог войны. История русской артиллерии»

13:45 «Все, что успел». К 65-летию со дня рождения Михаила Евдокимова

14:25 Бег

18:00 Вечерние новости

18:20 «Снова вместе. Ледниковый период»

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером

23:40 «Нотр-Дам»

01:25 Великие династии. Пушкины

02:20 Моя родословная

03:00 Россия от края до края

03:35 Бег



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Воронежская область. Сыр «Российский»

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Доктор Мясников

12:35 Склифосовский. Сезон 7. 5-я - 8-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Душевные песни из любимых кинофильмов по вашим просьбам

20:00 Вести

21:00 Лекари душ

01:05 Вопреки всему

04:20 Когда цветет сирень



ТВЦ



04:50 Закон и порядок

05:25 Высоко над страхом

07:00 Православная энциклопедия. Не устарели ли заповеди? Путешествие в Киржач. История присоединения Крыма к

Российской империи. Продолжение беседы

07:25 «За шуткой в карман». Юмористический концерт

08:35 Правда

10:15 Над Тиссой

11:30 События

11:45 Над Тиссой

12:10 Однажды двадцать лет спустя

13:45 Заговор небес

14:30 События

14:45 Заговор небес

17:30 Смерть не танцует одна

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 Политический мордобой

00:10 90-е. Компромат

00:50 Специальный репортаж. Чувство тыла

01:20 Хватит слухов! 68-я серия

01:45 Удар властью. Павел Грачев

02:25 Удар властью. Егор Гайдар

03:10 Дикие деньги. Герман Стерлигов

03:50 10 самых... Звёздные тяжбы

04:15 Петровка, 38

04:25 След тигра



НТВ



05:00 Спето в СССР

05:45 Инспектор Купер 2. «Последний заказ», 1-я и 2-я серии

07:25 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Секрет на миллион. Бари Алибасов

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Ты не поверишь!

21:25 Пять минут тишины. Симбирские морозы. Болото

22:25 Пять минут тишины. Симбирские морозы. Летчики

23:35 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:20 Квартирник НТВ у Маргулиса. Арт-проект Инны Желанной «Вилы»

01:45 Дачный ответ

02:35 Защита Красина-2. 7-я серия

03:15 Защита Красина-2. 8-я серия

04:00 Агентство скрытых камер. Пожар

04:30 Агентство скрытых камер. Бедный художник



5 канал



05:00 Великолепная пятёрка-5. Заговорённый кинжал

05:25 Великолепная пятёрка-2. Молот судьбы

06:10 Акватория. Все или ничего

06:50 Акватория. Порт

07:25 Акватория. Кукушонок

08:15 Акватория. Подводная охота на человека

09:00 Светская хроника

10:10 Они потрясли мир. Валентина Легкоступова. Лебединая песня

10:55 Провинциал. Случай на охоте

12:05 Провинциал. Я убил свою жену

13:10 Провинциал. Роковой шедевр

14:10 Провинциал. Жесткая подстава

15:15 Провинциал. Летающий покойник

16:20 Провинциал. Неудачное ограбление

17:20 Провинциал. Пиррова победа

18:25 Провинциал. Рыбный день

19:30 След. Последний подвиг

20:25 След. Школота

21:15 След. Челюсти

22:05 След. Дело - табак

23:05 След. Призрак красного колодца

00:00 Известия. Главное

01:05 Последний мент. 35-я - 39-я серии



Домашний



04:25 Давай разведёмся!

05:15 По делам несовершеннолетних

06:30 6 кадров

06:50 Чужая жизнь. 1-я - 4-я серии

10:30 Шаг в карьеру

10:35 Чужая жизнь. 4-я серия

11:00 Три сестры. 1-я - 8-я серии

19:00 Ветреный. 69-я - 72-я серии

22:30 Три истории любви. 1-я - 4-я серии

02:10 Три сестры. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:40 Comedy Баттл. 5-я серия

05:30 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 4. 89-я серия

06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 61-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 78-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 80-я серия

09:00 Модные игры. Сезон 2. 17-я серия

09:30 Звездная кухня. 14-я серия

10:00 Однажды в России. Сезон 8. 210-я серия

11:00 Однажды в России. Сезон 8. 212-я серия

12:00 Однажды в России. Сезон 9. 218-я серия

13:00 Однажды в России. Сезон 9. 219-я серия

14:00 Вызов. 9-я серия

14:50 Экстрасенсы ведут расследование. 83-я серия

16:10 Экстрасенсы ведут расследование. 86-я серия

17:50 Новая битва экстрасенсов. 13-я серия

19:30 Новая битва экстрасенсов. 14-я серия

21:00 Новые танцы. Сезон 2. 39-я серия

23:00 Женский Стендап. Сезон 4. 53-я серия

00:05 Битва экстрасенсов. 256-я серия

01:40 Битва экстрасенсов. 257-я серия

02:50 Импровизация. Сезон 3. 54-я серия

03:40 Импровизация. Сезон 3. 55-я серия

04:25 Comedy Баттл. 6-я серия



СТС



04:55 6 кадров. Сезон 7. 27-я серия

05:15 6 кадров. Сезон 7. 31-я серия

05:40 Ералаш. Сезон 1. 278-я серия

05:45 Ералаш. Сезон 1. 238-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 239-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 240-я серия

