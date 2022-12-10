1 канал 10 декабря. Во сколько Ледниковый период сегодня

Телепрограмма 1 канала на 10 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач 1 канал 10.12.2022
05:00 Россия от края до края
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «ПроУют»
11:10 «Поехали!»
12:00 Новости
12:15 «Бог войны. История русской артиллерии»
13:45 «Все, что успел». К 65-летию со дня рождения Михаила Евдокимова
14:25 Бег
18:00 Вечерние новости
18:20 «Снова вместе. Ледниковый период»
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером
23:40 «Нотр-Дам»
01:25 Великие династии. Пушкины
02:20 Моя родословная
03:00 Россия от края до края
03:35 Бег
В программе возможны изменения.