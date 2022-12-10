1 канал 10 декабря. Во сколько Ледниковый период сегодня

Телепрограмма 1 канала на 10 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 1 канал 10.12.2022



05:00 Россия от края до края

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «ПроУют»

11:10 «Поехали!»

12:00 Новости

12:15 «Бог войны. История русской артиллерии»

13:45 «Все, что успел». К 65-летию со дня рождения Михаила Евдокимова

14:25 Бег

18:00 Вечерние новости

18:20 «Снова вместе. Ледниковый период»

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером

23:40 «Нотр-Дам»

01:25 Великие династии. Пушкины

02:20 Моя родословная

03:00 Россия от края до края

03:35 Бег



В программе возможны изменения.