06:05 Фиксики

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота. Картинная галерея

06:50 Три кота. Урожай

06:55 Три кота. День рождения мамы

07:00 Три кота. Будь здоров

07:05 Три кота

07:10 Три кота. День черного кота

07:15 Три кота. В поисках кита

07:20 Три кота. Шахматы

07:25 Три кота. Железная дорога

07:30 Отель у овечек. Спортивные хлопоты

07:40 Отель у овечек. Сонный мишка

07:45 Отель у овечек. Репетиция

07:50 Отель у овечек. Первые гости

07:55 Отель у овечек. Волк среди овец

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Экстремальный отпуск

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Опасный пассажир

08:25 Уральские пельмени. Гидом буду

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 17-я серия

09:30 ПроСТО кухня

10:00 Уральские пельмени. Шубный приговор

10:05 Дамбо

12:25 Перси Джексон и похититель молний

14:55 Перси Джексон и море чудовищ

17:00 Веном

19:00 История игрушек-4

21:00 Соник в кино

22:55 Дедушка нелегкого поведения

00:45 Достать ножи

03:05 6 кадров. Сезон 7. 33-я серия

03:30 6 кадров. Сезон 7. 35-я серия

03:50 6 кадров. Сезон 7. 36-я серия

04:10 6 кадров. Сезон 7. 34-я серия

04:35 6 кадров. Сезон 7. 29-я серия

04:55 6 кадров. Сезон 7. 30-я серия



Матч ТВ



03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Нидерланды - Аргентина

05:20 Дзюдо. Кубок России

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:50 Биатлон. Кубок России. Гонка преследования. Мужчины. Прямой эфир

09:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Хорватия - Бразилия

11:50 Биатлон. Кубок России. Гонка преследования. Женщины. Прямой эфир

12:40 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Нидерланды - Аргентина

14:45 Новости

14:50 Все на Матч!

15:25 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - ЦСКА. Прямой эфир

17:00 Новости

17:05 Катар-2022. Все на футбол!

17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Марокко - Португалия. Прямой эфир

20:00 Катар-2022. Все на футбол!

21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Англия - Франция. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Один день в Катаре

01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Марокко - Португалия

03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Англия - Франция



РЕН ТВ



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Украина: адские машины

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Демилитаризация Украины: 7 главных целей

18:00 Хороший, плохой, коп

20:00 Падение ангела

22:20 Падение Олимпа

00:35 Падение Лондона

02:20 Тачка на миллион

04:00 Тайны Чапман



Звезда



03:45 Близнецы

05:05 Военные врачи. Военный врач Александр Сахаров. Вера длиною в жизнь

05:40 Доживем до понедельника

07:30 «10 декабря - День образования ФГАУ «Патриот»

08:00 Новости дня

08:20 Волшебная лампа Аладдина

10:00 Неподдающиеся

11:45 Легенды музыки. Маргарита Суханкина

12:10 Легенды телевидения. Олег Марусев

13:00 Новости дня

13:15 Время героев

13:35 Главный день. США против Рудольфа Абеля

14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным»

15:10 Не факт

15:35 Война миров

16:25 Случай в квадрате 36-80

18:00 Новости дня

18:30 Высота 89

21:00 Легендарные матчи

00:00 Свой среди чужих, чужой среди своих

01:35 Неподдающиеся

02:55 Право на выстрел

04:15 Сделано в СССР

04:25 Волшебная лампа Аладдина



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Сергей Аверинцев «Благовещение»

07:05 Приключения капитана Врунгеля

07:55 Вот такая история

09:35 Обыкновенный концерт

10:00 Семейное счастье

11:30 Эрмитаж. Михаил Пиотровский. Мой Египет

11:55 Черные дыры. Белые пятна

12:40 Эффект бабочки. Энциклопедия. «Не бойся знать»

13:05 Дикая природа Уругвая

14:05 Рассказы из русской истории

15:10 Отсекая лишнее. Сергей Конёнков. Разрывающий узы

15:55 Искатели. Сибирский поход Александра Македонского

16:40 На войне как на войне

18:10 Репортажи из будущего. Битва за воду

18:50 Без антракта. Елена Щербакова

19:50 Одинокая женщина желает познакомиться

21:15 Эстрада, которую нельзя забыть. Фильм 8-й

22:00 Агора

23:00 Три цвета: Белый

00:35 Дикая природа Уругвая

01:30 Искатели. Сибирский поход Александра Македонского

02:20 Мультфильмы. «Контакт». «Охота». «Парадоксы в стиле рок». «Это совсем не про это»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



04:50 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 4-я серия - «Везувий»

05:20 Три мушкетера

06:40 Сэм: Песочный эльф

08:40 Черный список. Сезон 3. 7-я серия - «Уход за животными»

09:30 Черный список. Сезон 3. 12-я серия - «Фуд-блогеры»

10:00 Пробный переезд. Сезон 1. 8-я серия

11:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 6-я серия

12:10 Тревел-баттл. Сезон 1. 2-я серия

13:10 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 5-я серия

15:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 39-я серия

17:40 Четыре свадьбы. Сезон 4. 2-я серия

19:40 Четыре свадьбы. Сезон 4. 4-я серия

21:40 Четыре свадьбы. Сезон 4. 5-я серия

23:40 Заклятие

01:40 Присяжная

03:20 Пятница News. 224-я серия

03:50 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»

04:30 Пятница News. 223-я серия



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:50 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

06:45 Деловые люди

08:10 Наше кино. История большой любви. К юбилею В. Наумова

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:05 Слабое звено

10:00 Погода в мире

10:10 Выйти замуж за капитана

11:45 Сын отца народов. 1-я - 5-я серии

16:00 Новости

16:15 Сын отца народов. 5-я - 7-я серии

18:30 Новости

18:45 Сын отца народов. 7-я - 12-я серии

00:20 Исчезнувшая империя

02:05 Любимые актеры 2.0

02:30 Подкидыш

03:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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